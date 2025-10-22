अब ट्रैवलर्स जान सकेंगे कौन-कौन जा रहा है उसी ट्रिप पर, घर बुक करने के लिए नहीं देना होगा एक भी रुपया एडवांस?

Airbnb Holiday Travel: दुनियाभर में ट्रैवल का सीजन आते ही एयरबीएनबी (Airbnb) ने यात्रियों के लिए कुछ खास और उपयोगी फीचर्स पेश किए हैं. कंपनी ने बताया कि ये अपडेट यात्रियों के अनुभव को और पर्सनल और मजेदार बनाने के लिए हैं. नई सोशल सुविधाओं से लेकर आसान पेमेंट सिस्टम तक, एयरबीएनबी ने अपनी सर्विस को इस तरह बदला है कि लोग अब सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि नए लोगों से जुड़ने का अनुभव भी ले सकें.

कौन-कौन से सोशल फीचर्स आए हैं नए अपडेट में?

कंपनी के अनुसार, 90% से ज्यादा भारतीय यात्रियों ने इच्छा जताई थी कि वे किसी एक्सपीरियंस बुकिंग से पहले जान सकें कि और कौन उस एक्टिविटी में जा रहा है. अब एयरबीएनबी के “Who’s Going” फीचर से यह संभव हो गया है. यूजर अब देख सकते हैं कि उसी एक्सपीरियंस में और कौन-कौन शामिल है, उनसे ऐप के जरिए सीधे बात कर सकते हैं और पहले के ट्रिप में मिले लोगों से फिर से कनेक्ट हो सकते हैं. कंपनी ने बताया, “ये बदलाव यात्रियों को एक-दूसरे से जोड़ेंगे ट्रिप से पहले, ट्रिप के दौरान और बाद में भी.”

सर्च और मैप में क्या नया जोड़ा गया है?

एयरबीएनबी ने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को भी और स्मार्ट बना दिया है. अब प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्सिबल कैरोसेल्स होंगे जो यूजर की लोकेशन या बजट के अलावा नजदीकी या मिलते-जुलते घरों को भी दिखाएंगे. इसके अलावा, नए मैप्स में अब यूजर किसी जगह के लैंडमार्क, रेस्टोरेंट और अट्रैक्शन के हिसाब से घर सर्च कर सकते हैं. साल के अंत तक इसमें सैटेलाइट और ट्रांजिट व्यू भी जुड़ जाएगा.

रिजर्व नाउ, पे लेटर- क्या है ये नई सुविधा?

सबसे चर्चित फीचर है एयरबीएनबी का Reserve Now, Pay Later. इसके तहत यूजर्स अब बुकिंग करते समय एडवांस पेमेंट किए बिना घर रिजर्व कर सकेंगे. यह फीचर फिलहाल अमेरिका में शुरू हुआ है, लेकिन 2026 तक इसे दुनिया के बाकी देशों में भी लागू किया जाएगा. हालांकि भारतीय रुपये (INR) में यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं होगी.

AI सपोर्ट और होस्ट्स के लिए क्या बदला है?

एयरबीएनबी ने अपने कस्टमर सपोर्ट को और स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जोड़ा है, जिससे यूजर्स को अब कई भाषाओं- जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश में तुरंत और सटीक जवाब मिल सकेंगे. होस्ट्स के लिए कंपनी ने Dynamic Cancellation Policy जारी की है, जिसके जरिए वे छुट्टियों या ऑफ-सीजन के लिए अलग-अलग कैंसलेशन रूल्स सेट कर सकते हैं. अब उन्हें प्राइस टिप्स और ईयर-ओवर-ईयर अर्निंग एनालिटिक्स भी मिलेंगे.

क्या बढ़ती ट्रैवल डिमांड से बदल जाएगा अनुभव?

सर्दियों की छुट्टियों के लिए ट्रैवल बुकिंग में तेजी आई है और एयरबीएनबी के ये अपडेट दिखाते हैं कि कंपनी अब कंवीनियंस, कनेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दे रही है. अब ट्रैवल सिर्फ एक सफर नहीं रहेगा बल्कि नए लोगों से मिलने, यादें बनाने और आरामदायक अनुभव का एक नया तरीका बन जाएगा.