देश की 5 ऐसी शानदार जगहें, जो दोस्तों के साथ घूमने के लिए ही बनी हैं; आज ही कर लें ट्रिप प्लान

Trip With Friends: भारत में मॉनसून चल रहा है और घूमने के लिए काफी तादाद में युवा प्लानिंग कर रहे हैं. अगर आप भी कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कई शानदार ऑप्शन देश में ही मौजूद हैं. यहां घूमकर आप ना सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती इंजॉय कर सकेंगे, बल्कि आप यहां की खासियतों के बारे में भी जान सकेंगे. हम आपको देश की 5 शानदार जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां घूमना आपके लिए काफी यादगार हो सकता है.

हम्पी

कर्नाटक में दोस्तों के साथ घूमने के लिए हम्पी काफी शानदार जगह है. इतिहास और कला के शौकीनों के लिए तो यह एक अनूठी जगह है. यह प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जहां आज भी शानदार खंडहर और पत्थरों से बनी कलाकृतियां मौजूद हैं. यहां साइकिल पर घूमना, सूर्यास्त देखना और विशाल पत्थरों के बीच छिपी कहानियों को खोजना एक अलग ही अनुभव देता है.

मैकलॉडगंज और धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए मैकलॉडगंज और धर्मशाला बेस्ट है. ये जगहें शांति और सुकून की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एकदम सही है. मैकलॉडगंज को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, जहां आप तिब्बती संस्कृति को करीब से देख सकते हैं. यहां के शांत मठों में ध्यान करना, पहाड़ों में ट्रेकिंग करना और स्वादिष्ट तिब्बती भोजन का स्वाद लेना एक यादगार अनुभव होगा.

पुडुचेरी

अगर आप फ्रांसीसी वास्तुकला और समुद्री खूबसूरती का मिश्रण देखना चाहते हैं, तो पुडुचेरी जरूर जाएं. यहां की रंगीन गलियां, पुरानी फ्रांसीसी इमारतें और शांत बीच आपको यूरोप का एहसास दिलाते हैं. आप यहां साइकिल चलाकर घूम सकते हैं. ऑरोविले में मेडिटेशन कर सकते हैं और समुद्री किनारे पर आराम से समय बिता सकते हैं.

मुन्नार

प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए मुन्नार स्वर्ग है. यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, घने जंगल और खूबसूरत झरने मन मोह लेते हैं. यहां आप ट्रेकिंग पर जा सकते हैं, चाय के बागानों में टहल सकते हैं और ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं. यह जगह आपको शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के करीब ले जाती है.

कूर्ग

कूर्ग जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और कॉफी के बागानों के लिए फेमस है. यह जगह उन युवाओं के लिए बेहतरीन है जो प्रकृति के शांत वातावरण में समय बिताना चाहते हैं. यहां आप पहाड़ों में ट्रेकिंग कर सकते हैं, झरनों को देख सकते हैं और स्वादिष्ट स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं.