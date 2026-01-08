छोड़िए गोवा-मुंबई के समंदर... इंडिया में ये नई जगह बनीं लोगों की पहली पसंद, कैसे घूमे और कब जाएं? पढ़ें रिपोर्ट्स

Advertisement
India New Travel Destination: Agoda की नई रिपोर्ट में केरल का तिरुवनंतपुरम भारत का सबसे तेजी से उभरता इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है, जबकि घरेलू यात्रियों में इंदौर और विदेश घूमने वालों में कजाकिस्तान का अल्माटी ट्रेंड में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:20 AM IST
Thiruvananthapuram Tourism: डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म Agoda ने अपनी सालाना रैंकिंग जारी की है, जिसमें एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के ट्रेंड का विश्लेषण किया जाता है. यह रैंकिंग पिछले दो वर्षों के होटल और ठहरने की बुकिंग डेटा की तुलना करके तय करती है कि कौन से शहर सबसे तेजी से उभरते ट्रैवल डेस्टिनेशन बने हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए सबसे तेजी से उभरता डेस्टिनेशन बन गया है. शहर ने 2024 में 33वें स्थान से छलांग लगाकर 2025 में 22वां स्थान हासिल किया, यानी 11 पायदान की जबरदस्त बढ़त दर्ज की.

तिरुवनंतपुरम विदेशी सैलानियों को क्यों लुभा रहा?

तिरुवनंतपुरम अपनी शांत समुद्री बीच, ट्रेडिशनल विरासत और केरल के बैकवॉटर व हिल स्टेशनों के नजदीक होने के लिए जाना जाता है. यह शहर घूमने, वेलनेस टूरिज्म और हेरिटेज अनुभवों का ऐसा मेल पेश करता है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को तेजी से आकर्षित कर रहा है. Agoda की रिपोर्ट में इंदौर को भारत का टॉप ट्रेंडिंग डोमेस्टिक डेस्टिनेशन बताया गया है. इंदौर ने 2024 में 35वें स्थान से बढ़कर 2025 में 28वां स्थान हासिल किया. साफ-सफाई, स्ट्रीट फूड की पहचान और आधुनिक शहरी विकास के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव ने इसे घरेलू यात्रियों की पसंद बना दिया है.

भारतीयों के लिए कौन सा है उभरता हुआ विदेश शहर?

आउटबाउंड ट्रैवल यानी भारत से बाहर घूमने के मामले में कजाकिस्तान का अल्माटी सबसे तेजी से उभरता शहर रहा है. यह शहर 12 पायदान की छलांग लगाकर 47वें स्थान से 35वें स्थान पर पहुंच गया है. तियान शान माउंटेन, एडवेंचर एक्टिविटीज, सर्दियों का आकर्षण और आसान फ्लाइट कनेक्टिविटी भारतीय यात्रियों को खासा लुभा रही है. Agoda के कंट्री डायरेक्टर गौरव मलिक ने कहा कि तिरुवनंतपुरम की लोकप्रियता उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है. वहीं इंदौर भारतीय शहरों के बदलते ट्रैवल ट्रेंड को दिखाता है और अल्माटी सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ते भारतीय यात्रियों की रुचि को साफ तौर पर सामने लाता है.

एशिया में कौन से शहर बने उभरते सितारे?

पूरे एशिया की बात करें तो वियतनाम का सापा एशिया का सबसे तेजी से उभरता डेस्टिनेशन बना है. इसके बाद जापान के ओकायामा, इंडोनेशिया का बांडुंग, जापान का मात्सुयामा और ताकामात्सु टॉप पांच में शामिल हैं. Agoda की यह रैंकिंग साफ संकेत देती है कि यात्री अब सेम जगहों से हटकर नए, शांत और कल्चरर डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Thiruvananthapuramtravel

