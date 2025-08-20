शाम के 4 बजते ही इन 6 हिल स्टेशनों का नजर आता है जादुई माहौल, डेस्टिनेशन जान प्लान कर लेंगे हॉलिडे!

आपको बताते हैं कुछ बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में जहां शाम के 4 बजते ही नजारे ही कुछ और हैं. यहां के नजारे इतने मनमोहक होता है कि आप बिना पलक झपकाएं इन्हें देख सकते हैं.
Trending Photos
अगर आप ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट हिल स्टेशन तलाश रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कुछ बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में जहां शाम के 4 बजते ही नजारे ही कुछ और हैं. यहां के नजारे इतने मनमोहक होता है कि आप बिना पलक झपकाएं इन्हें देख सकते हैं.
हिल स्टेशन को भूल जाएंगे! वायनाड की ये 5 जगहें खूबसूरती में हैं नंबर 1, जल्दी बना लें ट्रिप का प्लान!
मुन्नार, केरल-
यहां के चाय के बागान दिन में तो सुंदर लगते ही हैं, लेकिन शाम को जब उन पर कोहरे की चादर बिछ जाती है तो ऐसा लगता है मानो वे बादलों के ऊपर तैर रहे हो. यह नजारा बेहद मनमोहक होता है.
दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-
'पहाड़ों की रानी' कहलाने वाला दार्जिलिंग शाम 4 बजे के बाद और भी दिलकश हो जाता है. जब कोहरा पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेता है, तो यहां की पुरानी सड़कें और कैफे एक अलग ही एहसास देते हैं.
शिमला, हिमाचल प्रदेश-
दिन भर की हलचल के बाद, शाम होते ही शिमला में एक अलग ही सुकून महसूस होता है. कोहरे के बीच से चमकती हुई स्ट्रीट लाइट्स और खूबसूरत इमारतें एक परी कथा जैसा माहौल बना देती हैं.
माथेरान, महाराष्ट्र-
यह भारत का एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री हिल स्टेशन है, जहां शाम को हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है. यहां के शांत और हरे-भरे रास्ते ढलते सूरज के साथ और भी सुंदर दिखते हैं.
गंगटोक, सिक्किम-
गंगटोक में शाम का समय आध्यात्मिक शांति के लिए बेहतरीन है. यहां के मठ और मंदिर कोहरे में लिपटे हुए बहुत ही शांत और पवित्र लगते हैं, जो ध्यान और चिंतन के लिए एकदम सही माहौल देते हैं.
नैनीताल, उत्तराखंड-
नैनी झील के चारों ओर शाम को जब धुंध छा जाती है तो यहां का नजारा देखने लायक होता है. नाव में बैठकर इस जादुई माहौल का आनंद लेना एक यादगार अनुभव हो सकता है.
माउंट आबू, राजस्थान-
राजस्थान के इस इकलौते हिल स्टेशन पर शाम 4 बजे के बाद नक्की झील के आसपास का नजारा देखने लायक होता है. डूबते सूरज की किरणें जब झील के शांत पानी पर पड़ती हैं तो एक सुनहरी छटा बिखर जाती है. यह समय यहां की शांति का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा होता है.
मुन्नार, केरल-
केरल के चाय बागानों के लिए मशहूर मुन्नार में शाम को एक अलग ही जादू होता है. हरी-भरी पहाड़ियों और चाय बागानों पर जब ढलते सूरज की रोशनी पड़ती है तो नजारा बेहद शांत और सुंदर हो जाता है. शाम को चलने वाली ठंडी हवा और हल्की धुंध इसे और भी मनमोहक बना देती है.
घूमने जा रहे हैं कश्मीर तो इन हिल स्टेशन पर जरूर प्लान करें कैंपिंग, खूबसूरती एकदम जन्नत जैसी!