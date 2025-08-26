नासिक के पास बसे ये हिल स्टेशन टूरिस्टों के लिए किसी जन्नत से नहीं है कम! नजारे देख हार बैठेंगे दिल
नासिक के पास बसे ये हिल स्टेशन टूरिस्टों के लिए किसी जन्नत से नहीं है कम! नजारे देख हार बैठेंगे दिल

नासिक के टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं. यहां के शानदार नजारें आपके दिल को मोह लेंगे और इन जगहों पर घूमना काफी अच्छा अनुभव रहेगा. 

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:20 PM IST
नासिक के पास बसे हैं ये हिल स्टेशन
नासिक के पास बसे हैं ये हिल स्टेशन

अगर आप महाराष्ट्र में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो आप नासिक विजिट कर सकते हैं. यहां के टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं. यहां के शानदार नजारें आपके दिल को मोह लेंगे और इन जगहों पर घूमना काफी अच्छा अनुभव रहेगा. तो चलिए आपको बताते हैं इन खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में जहां आप ट्रिप का प्लान बना सकते हैं.

भंडारदार हिल स्टेशन-

महाराष्ट्र का भंडारदरा हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत है. जो कि नासिक घूमने के दौरान विजिट कर सकते हैं. साथ ही, यहां आप कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. इस हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग और कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं. यहां के हर दृश्य काफी प्यारा है. नासिक से भंडारदार हिल स्टेशन लगभग 72.6 किमी की दूरी पर है.

हैदराबाद के पास बसे इन जगहों को देखकर आती है हिल स्टेशन वाhttps://zeenews.india.com/hindi/photos/explore-these-nearest-places-of-hyderabad-in-september-month-get-vibe-like-hill-station/2897504ली वाइब, सितंबर के महीने में जाने का है एकदम सही समय

मालशेज घाट-

सितंबर में घूमने के लिए मालशेज घाट भी बेस्ट है. यह हिल स्टेशन ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बर्डवॉचिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए फेमस है. यहां सुकून की तलाश में दूर-दूर से लोग घूमने आते हैं. मालशेज घाट की महाराष्ट्र के नासिक से दूरी लगभग 133.2 किमी है.

कर्जत हिल स्टेशन-

महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक कर्जत का भी नाम शामिल है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती काफी जबरदस्त है. आस-पास के राज्यों के अलावा इस हिल स्टेशन पर दूसरे देशों से भी लोग घूमने आते हैं. इसके अलावा, आप यहां कई एक्टिविटीज कर सकते हैं. कर्जत  हिल स्टेशन की नासिक से दूरी करीब 171.4 किमी है.

इगतपुरी हिल स्टेशन-

नासिक के पास घूमने के लिए बेहतरीन हिल स्टेशन में से एक इगतपुरी की ट्रिप का भी प्लान बना सकते हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती टूरिस्टों को खूब पसंद आती है. हरे-भरे मैदान, शांत वातावरण यहां की खासियत है जो कि लोगों को खूब भाती है. इगतपुरी हिल स्टेशन की नासिक से दूरी लगभग 45.5 किमी है.

'सफर खूबसूरत है मंजिल से भी...' भारत की इन सड़कों पर लीजिए शानदार नजारों के मजे, यादगार बनेगा हर लम्हा

 

