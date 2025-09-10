वो 8 गांव जिसे घूमने के लिए 'क्रेजी' है पूरी दुनिया, इस लिस्ट में भारत का भी नाम; खुद ही जान लें
वो 8 गांव जिसे घूमने के लिए 'क्रेजी' है पूरी दुनिया, इस लिस्ट में भारत का भी नाम; खुद ही जान लें

Agoda Top Rural Destinations: भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्‍नार का नाम एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर चमक उठा है. Agoda की नई रिपोर्ट ने एशिया के टॉप 8 ग्रामीण डेस्टिनेशंस की लिस्ट जारी की, जिसमें केरल का मुन्‍नार भी शामिल हुआ.

 

Sep 10, 2025
वो 8 गांव जिसे घूमने के लिए 'क्रेजी' है पूरी दुनिया, इस लिस्ट में भारत का भी नाम; खुद ही जान लें

Asia Top Destinations: भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्‍नार का नाम एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर चमक उठा है. Agoda की नई रिपोर्ट ने एशिया के टॉप 8 ग्रामीण डेस्टिनेशंस की लिस्ट जारी की, जिसमें केरल का मुन्‍नार भी शामिल हुआ. चाय बागानों से घिरी यह जगह अपनी धुंधली पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, और अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का दिल भी जीत रही है.

 क्यों बढ़ रहा है ग्रामीण टूरिज्म का ट्रेंड?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके लोग शांति और सुकून तलाशने लगे हैं. Agoda की रिपोर्ट बताती है कि लोग अब बड़े शहरों से हटकर छोटे, हरे-भरे और प्राकृतिक जगहों की ओर रुख कर रहे हैं. यहां वे लोकल कल्चर से जुड़ पाते हैं और एक अलग तरह का अनुभव जीते हैं.

किसने जीता टॉप स्पॉट?

Agoda के आंकड़ों के अनुसार, मलेशिया का कैमरून हाइलैंड्स सबसे पसंदीदा ग्रामीण डेस्टिनेशन बना. इसके बाद थाईलैंड का खाओ याई और इंडोनेशिया का पुनचाक टॉप 3 में शामिल रहे. भारत का मुन्‍नार इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.

मुन्‍नार क्यों है खास?

मुन्‍नार को ‘टी कैपिटल ऑफ इंडिया’ कहा जाता है. यहां के चाय बागान, वाइल्डलाइफ सेंचुरी और ठंडी वादियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. सुबह की धुंध से ढकी पहाड़ियां और ताजा चाय की खुशबू इसे एक अनोखा अनुभव बनाती हैं.

अन्य डेस्टिनेशंस में क्या है खासियत?

जापान का फुजिकावागुचिको- माउंट फूजी के नजारों के लिए मशहूर.

ताइवान का केंटिंग- समुद्र तट और मरीन लाइफ का स्वर्ग.

वियतनाम का सापा- सीढ़ीदार धान के खेतों और लोकल संस्कृति के लिए प्रसिद्ध.

साउथ कोरिया का प्योंगचांग-गुन- विंटर स्पोर्ट्स और बर्फीली वादियों का घर.

भारतीय यात्रियों के लिए क्या मायने रखता है यह सम्मान?

Agoda के इंडिया हेड गौरव मलिक का कहना है कि भारतीय अब बड़े शहरों से बाहर निकलकर ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां नेचर और कल्चर का मेल हो. मुन्‍नार का नाम इस लिस्ट में आना इस बात का सबूत है कि भारत की वादियां अब ग्लोबल टूरिज़्म मैप पर और मजबूत हो रही हैं.

