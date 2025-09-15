5-स्टार होटल तक सब ठीक… लेकिन 7-स्टार में क्या मिलता है एक्स्ट्रा? जानें दोनों के बीच का मुख्य अंतर
5-स्टार होटल तक सब ठीक… लेकिन 7-स्टार में क्या मिलता है एक्स्ट्रा? जानें दोनों के बीच का मुख्य अंतर

5 Star vs 7 Star Hotels: लोग अक्सर घूमने या बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो स्टार के हिसाब से होटल लेते हैं. हालांकि कई बार 5 स्टार और 7 स्टार होटलों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप दोनों के बीच के अंतर को पहचानते हैं? कुछ चीजें दोनों तरह के होटल के अंतर को दिखाती हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:08 AM IST
5-स्टार होटल तक सब ठीक… लेकिन 7-स्टार में क्या मिलता है एक्स्ट्रा? जानें दोनों के बीच का मुख्य अंतर

5-Star and 7-Star Hotels Difference: घूमने के लिए भारत में कई खूबसूरत जगहें हैं. ऐसे में लोग जब भी कहीं घूमने या बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो सबसे पहले अच्छे होटल की तलाश करते हैं. आपने 5-स्टार होटलों के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हर तरह की सुविधा मिलती है. हालांकि क्या आपने कभी 7-स्टार होटल के बारे में सुना है? दरअसल होटल्स में रेटिंग का बड़ा असर होता है. अगर पैसे की दिक्कत न हो तो लोग सबसे ज्यादा रेटिंग वाले होटलों में रुकना पसंद करते हैं. लेकिन 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के बारे में तो लोग शायद जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 5 स्टार और 7 स्टार होटलों के बीच क्या अंतर होता है? आज हम आपको बताएंगे कि 5-स्टार और 7-स्टार होटलों में क्या-क्या फर्क होता है. ये दोनों होटल किस तरह से अपने मेहमानों को खास फील कराते हैं.

5-स्टार होटल
आम तौर पर एक 5-स्टार होटल को लग्जरी और आराम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है. यहां मेहमानों को हर सुविधा मिलती है, जैसे कि 24 घंटे रिसेप्शन और दरबान सेवा, वैले पार्किंग, और स्वागत के लिए खास ड्रिंक्स. इसके अलावा, होटल में स्पा, जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी होती हैं. 5-स्टार होटल हर यात्री के लिए एक 'ड्रीम डेस्टिनेशन' जैसा होता है, जहां उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं.

7-स्टार होटल
वहीं 7-स्टार होटल अपने मेहमानों को शाही और विशेष अनुभव देने का वादा करते हैं. ये होटल इतनी शानदार सुविधाएं देते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. 7-स्टार होटल में आपको पर्सनल 24/7 बटलर सेवा मिलती है, जो आपकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है. एयरपोर्ट से लाने-ले जाने के लिए रोल्स रॉयस या प्राइवेट लिमोसिन की सुविधा होती है. कुछ 7-स्टार होटलों में तो हेलीपैड और पानी के अंदर बने रेस्टोरेंट भी होते हैं. दरअसल 7-स्टार होटल कोई आधिकारिक कैटेगरी नहीं है, बल्कि ये ऐसे होटल हैं जो 5-स्टार से भी बढ़कर सुविधाए देते हैं. ये होटल खुद को 7-स्टार कहते हैं ताकि अपनी लग्जरी और एक्सक्लूसिव सेवाओं को दिखा सकें.

5-स्टार और 7-स्टार होटल में मुख्य अंतर 
कुल मिलाकर 5-स्टार और 7-स्टार होटलों में मुख्य अंतर सुविधाओं के लेवल का है. जहां एक 5-स्टार होटल बेहतरीन आराम और लग्जरी देता है, वहीं 7-स्टार होटल अपने मेहमानों को बहत ही खास महसूस कराता है. 7-स्टार होटल का अनुभव उन लोगों के लिए होता है, जो लग्जरी का चरम अनुभव लेना चाहते हैं. यह एक ऐसी दुनिया है, जहां हर सुविधा आपकी कल्पना से परे होती है.

