भारत के 7 और स्थलों को मिला 'UNESCO' का दर्जा, कुल संख्या हुई 69! जानें कौन-कौन सी हैं ये जगहें

Tentative List: भारत की खूबसूरती और प्राकृतिक धरोहर अब दुनिया की नज़रों में और चमकने वाली है. क्योंकि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 7 नई जगहें शामिल कर ली गई हैं. इनमें से महाराष्ट्र का पंचगनी और महाबलेश्वर, आंध्र प्रदेश का तिरुमला हिल्स जैसे बेहतरीन नज़ारे हैं. यह फैसला भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और सुधारने की कोशिशों को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है. अब ये जगहें अंतरराष्ट्रीय पहचान के करीब पहुंच गई हैं, जिससे पर्यटन और संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

भारत के 7 और स्थलों को मिला 'UNESCO' का दर्जा

इन 7 जगहों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर की डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरीज़ आइलैंड क्लस्टर, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की मेघालयन एज गुफाएं, नागालैंड के किफिरे की नागा हिल ओफिओलाइट शामिल है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की एरा मट्टी डिब्बालु, तिरुपति की तिरुमला हिल्स और केरल के वारकला की प्राकृतिक धरोहर को भी इसमें जगह मिली है. ये सभी स्थल अपने अनोखे भूगर्भीय और प्राकृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं.

The Permanent Delegation of India to UNESCO is happy to announce that India's 7 properties have been added to the Tentative List of UNESCO's World Heritage Convention. For details, please see the press release below @VishalVSharma7 pic.twitter.com/WufBzxmWxn — India at UNESCO (UNESCO) September 12, 2025

अब भारत की कुल 69 साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में

इन नई धरोहरों के जुड़ने के बाद भारत की कुल 69 साइट्स यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गई हैं. इनमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहरें शामिल हैं. यह सूची किसी भी साइट को आधिकारिक विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में पहला कदम होती है. भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मेहनत की सराहना की और कहा कि ये साइट्स संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक हैं.

यूनेस्को की सूची में शामिल होने का मतलब

टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना किसी भी साइट को विश्व धरोहर बनने की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है. भारत ने इस सूची में अपने प्राकृतिक स्थलों को शामिल कर दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह अपनी विरासत को संजोकर रखना चाहता है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को संरक्षण कार्यों में मदद भी मिलेगी. अब दुनिया भर के पर्यटक इन सुंदर और ऐतिहासिक जगहों को देखने का सपना पूरा कर सकेंगे. भारत की ये पहचान आने वाले समय में और मजबूत होगी.