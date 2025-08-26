नासिक के पास बसे ये हिल स्टेशन टूरिस्टों के लिए किसी जन्नत से नहीं है कम! नजारे देख हार बैठेंगे दिल

अगर आप महाराष्ट्र में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो आप नासिक विजिट कर सकते हैं. यहां के टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं. यहां के शानदार नजारें आपके दिल को मोह लेंगे और इन जगहों पर घूमना काफी अच्छा अनुभव रहेगा. तो चलिए आपको बताते हैं इन खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में जहां आप ट्रिप का प्लान बना सकते हैं.

भंडारदार हिल स्टेशन-

महाराष्ट्र का भंडारदरा हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत है. जो कि नासिक घूमने के दौरान विजिट कर सकते हैं. साथ ही, यहां आप कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. इस हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग और कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं. यहां के हर दृश्य काफी प्यारा है. नासिक से भंडारदार हिल स्टेशन लगभग 72.6 किमी की दूरी पर है.

मालशेज घाट-

सितंबर में घूमने के लिए मालशेज घाट भी बेस्ट है. यह हिल स्टेशन ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बर्डवॉचिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए फेमस है. यहां सुकून की तलाश में दूर-दूर से लोग घूमने आते हैं. मालशेज घाट की महाराष्ट्र के नासिक से दूरी लगभग 133.2 किमी है.

कर्जत हिल स्टेशन-

महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक कर्जत का भी नाम शामिल है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती काफी जबरदस्त है. आस-पास के राज्यों के अलावा इस हिल स्टेशन पर दूसरे देशों से भी लोग घूमने आते हैं. इसके अलावा, आप यहां कई एक्टिविटीज कर सकते हैं. कर्जत हिल स्टेशन की नासिक से दूरी करीब 171.4 किमी है.

इगतपुरी हिल स्टेशन-

नासिक के पास घूमने के लिए बेहतरीन हिल स्टेशन में से एक इगतपुरी की ट्रिप का भी प्लान बना सकते हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती टूरिस्टों को खूब पसंद आती है. हरे-भरे मैदान, शांत वातावरण यहां की खासियत है जो कि लोगों को खूब भाती है. इगतपुरी हिल स्टेशन की नासिक से दूरी लगभग 45.5 किमी है.

