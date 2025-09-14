भारत के 7 और स्थलों को मिला 'UNESCO' का दर्जा, कुल संख्या हुई 69! जानें कौन-कौन सी हैं ये जगहें
भारत के 7 और स्थलों को मिला 'UNESCO' का दर्जा, कुल संख्या हुई 69! जानें कौन-कौन सी हैं ये जगहें

UNESCO World Heritage for India: यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 7 नई जगहें शामिल हुईं, जिससे कुल साइट्स 69 हुईं. इनमें पंचगनी, महाबलेश्वर, तिरुमला हिल्स जैसी प्राकृतिक धरोहरें हैं जो संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देंगी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:59 AM IST
Tentative List: भारत की खूबसूरती और प्राकृतिक धरोहर अब दुनिया की नज़रों में और चमकने वाली है. क्योंकि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 7 नई जगहें शामिल कर ली गई हैं. इनमें से महाराष्ट्र का पंचगनी और महाबलेश्वर, आंध्र प्रदेश का तिरुमला हिल्स जैसे बेहतरीन नज़ारे हैं. यह फैसला भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और सुधारने की कोशिशों को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है. अब ये जगहें अंतरराष्ट्रीय पहचान के करीब पहुंच गई हैं, जिससे पर्यटन और संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

इन 7 जगहों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर की डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरीज़ आइलैंड क्लस्टर, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की मेघालयन एज गुफाएं, नागालैंड के किफिरे की नागा हिल ओफिओलाइट शामिल है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की एरा मट्टी डिब्बालु, तिरुपति की तिरुमला हिल्स और केरल के वारकला की प्राकृतिक धरोहर को भी इसमें जगह मिली है. ये सभी स्थल अपने अनोखे भूगर्भीय और प्राकृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं.

इन नई धरोहरों के जुड़ने के बाद भारत की कुल 69 साइट्स यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गई हैं. इनमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहरें शामिल हैं. यह सूची किसी भी साइट को आधिकारिक विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में पहला कदम होती है. भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मेहनत की सराहना की और कहा कि ये साइट्स संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक हैं.

टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना किसी भी साइट को विश्व धरोहर बनने की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है. भारत ने इस सूची में अपने प्राकृतिक स्थलों को शामिल कर दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह अपनी विरासत को संजोकर रखना चाहता है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को संरक्षण कार्यों में मदद भी मिलेगी. अब दुनिया भर के पर्यटक इन सुंदर और ऐतिहासिक जगहों को देखने का सपना पूरा कर सकेंगे. भारत की ये पहचान आने वाले समय में और मजबूत होगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

UNESCO World Heritage for India

