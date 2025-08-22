गुलमर्ग के पास बसे ये 5 हिल स्टेशन मानसून ट्रिप के लिए हैं बेस्ट डेस्टिनेशन! नजारा देख झूम उठेगा दिल!
गुलमर्ग के पास बसे ये 5 हिल स्टेशन मानसून ट्रिप के लिए हैं बेस्ट डेस्टिनेशन! नजारा देख झूम उठेगा दिल!

मॉनसून में यहां भीड़-भाड़ कम होती है. ऐसे में अगर आप जम्मू कश्मीर की घूमने जा रहे हैं तो यहां गुलमर्ग के पास बसे इन हिल स्टेशनों को विजिट करना न भूलें. यहां घूमने के लिए एक से एक बढ़कर एक अद्भुत जगहें मौजूद है. 

Aug 22, 2025
टूरिस्ट्स के लिए भारत के कई हिल स्टेशन खूबसूरत और आकर्षक हैं अगर आप मॉनसून ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो गुलमर्ग के पास बसे इन हिल स्टेशनों के नजारे आपको जिंदगीभर याद रहने वाले हैं.

हर मौसम में जम्मू कश्मीर घूमने के लिए शानदार माना जाता है लेकिन मॉनसून में यहां भीड़-भाड़ कम होती है. ऐसे में अगर आप जम्मू कश्मीर की घूमने जा रहे हैं तो यहां गुलमर्ग के पास बसे इन हिल स्टेशनों को विजिट करना न भूलें. यहां घूमने के लिए एक से एक बढ़कर एक अद्भुत जगहें मौजूद है. गुलमर्ग के पास बसे 5 हिल स्टेशन काफी आकर्षक और शानदार हैं. तो आइए जानते हैं गुलमर्ग के पास बसे 5 शानदार हिल स्टेशनों के बारे में..

सोनमर्ग हिल स्टेशन-

टूरिस्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां के खूबसूरत नजारे, हरे-भरे मैदान और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ आपका दिल जीत लेंगे. आप यहां कई सारी एक्टिविटीज का भी लुफ्त उठा सकते हैं. यहां ट्रैकिंग और घुड़सवारी जैसी एक्टिविटीज बहुत फेमस हैं.

दूधपथरी हिल स्टेशन -

गुलमर्ग के पास बसे दूधपथरी हिल स्टेशन को भी टूरिस्ट्स का मुख्य आर्कषक माना जाता है. यहां आप ट्रैकिंग और कैंपिंग के मजे ले सकते हैं और प्राकृतिक खूबसूरती के भी मजे उठा सकते हैं.

द्रास वैली-

अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने के दौरान गुलमर्ग जा रहे हैं तो इसके पास बसे द्रास वैली विजिट करना बिल्कुल न भूलें. द्रास वैली में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग के साथ-साथ राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज का लुफ्त उठा सकते हैं.

पहलगाम हिल स्टेशन-

गुलमर्ग के पास बसे पहलगाम हिल स्टेशन की विजिट भी प्लान बना सकते हैं. यहां टूरिस्टों को कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज का भी मौका मिलता है और यहां के नजारे बेहद शानदार हैं.

पटनीटॉप हिल स्टेशन-

गुलमर्ग के पास घूमने के लिए पटनीटॉप हिल स्टेशन भी आकर्षण का केंद्र है. इस हिल स्टेशन पर घूमने के दौरान आपको यहां की खूबसूरती काफी अट्रैक्ट करेगी. यहां आप स्कीइंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग का जैसी एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हैं.

