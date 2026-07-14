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उम्र सिर्फ एक नंबर है! 76 साल के बुजुर्ग ने बंजी जंप से पहले लगाए ठुमके, VIDEO ने जीता लोगों का दिल

अगर आपको लगता है कि एडवेंचर सिर्फ युवाओं के लिए होता है, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है. 76 साल के एक बुजुर्ग ने बंजी जंप करने से पहले जिस अंदाज में डांस किया, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:05 PM IST
उम्र सिर्फ एक नंबर है! 76 साल के बुजुर्ग ने बंजी जंप से पहले लगाए ठुमके, VIDEO ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@rishikeshwaale

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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