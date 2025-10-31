दुनिया छोड़कर इंडिया में क्यों बसने आ रही हैं ये अनोखे पक्षी? उन्हें देखने के लिए टूरिस्ट भी टूट पड़े

India Birdwatching: हर साल सितंबर से नवंबर के बीच भारत की झीलें, जंगल और वेटलैंड्स प्रवासी पक्षियों से भर उठते हैं. साइबेरिया, यूरोप और सेंट्रल एशिया से आने वाले सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी यहां बस जाते हैं. Agoda की रिपोर्ट के मुताबिक, कोच्चि, कोयंबटूर, अलवर और कटक जैसे नेचर हॉटस्पॉट्स के लिए यात्रियों की रुचि साल-दर-साल 41% बढ़ी है. यह बढ़ती दिलचस्पी दर्शाती है कि अब ट्रैवलर्स नेचर-फोकस्ड और माइंडफुल टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं.

कोच्चि कैसे बना दुनिया का नया बर्डिंग फेवरिट?

Agoda डेटा बताता है कि कोच्चि में इंटरनेशनल इंटरेस्ट 2.6 गुना बढ़ा है. इसके आसपास के बर्ड सैंक्चुअरी जैसे थाट्टेक्कड़ और कुमारकोम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और बैकवॉटर का शानदार संगम हैं. यहां साइबेरियन क्रेन, ब्राह्मिणी काइट और मार्श हेरियर जैसे दुर्लभ पक्षी दिखते हैं. जापान, ताइवान, हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया और सिंगापुर से सबसे ज्यादा सर्च कोच्चि के लिए हुए हैं, जो दिखाता है कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत का इको-टूरिज़्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

कटक क्यों कहलाता है एशिया का सबसे बड़ा बर्डिंग गेटवे?

ओडिशा का कटक इस साल 33% ज़्यादा सर्च में आया, खासकर चिल्का झील के कारण. यह एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वॉटर लेक है, जहां हर साल हजारों प्रवासी पक्षी जैसे फ्लेमिंगो, हेरॉन और पेंटेड स्टॉर्क साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आते हैं. यहां की नाव यात्राएं और स्थानीय समुदायों की कंजर्वेशन पहल इसे सस्टेनेबल वेटलैंड टूरिज्म का उदाहरण बनाती हैं.

अलवर क्यों आकर्षित कर रहा है घरेलू बर्ड वॉचर्स को?

भरतपुर के प्रसिद्ध केवलादेव नेशनल पार्क से सटा अलवर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. घरेलू सर्च में 19% वृद्धि दर्ज की गई है. यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर साल साइबेरियन क्रेन, बार-हेडेड गूज, गैडवाल और ब्लूथ्रोट जैसी प्रजातियों का घर बनती है. आसान पहुंच और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर इसे शुरुआती बर्ड वॉचर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं.

कोयंबटूर और नीलगिरी क्यों बन रहे हैं पसंदीदा ठिकाने?

पश्चिमी घाट की गोद में बसे कोयंबटूर और नीलगिरी बायोस्फीयर में धुंध से ढके जंगल और पहाड़ी पक्षी देखने का अनोखा अनुभव मिलता है. यहां नीलगिरी फ्लाईकैचर और ब्लैक-एंड-ऑरेंज फ्लाईकैचर जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं. Agoda के अनुसार, यहां 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाती है कि ट्रैवलर्स अब पहाड़ी टूरिज्म और बर्डिंग को एक साथ जोड़कर अनुभव करना चाहते हैं.

क्या भारत बन रहा है इको-टूरिज्म का ग्लोबल मॉडल?

Agoda के डायरेक्टर गौरव मलिक के अनुसार, अब यात्री ऐसे अनुभव तलाश रहे हैं जो रोमांच के साथ जागरूकता भी दें. भारत के नेचर डेस्टिनेशंस कोच्चि की शांति से लेकर भरतपुर के नज़ारों तक, अब दुनिया भर के यात्रियों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. Agoda का टारगेट है कि यात्रियों को ऐसे अनुभवों तक आसानी से पहुंच मिले जो कनेक्शन और कंजर्वेशन दोनों को बढ़ावा दें.