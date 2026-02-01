Advertisement
हवाई जहाज नहीं, फिर भी फुल बुकिंग... दुनिया के वो 5 देश जहां नहीं है एक भी एयरपोर्ट, फिर भी हर साल आते हैं लाखों टूरिस्ट

हवाई जहाज नहीं, फिर भी फुल बुकिंग... दुनिया के वो 5 देश जहां नहीं है एक भी एयरपोर्ट, फिर भी हर साल आते हैं लाखों टूरिस्ट

Beautiful Countries Without Airports:  दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत देश हैं. कुछ देशों को अलग-अलग वजहों से जाना जाता है. हर देश चाहता है कि उसके पास अपना एयरपोर्ट हो, जिससे उस देश की यात्रा करने वाले पर्यटकों को आसानी हो. लेकिन दुनिया के 5 ऐसे देश भी है जिसके पास एक भी एयरपोर्ट नहीं है पर यहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं.

Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:22 AM IST
हवाई जहाज नहीं, फिर भी फुल बुकिंग... दुनिया के वो 5 देश जहां नहीं है एक भी एयरपोर्ट, फिर भी हर साल आते हैं लाखों टूरिस्ट

आज के दौर में यात्रा का मतलब अक्सर हवाई जहाज, बड़े एयरपोर्ट और हाई-टेक सुविधाओं से जोड़ा जाता है. लेकिन दुनिया में ऐसे 5 देश भी हैं जहां एक भी एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी लाखों पर्यटक हर साल यहां पहुंचते हैं. इन देशों की खूबसूरती, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक नज़ारे इतने खास हैं कि लोग ‘देसी अंदाज’ अपनाकर सड़क, ट्रेन या समुद्री रास्ते से यहाँ आते हैं. फ्रांस, इटली या स्विट्जरलैंड जैसे पड़ोसी देशों से रोड ट्रिप या शॉर्ट ड्राइव करके पर्यटक इन देशों का आनंद उठाते हैं.

अंडोरा और मोनाको

अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच पिरैनीज़ पहाड़ों में बसा है और यहां कोई एयरपोर्ट नहीं है. ऊंची पहाड़ियां इसे फ्लाइट के लिए असंभव बनाती हैं. लेकिन स्कीइंग, बर्फीले नज़ारे और शांत वादियां पर्यटकों को खूब भाती हैं. वहीं मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है. यह अमीरों और ग्लैमर का केंद्र है. यहां भी जगह की कमी के कारण एयरपोर्ट नहीं है. पर्यटक फ्रांस के नीस एयरपोर्ट पर उतरकर बस या टैक्सी से मोनाको पहुंचते हैं और समंदर के किनारे लक्जरी जीवन का अनुभव करते हैं.

सैन मैरिनो और लिकटेंस्टीन

सैन मैरिनो इटली के भीतर स्थित है और दुनिया के सबसे पुराने देशों में गिना जाता है. यहां के पुराने किले और ऐतिहासिक गलियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. पास के रिमिनी एयरपोर्ट से टैक्सी या बस द्वारा मात्र 40 मिनट में यह देश पहुंचा जा सकता है. वहीं लिकटेंस्टीन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा है. ऊंचे पहाड़, पुराने महल और हरियाली इसे किसी परीकथा जैसा बनाते हैं. यहां भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ज्यूरिख एयरपोर्ट से ट्रेन या कार द्वारा डेढ़ से दो घंटे में पर्यटक इस शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं.

वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी रोम के बीच स्थित है और इतना छोटा है कि यहां एयरपोर्ट बनाने की कोई जगह नहीं है. यह धर्म और संस्कृति का केंद्र है और लाखों पर्यटक यहां पैदल या टैक्सी से पहुंचते हैं. रोम के फिमिसिनो एयरपोर्ट से सीधा वेटिकन की सीमा में दाखिल होना आसान है. इन देशों में जाने के लिए पड़ोसी देशों के वीजा नियम मानने पड़ते हैं, जैसे भारतीयों के लिए शेंगेन वीजा जरूरी है. पर्यटक अपनी रोड ट्रिप और ट्रेन का समय पहले से प्लान करके इन अद्भुत देशों के नज़ारों का पूरा मज़ा ले सकते हैं.

Shivam Tiwari

5 Beautiful Countries Without Airports

