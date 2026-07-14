/उम्र सिर्फ एक नंबर है! 76 साल के बुजुर्ग ने बंजी जंप से पहले लगाए ठुमके, VIDEO ने जीता लोगों का दिल

दुनिया घूमने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि सफर सिर्फ नई जगहें देखने का नाम नहीं है, बल्कि नए अनुभवों को अपनाने का भी नाम है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने इसी बात को फिर साबित कर दिया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 76 साल के बुजुर्ग बंजी जंपिंग कर रहे हैं?
वीडियो में 76 साल के एक बुजुर्ग बंजी जंप करने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई देते हैं. आमतौर पर जहां लोग इतनी ऊंचाई देखकर घबरा जाते हैं, वहीं ये बुजुर्ग बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आते हैं. उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कान होती है. ट्रैवल लवर्स इस वीडियो को सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश बता रहे हैं.
बंजी जंप शुरू होने से कुछ सेकंड पहले वहां म्यूजिक बजता है और बुजुर्ग अचानक डांस करना शुरू कर देते हैं. वह पूरे जोश के साथ थिरकते हैं. इसके साथ उनके आसपास खड़े लोग भी नाचने लगते हैं. इससे बुजुर्ग ने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया. उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग भी तालियां बजाने लगते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं. कुछ ही पल में यह जगह किसी एडवेंचर स्पॉट से ज्यादा एक छोटे से सेलिब्रेशन जैसी लगने लगती है.
डांस खत्म होने के बाद बुजुर्ग पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचते हैं. स्टाफ जरूरी सुरक्षा जांच पूरी करता है और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बंजी जंप कर देते हैं. उनकी छलांग देखकर वहां मौजूद लोग भी उत्साहित हो जाते हैं. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन उनका अंदाज लोगों के दिल में बस जाता है.
आजकल लोग छुट्टियों में सिर्फ फोटो खिंचवाने या घूमने नहीं जाते. वे ऐसे अनुभव चाहते हैं, जिन्हें जिंदगीभर याद रखा जा सके. बंजी जंप, स्काईडाइविंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन ट्रेक जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज तेजी से पसंद की जा रही हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज सिर्फ युवाओं के लिए होती हैं, लेकिन इस बुजुर्ग ने दिखा दिया कि अगर स्वास्थ्य साथ दे और मन मजबूत हो, तो उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि जिंदगी जीने का सही तरीका यही है. उम्र बढ़ सकती है, लेकिन जोश कभी कम नहीं होना चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर 76 साल की उम्र में कोई इतनी खुशी से बंजी जंप कर सकता है, तो हम छोटी-छोटी बातों से डर क्यों जाते हैं. कई लोगों ने उन्हें 'रियल ट्रैवल इंस्पिरेशन' बताया, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने साबित कर दिया कि असली जवान वही है, जिसका दिल जवान है.
पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों में सीनियर ट्रैवल का चलन तेजी से बढ़ा है. रिटायरमेंट के बाद लोग अब घर बैठने के बजाय नई जगहें घूमना पसंद कर रहे हैं. कई बुजुर्ग पहाड़ों की ट्रेकिंग करते हैं, जंगल सफारी पर जाते हैं, क्रूज ट्रिप का आनंद लेते हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आजमाते हैं. ट्रैवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यात्रा मानसिक तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और शरीर को एक्टिव रखने का अच्छा तरीका है.
अगर आप भी बंजी जंप जैसी एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फिटनेस और मेडिकल कंडीशन की जांच जरूर कराएं. हमेशा लाइसेंस प्राप्त एडवेंचर ऑपरेटर को ही चुनें और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें. दिल, ब्लड प्रेशर या रीढ़ से जुड़ी गंभीर समस्या वाले लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. सुरक्षा उपकरण ठीक से पहनना और प्रशिक्षकों के निर्देश मानना सबसे जरूरी होता है.
76 साल के इस बुजुर्ग का वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है. यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो उम्र बढ़ने के साथ अपने शौक छोड़ देते हैं. उन्होंने यह दिखा दिया कि जिंदगी का मजा लेने के लिए किसी खास उम्र की जरूरत नहीं होती. अगर मन में उत्साह हो, तो हर सफर नया लगता है और हर अनुभव यादगार बन जाता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को सिर्फ बंजी जंप नहीं, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने की मिसाल बता रहे हैं.