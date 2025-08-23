भारत के इन गांवों की हरियाली और खूबसूरती देख मन हो जाएगा गार्डन-गार्डन, नजारे देख वापस आने का नहीं करेगा मन
भारत के इन गांवों की हरियाली और खूबसूरती देख मन हो जाएगा गार्डन-गार्डन, नजारे देख वापस आने का नहीं करेगा मन

जहां आकर आप खुद को डिजटल डिटॉक्स करने में मदद मिलेगी. यहां न कही जाने की जल्दबाजी है और न ही किसी से आगे निकलने की होड़. यहां आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे समय रूक-सा गया हो.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:54 PM IST
भारत के इन गांवों की हरियाली और खूबसूरती देख मन हो जाएगा गार्डन-गार्डन, नजारे देख वापस आने का नहीं करेगा मन

अगर आप ऑफिस की किच-किच और शहर के शोर-शराबे से दूर एकांत में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो भारत के ये 5 गांव आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं. जहां आकर आप खुद को डिजटल डिटॉक्स करने में मदद मिलेगी. यहां न कही जाने की जल्दबाजी है और न ही किसी से आगे निकलने की होड़. यहां आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे समय रूक-सा गया हो, तो अगर आप भी ऐसी डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं तो ये ऑफबीट जगहें आपको दीवाना बना देंगी.........

मावलिननॉन्ग, मेघालय: एशिया का सबसे स्वच्छ गांव

मावलिननॉन्ग 'एशिया का सबसे स्वच्छ गांव' के नाम से मशहूर है. यहां की हरियाली, बांस के पुल और फूलों से सजी गलियों के लिए जाना जाता है. यहां के लोग साफ-सफाई के प्रति बेहद जागरूक हैं. यह गांव टिकाऊ पर्यटन (Sustainable tourism) का परफेक्ट उदाहरण है.

मलाणा, हिमाचल प्रदेश: एक रहस्यमय और प्राचीन गांव-

हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बसा मलाणा एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है.चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह गांव एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान करता है.यह गांव अपनी अनूठी संस्कृति और सख्त नियमों के लिए फेमस है. यहां के लोग खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं. 

जीरो घाटी, अरुणाचल प्रदेश: अपतानी जनजाति का घर-

अरुणाचल प्रदेश में स्थित जीरो घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी लिस्ट में शामिल है. जो कि अपनी धान की खेती, चीड़ के जंगलों और अपतानी जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए फेमस है. यहां का शांत वातावरण और हरे-भरे नजारे मन को अलग ही सुकून देते हैं और यह जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के लिए भी फेमस है.

पनामिक, लद्दाख: गर्म पानी के झरनों का गांव-

लद्दाख की नुब्रा घाटी में स्थित पनामिक एक छोटा-सा बेहद खूबसूरत गांव है. यह अपने गर्म पानी के सल्फर झरनों के लिए फेमस है, जिनके कई सारे औषधीय गुण माने जाते हैं. यहां का ठंडा रेगिस्तानी के नजारे और हरे-भरे खेत एक अनोखा मेल बनाते हैं. यह गांव सियाचिन ग्लेशियर के रास्ते में पड़ता है.

गदसर, जम्मू और कश्मीर: फूलों की घाटी-

जम्मू और कश्मीर में स्थित गदसर एक हिडन हेवन है जिसे 'फूलों की घाटी' भी कहा जाता है. यह गांव अपने अल्पाइन घास के मैदानों, रंग-बिरंगे फूलों और शांत झीलों के लिए फेमस है.यहां का मुख्य आकर्षक गदसर झील, विशनसर झील और कृष्णसर झील हैं जो ट्रेकर्स और नेचर लवर के लिए किस जन्नत से कम नहीं हैं.

Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

