बीच या पहाड़ नहीं, इन 4 धार्मिक जगहों पर घूमना पसंद कर रहे Gen Z; मस्ती के बजाय शांति पर दे रहे ध्यान

Religious Destinations in India: आज की युवा पीढ़ी बीच या पहाड़ों पर केवल घूमने नहीं जा रही, बल्कि उनका घूमने का मकसद शांत, पीस और पॉजिटिव एनर्जी पाना होता है. ऐसे में वे घूमने के लिए धार्मिक जगहों पर चयन कर रहे हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आज की युवा पीढ़ी किन धार्मिक जगहों पर घूमने जाती हैं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:23 PM IST
Gen Z Best Religious Destinations: आज की युवा पीढ़ी, दूसरे पीढ़ियों से अलग है. मिलेनियल्स और Gen Z की सोच-विचार दूसरे पीढ़ियों की तुलना में काफी अलग होती हैं. घूमने की बात की जाए तो आज की युवा पीढ़ी अब सिर्फ बीच या पहाड़ों पर घूमने नहीं जाते, बल्कि शांति, पीस और पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए घूमने जाते हैं. ऐसे में घूमने के लिए बीच या पहाड़ों की बजाय धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आज के युवा पीढ़ी बीच-पहाड़ों को छोड़ कर भारत के किन धार्मिक स्थल घूम रहे हैं. 

 

वाराणसी  
आज के समय में युवा वाराणसी खूब घूमने जाते हैं. वाराणसी, जिसे काशी या बनारस भी कहा जाता है, यह भारत की सबसे प्राचीन नगरी में से एक है. यहां गंगा आरती का भव्य नजारा, घाटों की शांति और यहां की संगीत-भरी गलियां युवाओं को अगर अनुभव महसूस कराती हैं. ऐसे में  मिलेनियल्स और Gen Z यहां डिजिटल डिटॉक्स, मेडिटेशन और लोक संस्कृति को करीब से महसूस करने के लिए आते हैं.

ऋषिकेश
'योग की राजधानी' ऋषिकेश भी आज के युवा खूब घूमने जा रहे हैं. गंगा तट पर मेडिटेशन, योग केंद्रों की शांति और आध्यात्मिक माहौल युवाओं को खूब आकर्षित करता है. इसके साथ-साथ रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग और कैफे कल्चर भी युवाओं को पसंद आते हैं, ऐसी चीजें ही ऋषिकेश को यूथ-फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाती हैं. 

 

अमृतसर
युवाओं में अमृतसर जाने का भी क्रेज खूब है. अमृतसर का गोल्डन टेंपल न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहां की लंगर सेवा और शांत हर किसी के मन को सुकून देने का काम करती है. Gen Z और मिलेनियल्स आकर सेवा में भाग लेते हैं और शांति का अनुभव करते हैं. यहां का माहौल युवाओं सुकून महसूस करता है. 

 

बोधगया
ज्ञान और ध्यान की भूमि बोधगया भी आज के समय लोग जाना खूब पसंद करते हैं. यह वहीं स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया था. वहीं यहां के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना युवाओं को आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति का अनुभव कराती हैं. ऐसे में यहां दुनिया भर से लोग आते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

