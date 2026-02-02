अहमदाबाद में अब मिलेगा दुनिया का सबसे शाही अहसास, जहां लग्जरी-स्वाद का तगड़ा कॉम्बिनेशन

Ahmedabad Travel: अहमदाबाद शहर के पॉश राजपथ-आंबली रोड पर अब एक ऐसी जगह तैयार हो चुकी है, जो केवल खाना खिलाने का ठिकाना नहीं, बल्कि लग्जरी और आर्ट का एक शानदार संगम है. 10,000 वर्ग गज में फैला यह भव्य ठिकाना अपने भीतर तीन अलग मिजाज के रेस्टोरेंट्स और एक शाही बैंक्वेट को समेटे हुए है. यहां आप शहर के पहले 'एशियन-पेरूवियन' (Asian-Peruvian) स्वाद के साथ-साथ पारंपरिक और समकालीन जायकों का लुत्फ उठा सकते हैं. चाहे वह किसी बड़े माइलस्टोन का जश्न हो या कोई खास डिनर, यहां का हर कोना और हर निवाला एक यादगार अनुभव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

कैसे मिलेगा दुनिया का सबसे शाही अहसास?

मन एंड सल्वा की दुनिया सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव की तरह डिजाइन की गई है. यहां रंग, माहौल और शब्द तक ऐसे चुने जाते हैं जो धीरे से दिल तक पहुंचते हैं. मेन्यू, स्टोरीबुक और टेबल कार्ड भी सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि एक सेंसरी कहानी की तरह पढ़े जाते हैं, जो मेहमानों को ठहरने, महसूस करने और उस पल को जीने के लिए प्रेरित करते हैं.

करीब दस साल पहले शुरू हुई मन एंड सल्वा की यात्रा एक भरोसेमंद कैटरिंग हाउस से हुई थी. धीरे-धीरे इस ब्रांड ने अहमदाबाद के आधुनिक फूड और हॉस्पिटैलिटी सीन को नया रूप देना शुरू किया. आज यह सिर्फ कैटरिंग नहीं बल्कि एक मल्टी-डायमेंशनल ब्रांड बन चुका है, जो स्वाद, डिजाइन और सर्विस को एक साथ जोड़ता है.

इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अलग कैसे?

इसके पास अहमदाबाद की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक कैटरिंग किचन में से एक है. इसके साथ ही ब्रांड का फोकस हमेशा पर्सनलाइजेशन पर रहा है. चाहे हजारों लोगों का इवेंट हो या एक छोटा सा प्राइवेट डिनर, हर मेन्यू और हर सर्विस को बेहद सोच-समझकर डिजाइन किया जाता है. द प्रीमो में लॉन्च हुआ मन एंड सल्वा बैंक्वेट सिर्फ एक वेन्यू नहीं बल्कि मन एंड सल्वा की सोच का विस्तार है. इसकी डिजाइन लैंग्वेज बेहद आकर्षक है और हर कोना इस तरह बनाया गया है कि वह भव्यता के साथ आराम भी दे. यह जगह शादी, सोशल फंक्शन और खास आयोजनों को एक प्रीमियम अनुभव में बदल देती है.

दिल से संतुष्ट होकर जाता है गेस्ट

इसके तीन नए वेजिटेरियन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सोरा, व्यंज और सहतेन. हर रेस्टोरेंट का अपना अलग व्यक्तित्व और स्वाद है, लेकिन तीनों में ब्रांड की वही सिग्नेचर क्वालिटी और डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जो इसे खास बनाती हैं. मन एंड सल्वा का मानना है कि हर गैदरिंग को यादगार बनाना सिर्फ खाना परोसना नहीं बल्कि एक भावना रचना है. बैनक्वेट से लेकर रेस्टोरेंट तक, हर टचपॉइंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मेहमान सिर्फ पेट ही नहीं, दिल से भी संतुष्ट होकर जाएं.