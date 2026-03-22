Advertisement
trendingNow13149545
Hindi Newsट्रैवलभारत के 5 सबसे खतरनाक ट्रैक, जहां ट्रैकिंग करने में अच्छे-अच्छे ट्रैकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

भारत के 5 सबसे खतरनाक ट्रैक, जहां ट्रैकिंग करने में अच्छे-अच्छे ट्रैकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

Top 5 Adventurous Treks in India: भारत में कुछ ट्रैक रूट बेहद खतरनाक और रोमांचक हैं, जहां ऊंचाई, बर्फ, खाई और ऑक्सीजन की कमी चुनौती बनती है. ये रास्ते अनुभवी ट्रैकर्स के लिए हैं, जो साहस, फिटनेस और तैयारी की कड़ी परीक्षा लेते हैं. होती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

क्या आपको लगता है कि पहाड़ों पर टहलना सिर्फ सुकून का नाम है? तो शायद आपने भारत के इन 'खूनी' रास्तों के बारे में नहीं सुना. एडवेंचर के शौकीनों के लिए ये ट्रैक किसी जन्नत से कम नहीं हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको सीधे यमराज के दर्शन करा सकती है. यहां हवा में ऑक्सीजन कम और डर ज्यादा होता है. इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अच्छे-अच्छे सूरमाओं के घुटने टिक जाते हैं और फेफड़े जवाब देने लगते हैं. अगर आप भी अपने जिगर को आजमाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए भारत के उन 5 सबसे खतरनाक और रूह कंपा देने वाले रास्तों की सैर करने के लिए.

चदर ट्रेक: जमी हुई नदी पर मौत के साथ कदमताल

लद्दाख का मशहूर चदर ट्रेक भारत के सबसे रोमांचक और जानलेवा अनुभवों में से एक है. यह ट्रेक जांस्कर नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पर किया जाता है. सर्दियों के मौसम में जब तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तब यह नदी पूरी तरह जम जाती है. ट्रेकर्स को इसी फिसलन भरी बर्फ पर चलना होता है, जो कभी भी टूट सकती है और आपको बर्फीले पानी के अंदर खींच सकती है. इस कठिन रास्ते को पार करने के लिए शारीरिक मजबूती के साथ-साथ लोहे जैसी मानसिक हिम्मत की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रूपकुंड ट्रेक: कंकाल झील और ऑक्सीजन की भारी कमी

उत्तराखंड का रूपकुंड ट्रेक अपनी रहस्यमय "कंकाल झील" की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही डरावना है. खड़ी चढ़ाई, घने जंगल और तीखी ढलानें इस सफर को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती हैं. जैसे-जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगता है, जिससे सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगती है. खराब मौसम और बर्फीले तूफान यहां कभी भी दस्तक दे सकते हैं. यही वजह है कि यह ट्रेक केवल अनुभवी और मंझे हुए ट्रेकर्स के लिए ही सुरक्षित माना जाता है.

पिन पार्वती पास: दो घाटियों के बीच छिपा कुदरत का कहर

हिमाचल प्रदेश की दो खूबसूरत वादियों, पार्वती और पिन घाटी को जोड़ने वाला यह ट्रेक जोखिमों से भरा है. इस सफर में आपको विशाल बर्फीले ग्लेशियरों, खतरनाक मोड़ों और ऐसी चढ़ाइयों का सामना करना पड़ता है जहां पैर फिसलने का मतलब सीधा गहरी खाई है. यहां का मौसम इतना अनिश्चित है कि पल भर में धूप गायब होकर भारी बर्फबारी में बदल सकती है. यह ट्रैक ट्रेकर्स से बेहतरीन शारीरिक फिटनेस और पुराने अनुभव की मांग करता है. कमजोर दिल वालों के लिए यह रास्ता बिल्कुल नहीं है.

हेमकुंट साहिब और दुर्गम बर्फीले रास्तों की चुनौती

ऊंचाई वाले ट्रेक्स की सूची में कई ऐसे रास्ते भी हैं जो धार्मिक आस्था के साथ-साथ आपके धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं. हिमालय की गोद में छिपे इन रास्तों पर लगातार चढ़ाई और बर्फीले रास्तों की वजह से शरीर थककर चूर हो जाता है. पत्थरों के गिरने का डर और संकरे रास्ते हर पल खतरे का अहसास कराते हैं. इन रास्तों पर चलने के लिए ट्रेकर्स को विशेष गियर्स और सही तैयारी की जरूरत होती है. बिना गाइड और सही जानकारी के इन पहाड़ों से उलझना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है.

पहाड़ों पर जीत के लिए जरूरी है अटूट अनुशासन

इन खतरनाक ट्रेक्स को पूरा करना किसी मेडल को जीतने जैसा है, लेकिन इसके लिए पहाड़ों के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. भारी सामान, सही जूते और मौसम की सटीक जानकारी के बिना इन रास्तों पर कदम रखना मूर्खता हो सकती है. कई बार अनुभवी ट्रैकर्स भी ऊंचाइयों पर होने वाली बीमारियों (AMS) का शिकार हो जाते हैं. 

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Top 5 Adventurous Treks in India

Trending news

TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच