Honeymoon Travel: ऐसे करें हनीमून की प्लानिंग, वरना 5 गलतियां कपल्स को पड़ेंगी भारी

How to Plan for Honeymoon: हनीमून की प्लानिंग करना हर कपल के लिए एक खास मोमेंट हो सकता है. ये ऐसा वक्त होता है जो जिंदगीभर के लिए यादगार बन जाता है. शादी के बाद लोग हनीमून पर जाने के लिए अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं हनीमून पर जाने के दौरान कपल्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका पूरा हनीमून खराब हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे हनीमून पर जाने के दौरान आप किन गलतियों को करने से बचें.

हनीमून प्लानिंग में न करें ये गलतियां

1. ऑफ सीजन में बुकिंग

अगर आप हनीमून के लिए बुकिंग करवा रहे हैं तो उस जगह का बेस्ट सीजन चेक कर लें. आप ये क्लीयर करें कि उस जगह पर किस मौसम में जाना सबसे बेस्ट है. अगर आपके हनीमून का टाइम वहां से मेल खाता है तभी आप उस डेस्टिनेशन की बुकिंग करवाएं.



2. सेहत का रखें खास

हनीमून के दौरान अपनी सेहत पर भी फोकस करना चा‍हिए. आपको ऐसी जगह का सलेक्शन करना चाहिए जहां आपकी हेल्थ पर असर ना हो. आपको या पार्टनर को ये ध्यान रखना चाहिए ज्यादा ठंडा, गर्म या बारिश में से कौन सा मौसम आपको सूट नहीं करता. इसी हिसाब से प्लानिंग करें.

3. ठीक से ट्रिप प्लान न करना

आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जहां भी बुकिंग करवा रहे हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आपकी डेस्टिनेशन और होटल कितनी दूर है. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घूमने की जगह होटल से ज्यादा दूर तो नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही निकल जाए. ऐसे में ट्रिप में किस-किस डेस्टिनेशन में कितना गैप है उसका ध्यान रखें. साथ ही समय का भी ध्यान रखें.

4. सोशल मीडिया में उलझे रहना

बहुत से कपल हनीमून के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट देते रहते हैं. आप ये गलती करने से बचें. हनीमून लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए है आप इस खास मौके को ज्यादा से ज्यादा एन्जॉय करें. सोशल मीडिया से दूर रहें और फ्रेंडस के साथ-साथ फैमिली के साथ कॉल्स पर कम रहें.

5. पूरा वक्त रूम में न बिताएं

अक्सर हनीमून कपल्स हनीमून पर जाने के दौरान ज्यादातर वक्त होटल रूम में ही बिताते हैं. आप ये गलती न करें. आप जिस डेस्टिनेशन पर गए हैं वहां के खूबसूरत नजारे देखें और साथ में एन्जॉय करते हुए अपनी यादों को तस्वीरों में कैप्चर करें.