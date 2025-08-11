बुकिंग से लेकर स्मार्ट पैकिंग तक AI बना Gen Z का फेवरेट ट्रैवल गाइड, ऐसे कर रहे हैं इस्तेमाल

AI use for travel planning: Gen z जनरेशन अपनी छोटी-बड़ी हर समस्या का सामधान AI से लेना पसंद करते हैं. चाहे फिर पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी हो, पार्टनर से ब्रेकअप हो जाए तो उन्हें मनाने के टिप्स यहां तक की ट्रिप की बुकिंग कैसे करें, डेस्टिनेशन में कौन-से आउटफिट बेस्ट रहेंगे न जाने क्या-क्या?

जी हां, AI अब सिर्फ चैटबॉक्स नहीं, बल्कि आपका ट्रैवल गाइड बना हुआ है. Gen AI प्लेटफॉर्म्स जैसे चैट-जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे एआई टूल आपको ऐसी तमाम दिक्कतों को सुलझाने और अच्छे सुझाव देने में मदद कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ट्रैवल को आसान बना सकते हैं. वो कैसे आइए जानते हैं....

हो रहा है पैकिंग स्ट्रेस, तो AI देगा सुझाव-

अगर आपको डेस्टिनेशन को लेकर पैकिंग स्ट्रेस हो रहा है कि क्या पहनें, क्या आउटफिट पैक करें, फुटवियर कौन-से सही रहेंगे क्योंकि मौसम और जरूरतें सबकी अलग होती हैं. इस समस्या का सामधान आप सीधे माइकोसॉफ्ट कोपायलट पर पूछ सकते हैं कि, गोवा में कौन-सी जरूरी चीजें साथ रखनी चाहिए, या मनाली के मौसम के हिसाब से किस तरह के कपड़े पैक करना चाहिए? इतना ही नहीं, AI आपके लिए एक पैकिंग चेकलिस्ट भी बना देगा, जिसमें कपड़े, मेकअप, फुटवियर से लेकर पावर बैंक तक सब शामिल रहेगा.

टिकट ऑप्शन बजट में-

ऑन सीजन में होटल, फ्लाइट्स या ट्रेन की टिकट्स के दाम आसमान छूने लगते हैं. AI से आप पूछ सकते हैं कि, "15 अगस्त को मनाली जाने के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट सही रहेगा." या "कौन-सी ट्रेन में आसानी से कन्फर्म सीट मिल जाएगी." इसमें आप अपने बजट, डेट और टाइम के हिसाब से सवाल पूछें, इससे आपको अच्छी डील मिल सकत है.

ऑप्शन की तुलना करें-

मान लीजिए, आप गोवा घूमने जाना चाहते हैं और यह तय नहीं कर पा रहे कि रोड ट्रिप पर जाएं या फ्लाइट से. आमतौर पर, हमें हर विकल्प के बारे में अलग-अलग सोचना पड़ता है, लेकिन AI इन सभी जानकारियों को एक साथ एक टेबल में दिखा सकता है. इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर . अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं और रास्ते के नजारों का मजा लेना चाहते हैं, तो रोड ट्रिप बेहतर है. वहीं, अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो फ्लाइट सही रहेगी.

रियल-टाइम में यात्रा का स्टेटस और बेहतर ऑप्शन-

आजकल, ट्रैवल का स्टेट्स जानने के लिए हमें कई ऐप्स देखने पड़ते हैं. लेकिन AI यह काम बहुत आसान बना सकता है. आप AI से बस इतना पूछ सकते हैं कि, "दिल्ली से नैनीताल के लिए कौन-सी बस चल रही है और वह कितने बजे पहुँचेगी?"

इसके अलावा, अगर आप अपना PNR नंबर डालते हैं और आपकी ट्रेन लेट हो जाती है या आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है, तो AI तुरंत आपको दूसरा विकल्प बता सकता है. जैसे: "आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है. आप इस समय की दूसरी फ्लाइट बुक कर सकते हैं या चाहें तो ट्रेन से भी जा सकते हैं."

