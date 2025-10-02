इंस्टाग्राम-फेसबुक पर दिखे कम पैसों में घूमने वाला पोस्ट तो हो जाएंग सतर्क! जानें कैसे AI डीपफेक ट्रैवल में शिकार बन रहे लोग

AI Deepfake Travel Scams: इंस्टाग्राम-फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए अगर आपको मालदीव का शानदार वीडियो दिखे, जिसमें वाटर विला, नीला समंदर और मात्र 5,000 रुपये का पैकेज हो तो आप चौंक जाएंगे. वीडियो पर लाखों लाइक्स, इंफ्लुएंसर की गवाही और प्रोफेशनल वेबसाइट देखकर लोग तुरंत बुकिंग कर लेते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है कि यह जगह असल में थी ही नहीं. यही है नया AI-जनरेटेड ट्रैवल फ्रॉड.

क्या ऐसे स्कैम्स पहले भी सामने आए हैं?

दुनियाभर में कई लोग इन स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं. The Independent ने एक मलेशियाई कपल की कहानी बताई, जो "Kuak Skyride" नामक फर्जी AI-जनरेटेड राइड के लिए देशभर में घूमे, लेकिन पहुंचकर पाया कि सबकुछ नकली था. भारत में एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने भी बताया कि उनके परिवार ने दुबई में एक फर्जी इनडोर स्काईडाइविंग वेबसाइट पर पैसे गंवा दिए.

इतनी असली दिखने वाली तस्वीरें और वीडियो कौन बनाता है?

AI टूल्स जैसे Stable Diffusion, Midjourney और Runway अब इतने एडवांस हो गए हैं कि कोई भी बेहद असली जैसे लगने वाले नकली बीच, पहाड़ और रिजॉर्ट्स बना सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले जहां फोटोशॉप का जाल आसानी से पकड़ में आ जाता था, वहीं अब ये हाइपर-रियलिस्टिक वीडियोज रिवर्स-इमेज सर्च और ऑटोमैटिक एड-चेक्स तक को धोखा दे देते हैं.

टेक्निकल तरीके से कैसे फंसाते हैं स्कैमर?

फर्जी वेबसाइट बनाकर या सोशल मीडिया पेज क्लोन करके शुरुआत होती है. AI से बने वीडियो और चोरी की गई तस्वीरें भरोसा पैदा करते हैं. पेमेंट वॉलेट या स्केची लिंक से ली जाती है और पैसा तुरंत गायब हो जाता है. कई बार AI-जनरेटेड आवाज से कस्टमर सर्विस भी चलाई जाती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि लोग हमेशा छिपी जन्नत खोजने और सस्ती लग्जरी पाने के सपने देखते हैं. यही "wishful thinking bias" स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है. सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर हमारी सावधानी को और कमजोर कर देते हैं. जब कोई बड़ा इंफ्लुएंसर या असली जैसा अकाउंट वीडियो शेयर करता है, तो लोग बिना सोचे-समझे भरोसा कर लेते हैं.

क्या भारतीय ट्रैवलर आसान निशाना हैं?

भारत की बड़ी डिजिटल आबादी, बढ़ता खर्च और सस्ते ट्रैवल पैकेजों की मांग स्कैमर्स के लिए परफेक्ट टारगेट है. व्हाट्सऐप जैसे ऐप्स पर रीजनल भाषाओं में डीपफेक ऑफर्स तेजी से फैलाए जाते हैं. तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर और लोकल वीडियो पर भरोसा करने वाले बजट ट्रैवलर्स आसानी से शिकार बन जाते हैं.

किन रेड फ्लैग्स को पहचानें?

अगर पैकेज बहुत सस्ता लगे, तो शक करें. असली रिव्यू अलग-अलग टोन में होते हैं, नकली रिव्यू अक्सर एक जैसे लगते हैं. वेबसाइट का एड्रेस, HTTPS और कंपनी का असली कॉन्टैक्ट चेक करें. अनजान पेमेंट गेटवे या वॉलेट्स से तुरंत पेमेंट करने से बचें. ऑफिशियल टूरिज्म बोर्ड या गूगल मैप्स पर जगह को क्रॉस-चेक करें.

क्या AI डिटेक्शन सिस्टम मदद करेंगे?

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में रियल-टाइम फोटो और वीडियो ऑथेंटिकेशन टूल्स विकसित होंगे, जो फर्जी कंटेंट को तुरंत पकड़ लेंगे. लेकिन तब तक सबसे पुराना नियम ही याद रखना होगा – अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो शायद वो सच नहीं है.

