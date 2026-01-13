ऐसा एडवेंचर जहां मौत को छूकर टक से वापस आते हैं लोग! ये कर डाला तो लाइफ झिंगा-लाला, नाती-पोते सुनाएंगे किस्से

Advertisement
Hindi Newsट्रैवलऐसा एडवेंचर जहां मौत को छूकर टक से वापस आते हैं लोग! ये कर डाला तो लाइफ झिंगा-लाला, नाती-पोते सुनाएंगे किस्से

बंजी जंपिंग हो या जियांट स्विंग, ऋषिकेश में जेन जी की भीड़ देखी जा सकती है. इस एडवेंचर को करीब से एक्सपीरियंस करने के लिए जेन जी की भीड़ जंपिन हाइट्स पहुंचती है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:13 AM IST
Adventure Zone In Mohan Chatti: पहले लोग मेले में झूला झूलने जाया करते थे और वो भी किसी सेक्युरिटी गियर को पहने. जेन जी और जेन एल्फा की लाइफस्टाइल में एडवेंचर अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है. यूथ झूले को प्रियॉरिटी देने के बजाय एडवेंचर करना पसंद करते हैं. या यूं कहें कि यह तो अब नया ट्रेंड बन चुका है. देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां पर न सिर्फ देश के कोने-कोने से बल्कि कई देशों से स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने लिए आते हैं.

ऋषिकेश अब न सिर्फ धार्मिक स्थल कहलता है बल्कि अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एडवेंचर जोन बन चुका है. यहां पर रिवर राफ्टिंग के अलावा बंजी जंपिंग, जियांट स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स जैसी एक्टिविटी होती हैं.

बंजी जंपिंग के लिए जेन जी का क्रेज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ऋषिकेश एडवेंचर जोन का सबसे बड़ा हब कहलाता है. यहां पर लोग तरह-तरह की एक्टिविटी करने के लिए आते हैं. न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं. बंजी जंपिंग हो या जियांट स्विंग, ऋषिकेश में जेन जी की भीड़ देखी जा सकती है. इस एडवेंचर को करीब से एक्सपीरियंस करने के लिए जेन जी की भीड़ जंपिन हाइट्स पहुंचती है. मोहन चट्टी में बंजी जंपिंग का क्रेज कुछ नेक्स्ट लेवल पर है. यहां पर 50 से 80 लोग रोजाना एडवेंचर के लिए पहुंच रहे हैं. यहां मौजूद अनुभवी क्रू मेंबर का दावा है कि इंडिया की सबसे सुरक्षित जंपिंग कराई जाती है.

 

 

और क्या देखने को मिलते हैं?

बंजी जंपिंग के अलावा रोप वैली जंप भी लोग बेहद पसंद करते हैं. जंपिन हाइट्स में करीब 80 मीटर की ऊंचाई से जंप कराने वाली जगह के आस-पास नदी, पहाड़ और छोटे ब्रिज देखने को मिलते हैं. इतना ही नहीं, यहां पर आपको एक छोटा-सा ट्रेक करने को भी मिल जाता है. जंपिंग के बाद ट्रेक के रास्ते में नदी, ब्रिज, जंगल और म्यूजिक आपको और भी एनर्जी देती हैं. करीब आधे किलोमीटर की ट्रेक आपके उत्साह में और भी ऊर्जा भर देती है. फ्लाइंग फॉक्स की अनुभव बंजी जंपिंग से थोड़ा अलग है लेकिन पूरे सुरक्षा के साथ जब आपकी रफ्तार 100 से ऊपर जाती है तो नीचे का नजारा आपका दिल जीत लेता है.

कितना है एक्सपीरियंस? 

दो लाख से ज्यादा लोगों को बंजी जंपिंग कराने वाली टीम को 15 सालों का एक्सपीरियंस है. साल 2010 से लोगों को थ्रिल का अनुभव दे रही जंपिन हाइट्स की शुरुआत भूतपूर्व सैनिक कैप्टन राहुल निगम ने की थी. उन्होंने न्यूजीलैंड से प्रेरित होकर भारत में वर्ल्ड-क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पेश किए और उनकी बेटी निहारिका निगम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने खुद भी जंप करके इसका अनुभव लिया है.

