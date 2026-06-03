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Hindi Newsट्रैवललंदन जाने वालों की तो लॉटरी लग गई! एयर इंडिया के इस नए ट्रैवल एक्सपीरियंस ने मचाया तहलका; सुनील शेट्टी भी हुए दीवाने

लंदन जाने वालों की तो लॉटरी लग गई! एयर इंडिया के इस नए ट्रैवल एक्सपीरियंस ने मचाया तहलका; सुनील शेट्टी भी हुए दीवाने

Air India Transformation Travel Story: अगर आप भी विदेश घूमने के शौकीन हैं और अक्सर दिल्ली से लंदन का सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. भारत की अपनी एयरलाइन एयर इंडिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:16 AM IST
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लंदन जाने वालों की तो लॉटरी लग गई! एयर इंडिया के इस नए ट्रैवल एक्सपीरियंस ने मचाया तहलका; सुनील शेट्टी भी हुए दीवाने

Air India Travel Story: जमीन से लेकर आसमान तक, एयर इंडिया एयरलाइन का अंदाज अब एकदम हाईटेक और बेहद आलीशान हो गया है. हाल ही में बॉलीवुड के अन्ना यानी सुनील शेट्टी ने भी जब एयर इंडिया से लंदन का सफर किया, तो वह इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके. आइए आपको बताते हैं कि अब एयर इंडिया से सफर करना आपके लिए कितना बदल गया है. अब दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर बोर्डिंग पास लेने या बैग जमा करने के लिए आपको घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. एयर इंडिया ने लंदन, यूके, यूरोप और कनाडा जाने वाले मुसाफिरों के लिए सेल्फ चेक-इन और बैग ड्रॉप की कमाल की सुविधा शुरू कर दी है. 

एयरपोर्ट के अंदर 'आलीशान महल'

आप एयरपोर्ट के कियोस्क पर जाकर खुद ही अपना बोर्डिंग पास और बैग का टैग प्रिंट कर सकते हैं, अपना मनपसंद सीट चुन सकते हैं और बिना किसी झंझट के अपना सामान जमा कर सकते हैं. फ्लाइट पकड़ने से पहले का वक्त अब और भी मजेदार होने वाला है. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया ने अपना नया 'महाराजा लाउंज' खोला है. 

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16,000 वर्ग फुट में फैले इस लाउंज में कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप किसी फाइव स्टार होटल में आ गए हैं. यहां 'द एविएटर बार' है, जो जेआरडी टाटा की ऐतिहासिक उड़ान से प्रेरित है. इसके अलावा पढ़ने और काम करने के लिए 'द ग्लोबट्रोटर्स स्टडी' और आराम करने के लिए स्लीप सुइट्स भी बनाए गए हैं.

 

 

आसमान में तैरता हुआ लग्जरी थिएटर

जैसे ही आप दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में बैठेंगे, आपको एयर इंडिया का नया चमचमाता एयरबस A350-900 विमान मिलेगा. इस प्लेन में सफर के दौरान आपको मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा मिलती है ताकि आप हवा में भी दुनिया से जुड़े रहें. मनोरंजन के लिए इसमें 3,000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है. इसके साथ ही शानदार भारतीय और इंटरनेशनल खाना, मुफ्त ड्रिंक्स और सोने के लिए आलीशान बिस्तर जैसी सुविधाएं इस ट्रैवल एक्सपीरियंस को यादगार बना देती हैं.

लंदन के लिए बढ़ गई हैं फ्लाइट्स

घूमने वालों की सहूलियत के लिए एयर इंडिया ने भारत और यूके के बीच कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत कर दिया है. अब दिल्ली से लंदन हीथ्रो के लिए हर हफ्ते 24 उड़ानें चल रही हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि अमृतसर से बर्मिंघम और लंदन गैटविक के लिए हफ्ते में 4-4 फ्लाइट्स हैं. वहीं अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए भी हफ्ते में 5 उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, जिससे अब यूके जाना बेहद आसान हो गया है.

सुनील शेट्टी भी हो गए इसके मुरीद

इस नए बदलाव के बाद बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया के क्रू की जमकर तारीफ की है. उन्होंने लिखा कि हवाई जहाज तो बदले जा सकते हैं, लेकिन जो मेहमाननवाजी एयर इंडिया के स्टाफ की रगों में है, वो पीढ़ियों से बनती है. उन्होंने जमीन पर मिले स्टाफ नवीन शिखा की तारीफ करते हुए कहा कि एयर इंडिया में आज भी 'अतिथि देवो भव:' की संस्कृति साफ दिखाई देती है. वाकई, महाराजा अब दुनिया में सबसे आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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