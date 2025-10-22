Advertisement
trendingNow12971097
Hindi Newsट्रैवल

अब ट्रैवलर्स जान सकेंगे कौन-कौन जा रहा है उसी ट्रिप पर, घर बुक करने के लिए नहीं देना होगा एक भी रुपया एडवांस?

Airbnb New Features: एयरबीएनबी (Airbnb) ने छुट्टियों के मौसम से पहले यात्रियों के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. इनमें सोशल कनेक्शन, स्मार्ट सर्च, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजर्व नाउ, पे लेटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो ट्रैवल अनुभव को और आसान और पर्सनल बनाएंगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ट्रैवलर्स जान सकेंगे कौन-कौन जा रहा है उसी ट्रिप पर, घर बुक करने के लिए नहीं देना होगा एक भी रुपया एडवांस?

Airbnb Holiday Travel: दुनियाभर में ट्रैवल का सीजन आते ही एयरबीएनबी (Airbnb) ने यात्रियों के लिए कुछ खास और उपयोगी फीचर्स पेश किए हैं. कंपनी ने बताया कि ये अपडेट यात्रियों के अनुभव को और पर्सनल और मजेदार बनाने के लिए हैं. नई सोशल सुविधाओं से लेकर आसान पेमेंट सिस्टम तक, एयरबीएनबी ने अपनी सर्विस को इस तरह बदला है कि लोग अब सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि नए लोगों से जुड़ने का अनुभव भी ले सकें.

कौन-कौन से सोशल फीचर्स आए हैं नए अपडेट में?

कंपनी के अनुसार, 90% से ज्यादा भारतीय यात्रियों ने इच्छा जताई थी कि वे किसी एक्सपीरियंस बुकिंग से पहले जान सकें कि और कौन उस एक्टिविटी में जा रहा है. अब एयरबीएनबी के “Who’s Going” फीचर से यह संभव हो गया है. यूजर अब देख सकते हैं कि उसी एक्सपीरियंस में और कौन-कौन शामिल है, उनसे ऐप के जरिए सीधे बात कर सकते हैं और पहले के ट्रिप में मिले लोगों से फिर से कनेक्ट हो सकते हैं. कंपनी ने बताया, “ये बदलाव यात्रियों को एक-दूसरे से जोड़ेंगे ट्रिप से पहले, ट्रिप के दौरान और बाद में भी.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं पूरी दुनिया, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं रोकेगा 

सर्च और मैप में क्या नया जोड़ा गया है?

एयरबीएनबी ने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को भी और स्मार्ट बना दिया है. अब प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्सिबल कैरोसेल्स होंगे जो यूजर की लोकेशन या बजट के अलावा नजदीकी या मिलते-जुलते घरों को भी दिखाएंगे. इसके अलावा, नए मैप्स में अब यूजर किसी जगह के लैंडमार्क, रेस्टोरेंट और अट्रैक्शन के हिसाब से घर सर्च कर सकते हैं. साल के अंत तक इसमें सैटेलाइट और ट्रांजिट व्यू भी जुड़ जाएगा.

रिजर्व नाउ, पे लेटर- क्या है ये नई सुविधा?

सबसे चर्चित फीचर है एयरबीएनबी का Reserve Now, Pay Later. इसके तहत यूजर्स अब बुकिंग करते समय एडवांस पेमेंट किए बिना घर रिजर्व कर सकेंगे. यह फीचर फिलहाल अमेरिका में शुरू हुआ है, लेकिन 2026 तक इसे दुनिया के बाकी देशों में भी लागू किया जाएगा. हालांकि भारतीय रुपये (INR) में यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं होगी.

AI सपोर्ट और होस्ट्स के लिए क्या बदला है?

एयरबीएनबी ने अपने कस्टमर सपोर्ट को और स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जोड़ा है, जिससे यूजर्स को अब कई भाषाओं- जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश में तुरंत और सटीक जवाब मिल सकेंगे. होस्ट्स के लिए कंपनी ने Dynamic Cancellation Policy जारी की है, जिसके जरिए वे छुट्टियों या ऑफ-सीजन के लिए अलग-अलग कैंसलेशन रूल्स सेट कर सकते हैं. अब उन्हें प्राइस टिप्स और ईयर-ओवर-ईयर अर्निंग एनालिटिक्स भी मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

क्या बढ़ती ट्रैवल डिमांड से बदल जाएगा अनुभव?

सर्दियों की छुट्टियों के लिए ट्रैवल बुकिंग में तेजी आई है और एयरबीएनबी के ये अपडेट दिखाते हैं कि कंपनी अब कंवीनियंस, कनेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दे रही है. अब ट्रैवल सिर्फ एक सफर नहीं रहेगा बल्कि नए लोगों से मिलने, यादें बनाने और आरामदायक अनुभव का एक नया तरीका बन जाएगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Airbnbtravel

Trending news

वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद