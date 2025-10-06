Advertisement
नेपाल के इस झरने में चट्टान से निकल रहा है विशाल हाथी! नजारा देखकर आंखें मलते रह जाएंगे आप

Aina Pahara Waterfall: घूमने के लिए अगर आप कोई बेहतरीन जगह की तलाश में हैं तो आपके लिए नेपाल का एक वॉटरफॉल किसी जन्नत से कम नहीं होगा. वैसे तो नेपाल में घूमने के लिए कई खूबसूरत और शानदार जगहें मौजूद हैं, लेकिन जब आप यहां घूमने जाएं तो इस झरने को जरूर देखें. 

Oct 06, 2025
नेपाल के इस झरने में चट्टान से निकल रहा है विशाल हाथी! नजारा देखकर आंखें मलते रह जाएंगे आप

Elephant Rock Waterfall: नेपाल अपनी नेचुरल ब्यूटी और बेहतरीन जगहों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां के हर कोने में नेचर का कोई न कोई अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. हाल ही में नेपाल की ऐसी ही एक खूबसूरत जगह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है. हम बात कर रहे हैं तनहुं जिले में स्थित ऐना पहाड़ा झरना की, जिसे एलीफैंट रॉक वॉटरफॉल (Elephant Rock Waterfall) के नाम से भी जाना जाता है. यह झरना एकदम ऑफबीट और घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि यहां की चट्टानें दूर से देखने पर किसी विशाल हाथी के चेहरे जैसी दिखाई देती हैं. यह नजारा ऐसा लगता है, मानो कोई कलाकार पत्थरों को तराशकर हाथी को बाहर निकाल रहा हो.

नेचर की कलाकारी
ऐना पहाड़ा झरना नेचर की एक अद्भुत और अनोखी रचना है. जब झरने का पानी तेजी से चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है तो सामने की तरफ से देखने पर यह पूरा झरना और उसकी चट्टानें एक विशाल हाथी के चेहरे जैसा आकार ले लेती हैं. ऐसा लगता है मानो कोई हाथी बैठा हुआ हो या लेटा हुआ आपको देख रहा हो. झरने के चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों की ठंडी हवाएं इस प्राकृतिक नजारे को और भी ज्यादा जादुई बना देती हैं. प्रकृति की यह कलाकारी हर किसी को हैरान कर देती है और इसीलिए यह जगह फोटोग्राफी और रील बनाने वालों के बीच काफी फेमस हो रही है.

बेहतरीन एक्सपीरिएंस
अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कोई शांत जगह तलाश रहे हैं तो एलीफैंट रॉक वॉटरफॉल आपके लिए एकदम सही है. यहां की हरियाली, ताजा और ठंडी हवाएं और झरने की कल-कल वाली आवाज मन को गहरा सुकून देती है. यह जगह मेडिटेशन और नेचर लवर्स के लिए तो शानदार है ही, साथ ही एडवेंचर के शौकीनों को भी यहां मजा आता है. झरने तक पहुंचने के लिए एक छोटा ट्रैक पार करना पड़ता है. इस रास्ते में आपको सुंदर गांव, हरे-भरे खेत और मनमोहक पहाड़ी नजारे देखने को मिलेंगे, जो आपके सफर को फन और एडवेंचर से भरपूर बना देंगे.

झरना देखने कैसे पहुंचें?
यह खूबसूरत झरना नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 115 से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां पहुंचना काफी आसान है. इसके लिए काठमांडू से आपको सबसे पहले मंगलिंग पहुंचना होगा और फिर वहां से तनहुं के लिए रास्ता लेना होगा. आपको बाईं ओर ध्यान रखना होगा, लगभग 10 मिनट में आप झरने के पास पहुंच जाएंगे. वहीं अगर आप पोखरा की तरफ से आ रहे हैं तो पहले अबु खैरनी चौक जाएं और फिर काठमांडू सड़क पर आगे बढ़ें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सीधे ऐना पहाड़ा पहुंच सकते हैं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Aina Pahara Waterfall Elephant Rock Waterfall nepal travel

;