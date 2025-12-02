Advertisement
भारत के लोग अब विदेश नहीं, अपने देश के छुपे खजाने तलाश रहे हैं; आखिर क्या है 'इनवर्ड वांडरलस्ट' ट्रेंड?

Agoda की 2026 ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में अब लोग विदेशों से ज्यादा देश के अंदर छुपे हुए रत्न, कल्चर और माइक्रो-ट्रैवल जैसी नई यात्राओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. जानिए 2026 में भारत के ट्रैवल ट्रेंड कैसे बदलने वाले हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:23 AM IST
भारत के लोग अब विदेश नहीं, अपने देश के छुपे खजाने तलाश रहे हैं; आखिर क्या है 'इनवर्ड वांडरलस्ट' ट्रेंड?

Agoda India Travel Trends 2026: एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल ट्रैवल कंपनी अगोडा ने अपनी 2026 ट्रैवल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अब एशिया के लोग अपने ही देश के भीतर छुपी जगहों और लोकल एडवेंचर की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय भी अब विदेश से ज्यादा देश के अंदर की संस्कृतियों, हेरिटेज और अनदेखे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हैं. खाने-पीने से लेकर लोकल एक्टिविटीज तक, भारत में ‘इनवर्ड वांडरलस्ट’ तेजी से बढ़ रहा है.

भारत में ही ट्रैवल का ट्रेंड?

अगोडा की रिपोर्ट बताती है कि 2026 में 35 प्रतिशत इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवल की बजाय घरेलू यात्रा करना पसंद करेंगे, जो पिछले साल के 25 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है. 51 प्रतिशत भारतीय दोनों तरह की यात्राओं को बराबर रखना चाहते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेस्टिनेशंस यानी कम भीड़ वाले, कम खर्चीले और सांस्कृतिक रूप से अनोखे स्थान सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

2026 में किस तरह का ट्रैवल होगा?

रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों की तीन चीजें चाहिए होंगी. आराम (67%), आउटडोर एडवेंचर (28%) और कल्चरर एक्सपीरियंस (26%). दिलचस्प बात यह है कि पूरे एशिया में भारत के लोग ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल और धार्मिक यात्राओं पर निकलते हैं, जो यह दिखाता है कि यात्राएं अब सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव के लिए भी की जा रही हैं.

क्या भारतीय यात्री अब ज्यादा बजट-फ्रेंडली?

2026 में भारतीय खर्च के मामले में भी सतर्क हो रहे हैं. 47 प्रतिशत लोग ऐसी जगह रुकना चाहते हैं जहां प्रति रात 5000 रुपये या उससे कम लगे. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर वीजा नियमों में रुकावट न हो, तो 84 प्रतिशत भारतीय और ज्यादा यात्रा करते और 91 प्रतिशत नए देशों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होते जो एशिया में सबसे अधिक है.

छोटे-छोटे ट्रैवल का जमाना

Agoda की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय 4 से 7 दिन की छोटी लेकिन यात्राएं करना पसंद करेंगे. इन यात्राओं में परिवार (40%) और पार्टनर (34%) सबसे बड़ा साथ होंगे. इन छोटे ब्रेक्स का फायदा यह है कि लोग बिना ज्यादा छुट्टियां लिए जीवन में ताजगी और कनेक्शन दोनों महसूस कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

क्या AI भारत का नया ट्रैवल को-पायलट?

भारतीय अब सबसे ज्यादा AI का इस्तेमाल ट्रैवल प्लानिंग के लिए कर रहे हैं. 68 प्रतिशत लोग अगली यात्रा AI से प्लान करना चाहते हैं और 53 प्रतिशत AI की जानकारी पर भरोसा भी करते हैं. लोग AI से पर्सनलाइज्ड ट्रिप आइडिया, लोकल अट्रैक्शन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन तक की मदद ले रहे हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

