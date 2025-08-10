शांत और हरियाली का परफेक्ट कॉम्बो हैं ये 5 खूबसूरत हिल स्टेशन, नेचर लवर्स के लिए हैं परफेक्ट स्पॉट्स

अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर, शांत और हरियाली से भरे हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो ये 5 जगहें आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं. जो हर नेचर लवर को पसंद आएंगी, तो जानते हैं इन खूबसूरत स्पॉट्स के बारे में......
Top 5 Hill Station In India: अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर, शांत और हरियाली से भरे हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो ये 5 जगहें आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं. यहां आपको सुकून के साथ-साथ प्रकृति की खूबसूरती का भी पूरा अनुभव मिलेगा.
कुर्ग, कर्नाटक-
कर्नाटक में स्थित कुर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है. यह जगह अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और मसालों के खेतों के लिए मशहूर है. यहां का शांत वातावरण और सुहावना मौसम आपको तरोताजा कर देगा. आप यहां ट्रेकिंग कर सकते हैं, झरने देख सकते हैं और स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकते हैं.
मुन्नार, केरल-
केरल में बसा मुन्नार अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं. मुन्नार में आप ट्रेकिंग, बर्ड वाचिंग और वन्यजीवों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं.
दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-
हिमालय की गोद में बसा दार्जिलिंग एक अद्भुत हिल स्टेशन है. यहां की चाय के बागान, टॉय ट्रेन और कंचनजंघा पर्वत का शानदार नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. दार्जिलिंग की शांत वादियां और ठंडी हवाएं आपको शहर के शोर-शराबे से बहुत दूर ले जाएंगीं
औली, उत्तराखंड-
औली को 'भारत का स्विट्जरलैंड' कहा जाता है. यहां गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है. ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों और हरे-भरे घास के मैदानों से घिरी यह जगह शांति और हरियाली का बेहतरीन मेल है. आप यहां ट्रेकिंग और कैंपिंग का मजा ले सकते हैं.
कसौली, हिमाचल प्रदेश-
कसौली एक शांत और कम भीड़ वाला हिल स्टेशन है. यहां की वास्तुकला, घने जंगल और पहाड़ों के शानदार नजारे आपको सुकून का एहसास देंगे. कसौली उन लोगों के लिए एकदम सही जगह है जो भीड़-भाड़ से बचकर आराम करना चाहते हैं.
