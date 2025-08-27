बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा नजारा!

जम्मू-कश्मीर में दिन-रात भारी बारिश के बाद सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. जिसके बाद बर्फ की चादर से ढके पहाड़, हरियाली की खूबसूरती नजर आ रही है. ऊपरी इलाकों में फैली सफेद चादर ने सोनमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा दिया है.

#WATCH | Jammu & Kashmir | Upper reaches of Sonamarg receive fresh snowfall after overnight rain. pic.twitter.com/32Pd6Q12Pz — ANI (@ANI) August 27, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

हो सकता है सर्दी का आगमन-

बर्फबारी के बाद, पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. माना जा रहा है कि इसके बाद घाटी में सर्दी का आगमन हो सकता है. इस दौरान लोग गर्म कपड़े पहने नजर आएं.

घूमने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान-

अगर आप भी आने वाले दिनों में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ही अपनी प्लानिंग करें ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो. ध्यान रखें कि, यहां आप पूरी तरह ढके और गर्म कपड़े, मोजे- दस्ताने आदि पहनें.

घूमने जा रहे हैं कश्मीर तो इन हिल स्टेशन पर जरूर प्लान करें कैंपिंग, खूबसूरती एकदम जन्नत जैसी!

जरूर एक्सप्लोर करें ये जगहें-

वहीं, कश्मीर घूमने के दौरान आप सोनमर्ग, डल झील, पहलगाम और गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगह जाना न भूलें. यहां बिताया आपको हर एक पल जिंदगी भर याद रहेगा.

आपको बताते चलें कि कश्मीर के सोनमर्ग से पहले लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है. जिसके बाद वहां के मनमोहक नजारे आपके दिल को छू लेंगे.

एक तरफ पहली बर्फबारी की खूबसूरती, दूसरी ओर बारिश की चेतावनी... लद्दाख जा रहे हैं तो पहले जरूर जान लें ये जरूरी बात