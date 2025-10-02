Advertisement
trendingNow12944752
Hindi Newsट्रैवल

इंस्टाग्राम-फेसबुक पर दिखे कम पैसों में घूमने वाला पोस्ट तो हो जाएंग सतर्क! जानें कैसे AI डीपफेक ट्रैवल में शिकार बन रहे लोग

AI Deepfake Travel Scams: AI तकनीक अब धोखाधड़ी का नया हथियार बन चुकी है. फर्जी ट्रैवल वेबसाइट्स और डीपफेक वीडियोज़ लोगों को सस्ते पैकेज दिखाकर लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं. जानिए कैसे पहचानें इन स्कैम्स को और खुद को बचाएं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंस्टाग्राम-फेसबुक पर दिखे कम पैसों में घूमने वाला पोस्ट तो हो जाएंग सतर्क! जानें कैसे AI डीपफेक ट्रैवल में शिकार बन रहे लोग

AI Deepfake Travel Scams: इंस्टाग्राम-फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए अगर आपको मालदीव का शानदार वीडियो दिखे, जिसमें वाटर विला, नीला समंदर और मात्र 5,000 रुपये का पैकेज हो तो आप चौंक जाएंगे. वीडियो पर लाखों लाइक्स, इंफ्लुएंसर की गवाही और प्रोफेशनल वेबसाइट देखकर लोग तुरंत बुकिंग कर लेते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है कि यह जगह असल में थी ही नहीं. यही है नया AI-जनरेटेड ट्रैवल फ्रॉड.

क्या ऐसे स्कैम्स पहले भी सामने आए हैं?

दुनियाभर में कई लोग इन स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं. The Independent ने एक मलेशियाई कपल की कहानी बताई, जो "Kuak Skyride" नामक फर्जी AI-जनरेटेड राइड के लिए देशभर में घूमे, लेकिन पहुंचकर पाया कि सबकुछ नकली था. भारत में एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने भी बताया कि उनके परिवार ने दुबई में एक फर्जी इनडोर स्काईडाइविंग वेबसाइट पर पैसे गंवा दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

इतनी असली दिखने वाली तस्वीरें और वीडियो कौन बनाता है?

AI टूल्स जैसे Stable Diffusion, Midjourney और Runway अब इतने एडवांस हो गए हैं कि कोई भी बेहद असली जैसे लगने वाले नकली बीच, पहाड़ और रिजॉर्ट्स बना सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले जहां फोटोशॉप का जाल आसानी से पकड़ में आ जाता था, वहीं अब ये हाइपर-रियलिस्टिक वीडियोज रिवर्स-इमेज सर्च और ऑटोमैटिक एड-चेक्स तक को धोखा दे देते हैं.

टेक्निकल तरीके से कैसे फंसाते हैं स्कैमर?

फर्जी वेबसाइट बनाकर या सोशल मीडिया पेज क्लोन करके शुरुआत होती है. AI से बने वीडियो और चोरी की गई तस्वीरें भरोसा पैदा करते हैं. पेमेंट वॉलेट या स्केची लिंक से ली जाती है और पैसा तुरंत गायब हो जाता है. कई बार AI-जनरेटेड आवाज से कस्टमर सर्विस भी चलाई जाती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि लोग हमेशा छिपी जन्नत खोजने और सस्ती लग्जरी पाने के सपने देखते हैं. यही "wishful thinking bias" स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है. सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर हमारी सावधानी को और कमजोर कर देते हैं. जब कोई बड़ा इंफ्लुएंसर या असली जैसा अकाउंट वीडियो शेयर करता है, तो लोग बिना सोचे-समझे भरोसा कर लेते हैं.

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

क्या भारतीय ट्रैवलर आसान निशाना हैं?

भारत की बड़ी डिजिटल आबादी, बढ़ता खर्च और सस्ते ट्रैवल पैकेजों की मांग स्कैमर्स के लिए परफेक्ट टारगेट है. व्हाट्सऐप जैसे ऐप्स पर रीजनल भाषाओं में डीपफेक ऑफर्स तेजी से फैलाए जाते हैं. तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर और लोकल वीडियो पर भरोसा करने वाले बजट ट्रैवलर्स आसानी से शिकार बन जाते हैं.

किन रेड फ्लैग्स को पहचानें?

  1. अगर पैकेज बहुत सस्ता लगे, तो शक करें.
  2. असली रिव्यू अलग-अलग टोन में होते हैं, नकली रिव्यू अक्सर एक जैसे लगते हैं.
  3. वेबसाइट का एड्रेस, HTTPS और कंपनी का असली कॉन्टैक्ट चेक करें.
  4. अनजान पेमेंट गेटवे या वॉलेट्स से तुरंत पेमेंट करने से बचें.
  5. ऑफिशियल टूरिज्म बोर्ड या गूगल मैप्स पर जगह को क्रॉस-चेक करें.

क्या AI डिटेक्शन सिस्टम मदद करेंगे?

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में रियल-टाइम फोटो और वीडियो ऑथेंटिकेशन टूल्स विकसित होंगे, जो फर्जी कंटेंट को तुरंत पकड़ लेंगे. लेकिन तब तक सबसे पुराना नियम ही याद रखना होगा – अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो शायद वो सच नहीं है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

AIDeepfaketravelscamviral

Trending news

'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
;