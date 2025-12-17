Affordable Honeymoon Destinations: हनीमून पर खर्च नहीं, यादें चाहिए? कम बजट में इन डेस्टिनेशन पर मिलेगा लग्जरी वाला फील

Advertisement
कम बजट में हनीमून मनाने के लिए गोवा, उदयपुर, दार्जिलिंग, मैक्लोडगंज, पुडुचेरी, कूर्ग, ऋषिकेश और कोडाइकनाल बेहतरीन विकल्प हैं, जहां कम खर्च में रोमांस, सुकून और खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:29 AM IST
शादी के बाद हर कपल चाहता है कि हनीमून खास और यादगार हो, लेकिन बढ़ते खर्चों के कारण अक्सर बजट चिंता का कारण बन जाता है. अच्छी बात यह है कि हनीमून मनाने के लिए विदेश जाना या लाखों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं. भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां कम बजट में भी रोमांटिक पल बिताए जा सकते हैं. सही प्लानिंग और सही डेस्टिनेशन चुनकर कपल्स आराम, सुकून और खूबसूरत नजारों के साथ हनीमून एन्जॉय कर सकते हैं.

 बीच, मस्ती और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

गोवा हमेशा से हनीमून कपल्स की पहली पसंद रहा है. यहां सुनहरे समुद्र तट, रंगीन नाइटलाइफ और किफायती होटल आसानी से मिल जाते हैं. बीच पर टहलना, सनसेट देखना और पुर्तगाली वास्तुकला से सजे चर्च घूमना कपल्स को खास अनुभव देता है. लोकल सी-फूड भी बजट में स्वाद और रोमांस दोनों जोड़ देता है. ऑफ-सीजन में जाएं तो खर्च और भी कम हो जाता है.

 झीलों और महलों के बीच रॉयल एहसास

राजस्थान का उदयपुर झीलों और महलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां लेक पिचोला में बोट राइड, सिटी पैलेस की सैर और पुराने बाजारों में घूमना हनीमून को खास बनाता है. शहर में बजट होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाते हैं. सस्ता स्ट्रीट फूड और शांत माहौल कपल्स को कम खर्च में रॉयल फील देता है.

पहाड़ों में सुकून भरे पल

हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग और मैक्लोडगंज शांति पसंद करने वाले कपल्स के लिए बेहतरीन हैं. दार्जिलिंग में चाय बागान, टॉय ट्रेन और पहाड़ों के नजारे मन मोह लेते हैं. वहीं मैक्लोडगंज में तिब्बती मठ, ट्रेकिंग और योग-ध्यान अलग अनुभव देते हैं. दोनों जगह किफायती होमस्टे और लोकल खाना बजट को संभाले रखते हैं.

सादगी में छुपा रोमांस

पुडुचेरी अपनी फ्रेंच स्टाइल इमारतों और शांत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है. प्रोमेनेड पर टहलना और कैफे में बैठकर वक्त बिताना कपल्स को सुकून देता है. वहीं कर्नाटक का कूर्ग कॉफी बागानों और झरनों के लिए मशहूर है. यहां नेचर वॉक और होमस्टे में ठहरकर कम बजट में रोमांटिक पल बिताए जा सकते हैं.

 शांति और प्रकृति का संगम

ऋषिकेश में रोमांच और अध्यात्म दोनों का अनुभव मिलता है. गंगा में रिवर राफ्टिंग, योग क्लास और आश्रमों की सैर हनीमून को खास बना देती है. वहीं तमिलनाडु का कोडाइकनाल हरियाली और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है. झील में बोटिंग, पाइन के जंगल और व्यू पॉइंट्स कम बजट में यादगार हनीमून का मौका देते हैं.

