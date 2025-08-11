हादसों की वजह से बदमान हैं भारत के ये 5 सबसे खूबसूरत रेलवे रूट्स, दिल थम कर सफर करते हैं यात्री!
भारत में कई रेलवे रूट्स ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनका सफर उतना ही खतरनाक भी है. अगर आप इन रूट्स पर सफर करने जा रहे हैं तो एक नजर जरूर डाल लें......

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:17 AM IST
भारत में कई रेलवे रूट्स ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनका सफर उतना ही खतरनाक भ है. ये रूट्स अक्सर दुर्गम इलाकों, पहाड़ों, और घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जहा भूस्खलन, बाढ़, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है.

ना भीड़, ना कोई टेंशन! यहां की हवाएं बयां करती हैं पहाड़ों की कहानी, नजारे देख बसने का कर जाएगा मन

पंबन ब्रिज रेलवे ट्रैक (Pamban Bridge Railway Track), तमिलनाडु

रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल हिंद महासागर के ऊपर बना है. यह भारत का सबसे पुराना समुद्री पुल है. यह ट्रैक अपनी इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है, लेकिन यह चक्रवातों और तेज हवाओं के झोंकों का सामना करता है, जिससे यहा ट्रेन चलाना काफी जोखिम भरा होता है.

कालका-शिमला रेलवे ट्रैक (Kalka-Shimla Railway Track), हिमाचल प्रदेश

यह ट्रैक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) में शामिल है. यह 102 सुरंगों और 919 मोड़ों से होकर गुजरता है. बरसात के मौसम में भूस्खलन और ट्रैक पर फिसलन का खतरा बना रहता है, जिससे यहा यात्रा खतरनाक हो जाती है.

कुर्सियांग-दार्जिलिंग रेलवे ट्रैक (Kurseong-Darjeeling Railway Track), पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन, जो इस रूट पर चलती है, दुनियाभर में मशहूर है. यह ट्रैक सड़क के बिल्कुल बगल से होकर गुजरता है, जिससे गाड़ियों से टक्कर का खतरा बना रहता है. इसके अलावा, घने कोहरे और खराब विजन भी यहा हादसों की वजह बनती है.

कोंकण रेलवे ट्रैक (Konkan Railway Track)

यह ट्रैक महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों से होकर गुजरता है. अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह बहुत लोकप्रिय है. यहा पर कई पुल, सुरंगें और घाटियाहैं. बरसात में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिससे यह ट्रैक काफी खतरनाक माना जाता है.

कोरापुट-विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक (Koraput-Visakhapatnam Railway Track)

यह रूट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों से होकर गुजरता है. यह रूट अपने खूबसूरत झरनों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहा पर नक्सली गतिविधियों और ट्रैक पर भारी पत्थरों के गिरने जैसी घटनाएँ पहले हो चुकी हैं.

फ्राइडे नाइट टू मंडे मॉर्निंग तक के लिए परफेक्ट हैं भारत की ये खूबसूरत जगह, लिस्ट देखकर फटाफट बना लें घूमने का प्लान

 

