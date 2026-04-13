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Hindi Newsट्रैवलसिर्फ जंगल नहीं, ये है भारत की तिजोरी; पश्चिमी घाट के वो 7 अनसुने रहस्य, जिसे जान चौंक जाएंगे आप

सिर्फ जंगल नहीं, ये है भारत की 'तिजोरी'; पश्चिमी घाट के वो 7 अनसुने रहस्य, जिसे जान चौंक जाएंगे आप

पश्चिमी घाट सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, एडवेंचर, आस्था और प्राकृतिक चमत्कारों का खजाना है. यहां हिल स्टेशन, किले, झरने, ट्रैकिंग, मंदिर और अनोखे इकोसिस्टम इसे भारत की सबसे खास और अनोखी जगहों में शामिल करते हैं.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:16 PM IST
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जब भी हम पश्चिमी घाट का नाम सुनते हैं, दिमाग में जंगल, जानवर और बर्ड वॉचिंग की तस्वीर उभरती है. लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है. छह राज्यों में फैली ये पहाड़ियां सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, एडवेंचर और आध्यात्म का खजाना भी समेटे हुए हैं. यहां हर मौसम एक नई कहानी सुनाता है और हर मोड़ पर कुछ अनोखा देखने को मिलता है. यही वजह है कि इसे भारत की ‘तिजोरी’ कहा जाता है. अगर आप इसे सिर्फ जंगल समझते हैं, तो ये 7 अनसुने रहस्य आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे.

क्या हिल स्टेशन सिर्फ घूमने के लिए हैं?

पश्चिमी घाट के हिल स्टेशन सिर्फ छुट्टियां बिताने की जगह नहीं, बल्कि यहां की जिंदगी का अलग ही रंग है. केरल का मुन्नार अपनी चाय बागानों के लिए मशहूर है, जहां सुबह की धुंध पहाड़ों को ढक लेती है. वहीं तमिलनाडु का ऊटी अपने औपनिवेशिक इतिहास, बॉटनिकल गार्डन और खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है. यहां की घुमावदार सड़कें और बादलों से ढके नजारे हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.

इतिहास के कितने राज छिपे हैं यहां?

पश्चिमी घाट सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है. सह्याद्रि की पहाड़ियों में कई किले मौजूद हैं, जो मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं. रायगढ़ किला, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी था, आज भी इस क्षेत्र की अहमियत बताता है. इसके अलावा राजमाची जैसे किले भी इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

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बारिश में क्यों बदल जाता है पूरा नजारा?

मानसून आते ही पश्चिमी घाट का रूप पूरी तरह बदल जाता है. सूखी पहाड़ियां हरे-भरे कालीन में बदल जाती हैं और हर तरफ झरनों की बहार आ जाती है. कर्नाटक का जोग फॉल्स और गोवा का दूधसागर फॉल्स इस मौसम में बेहद खूबसूरत लगते हैं. खास बात यह है कि कई छोटे-छोटे झरने सिर्फ बारिश के दौरान ही दिखाई देते हैं, जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं.

एडवेंचर के शौकीनों के लिए क्या खास है?

अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो पश्चिमी घाट आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां ट्रैकिंग के कई रास्ते हैं जो जंगल, घास के मैदान और गांवों से होकर गुजरते हैं. कुद्रेमुख और चेम्ब्रा पीक जैसे ट्रैकिंग स्पॉट काफी लोकप्रिय हैं. इसके अलावा यहां माउंटेन बाइकिंग, ऑफ-रोड ड्राइविंग और नदी से जुड़े खेल भी किए जा सकते हैं, जो रोमांच को कई गुना बढ़ा देते हैं.

क्या यहां आस्था का भी बड़ा केंद्र है?

पश्चिमी घाट सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बेहद समृद्ध है. यहां कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जो पहाड़ों के बीच बसे हुए हैं. केरल का सबरीमाला मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है. इसके अलावा कई शांत और कम भीड़ वाले धार्मिक स्थल भी हैं, जहां लोग सुकून और शांति की तलाश में आते हैं.

खाने-पीने और खेती का क्या है कनेक्शन?

पश्चिमी घाट की पहचान उसकी खेती और स्वादिष्ट खाने से भी जुड़ी है. मुन्नार के चाय बागान, कूर्ग के कॉफी प्लांटेशन और केरल के मसालों के बागान इस क्षेत्र की खासियत हैं. यहां का खाना भी बेहद खास होता है, जिसमें नारियल, मसाले और ताजे उत्पादों का भरपूर इस्तेमाल होता है. यह जगह ‘स्लो ट्रैवल’ के लिए भी जानी जाती है, जहां लोग आराम से प्रकृति का आनंद लेते हैं.

कौन से प्राकृतिक चमत्कार यहां देखने को मिलते हैं?

पश्चिमी घाट में कई अनोखे प्राकृतिक चमत्कार देखने को मिलते हैं. महाराष्ट्र का कास पठार, जिसे ‘वैली ऑफ फ्लावर्स’ कहा जाता है, हर साल फूलों की चादर से ढक जाता है. वहीं वायनाड के शोला घास के मैदान और अनोखे इकोसिस्टम भी देखने लायक होते हैं. ये प्राकृतिक घटनाएं इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे खास स्थानों में शामिल करती हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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