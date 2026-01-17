Advertisement
सिर्फ फोटो में नहीं... भारत की वो 7 झीलें जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दुनिया भर के सैलानी, जानें खर्च

सिर्फ फोटो में नहीं... भारत की वो 7 झीलें जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दुनिया भर के सैलानी, जानें खर्च

7 Most Beautiful Alpine Lakes in India: भारत की हिमालयी झीलें अपनी प्राकृतिक सुंदरता से किसी भी विदेशी जगह को मात देती हैं. केदारताल से लेकर मार्सर तक, ये सात अल्पाइन झीलें बहुत कठिन ट्रेक, एकांत माहौल और स्वर्ग जैसे नजारों के लिए जानी जाती हैं, जहां घूमने का खर्च अलग-अलग है.

Jan 17, 2026
सिर्फ फोटो में नहीं... भारत की वो 7 झीलें जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दुनिया भर के सैलानी, जानें खर्च

देश की प्राकृतिक सुंदरता भारत और विदेश दोनों जगह के टूरिस्ट को आकर्षित करती है. इसके पहाड़, हरी-भरी हरियाली, नदियां, झरने और झीलें किसी भी इंटरनेशनल जगह जितनी ही खूबसूरत हैं. तो, अगर आपने टीवी पर कोई खूबसूरत जगह देखी है और सोचा है कि वह विदेश में होगी, तो फिर से सोचिए... भारत की इन सात सबसे खूबसूरत हिमालयी झीलों के बारे में जानते हैं, जो स्वर्ग जैसी दिखती हैं.

केदारताल झील

केदारताल झील इस लिस्ट में अपने चुनौतीपूर्ण ट्रेक की वजह से खास है. 15,485 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील देश की कुछ सबसे शानदार चोटियों से घिरी हुई है, जिनमें माउंट थलय सागर, माउंट गंगोत्री, माउंट जोगिन, माउंट भृगुपंथ और मंडी पर्वत शामिल हैं. केदारताल ट्रेक का खर्च आमतौर पर प्रति व्यक्ति ₹12,000 से ₹25,000 के बीच आता है.

समिति झील

समिति झील तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. 13,779 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील गौमुख ट्रेक के आखिरी दिन ही दिखाई देती है. लेकिन एक बार जब आप झील की प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरे नज़ारे देखते हैं, तो आप वहां तक पहुंचने में लगी सारी मेहनत भूल जाते हैं. “समिति झील” शब्द झील की जगह और यात्रा के तरीके पर लागू होता है.

गदसर झील

कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रेक का हिस्सा, जिसे अक्सर भारत का सबसे खूबसूरत ट्रेक कहा जाता है, गदसर झील हमारे कई ट्रेकर्स की पसंदीदा रही है. ट्रेक के चौथे दिन दिखाई देने वाली यह झील अपने मनमोहक आसपास के माहौल, पानी के शानदार रंग और स्थानीय कहानियों के लिए जानी जाती है. झील में एंट्री फ्री है; नाव की सवारी का खर्च अलग होता है.

 सत्सर झील

सत्सर झील पूरी तरह एकांत में स्थित है और सड़क से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती. कैंपसाइट से यह जंगल के रास्ते लगभग एक घंटे की हाइक पर है. अच्छी तरह से बने रास्तों की कमी इसे ऑफ-द-बीटन-पाथ डेस्टिनेशन बनाती है. सत्सर झील घूमने का खर्च प्रति व्यक्ति ₹18,000 से ₹40,000 या इससे भी ज्यादा हो सकता है.

घेपन झील

यह एक ऐसी जगह है जो लगभग इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी. ट्रेक लीडर्स को लाहौल के एक्सप्लोरेटरी ट्रेक के दौरान यह झील मिली. घेपन झील (घेपन घाट झील) को देखकर उनका उत्साह इतना था कि इसे लिस्ट में शामिल करना ही पड़ा. घेपन झील घूमने का खर्च प्रति व्यक्ति ₹10,000 से ₹20,000+ हो सकता है.

चंद्रताल झील

‘भारत में टॉप अल्पाइन झील ट्रेक’ की लिस्ट में चंद्रताल झील को शामिल करना सच भी है और झूठ भी. यहां तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम्प्टा पास के जरिए चार दिन का चुनौतीपूर्ण ट्रेक करके भी यहां पहुंचा जा सकता है. खर्च ट्रांसपोर्ट और रहने के विकल्पों पर निर्भर करता है.

मार्सर झील

कुछ झीलें आसानी से पहुंची जा सकती हैं, तो कुछ झीलों का आकर्षण उनकी दुर्गमता में है. मार्सर झील ऐसी ही एक झील है. इसके आसपास के रहस्य और लोककथाएं इसके आकर्षण को और बढ़ा देती हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

7 Most Beautiful Alpine Lakes in India

