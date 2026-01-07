कॉन्सर्ट के लिए क्यों क्रेजी हैं Gen Z? कहीं भी जाने के तैयार, उड़ा दे रहे आधी सैलरी! नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Gen Z Travel Trend: एयरबीएनबी की नई रिपोर्ट बताती है कि 2026 में भारत की जेन जी कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स को ट्रैवल का मुख्य कारण बना रही है. यह ट्रेंड न सिर्फ यात्रा के तरीके बदल रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को भी नई दिशा दे रहा है.
Gen Z Travel Trend: एयरबीएनबी की नई रिपोर्ट बताती है कि 2026 में भारत की जेन जी कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स को ट्रैवल का मुख्य कारण बना रही है. यह ट्रेंड न सिर्फ यात्रा के तरीके बदल रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को भी नई दिशा दे रहा है.
Music Festival Travel: म्यूजिक अब युवा भारतीयों की यात्रा का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है. 2026 में भारत की 62 प्रतिशत जेन जी कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स के आसपास अपनी ट्रैवल प्लानिंग कर रही है. यह बदलाव दिखाता है कि युवा अब मौसम या छुट्टियों के बजाय लाइव अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं. एयरबीएनबी की अनुभव-आधारित ट्रैवल इनसाइट्स के मुताबिक, हर तीन में से एक से ज्यादा युवा जैसे ही किसी कॉन्सर्ट या फेस्टिवल की जानकारी पाते हैं, तुरंत ट्रैवल प्लानिंग शुरू कर देते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि नए शहर को जानने और अलग संस्कृति को महसूस करने का मौका होता है. यही वजह है कि वे कुछ घंटों के शो तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वहां रुककर शहर को एक्सप्लोर करते हैं.
कॉन्सर्ट के लिए क्यों क्रेजी हैं जेन जी?
म्यूजिक का असर इतना गहरा हो चुका है कि 40 प्रतिशत से ज्यादा जेन जी युवा किसी कॉन्सर्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने को तैयार हैं. अमेरिका, यूरोप और एशिया के दूसरे देश उनकी पसंदीदा लिस्ट में शामिल हैं. यह दिखाता है कि लाइव म्यूजिक अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रैवल मोटिवेशन बन चुका है.
कॉन्सर्ट बेस्ड ट्रैवल का असर सिर्फ वेन्यू तक सीमित नहीं रहता. 65 प्रतिशत युवा इवेंट लोकेशन के आसपास ठहरना पसंद करते हैं, जिससे वे स्थानीय इलाकों, बाजारों और कैफे से जुड़ते हैं. 53 प्रतिशत युवा अपने स्टे को आगे बढ़ाकर नाइटलाइफ, कल्चरर प्लेस और लोकल बिजनेस पर खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है.
अपने अनुभवों पर खर्च कर रहे जेन जी?
रिपोर्ट के मुताबिक, हर दस में से छह युवा म्यूजिक आधारित यात्राओं पर अपनी मासिक आय का 21 से 40 प्रतिशत तक खर्च करने को तैयार हैं. हर दस में से एक युवा तो आधी सैलरी तक खर्च कर देता है. औसतन, एक इवेंट आधारित ट्रिप पर 51 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जो इस ट्रेंड की गंभीरता को दिखाता है. करीब 76 प्रतिशत युवाओं ने माना कि वे किसी कॉन्सर्ट या म्यूजिक फेस्टिवल की वजह से पहली बार किसी नए शहर गए. इससे साफ है कि लाइव इवेंट्स किस तरह नए डेस्टिनेशन को युवाओं के ट्रैवल मैप पर ला रहे हैं और पारंपरिक टूरिज्म की परिभाषा बदल रहे हैं.
एयरबीएनबी इंडिया और साउथईस्ट एशिया के कंट्री हेड अमनप्रीत सिंह बजाज के मुताबिक, म्यूजिक और ट्रैवल का यह मेल एक नए तरह के ट्रैवलर को जन्म दे रहा है. लोलापालूजा इंडिया जैसे बड़े फेस्टिवल्स इसकी मिसाल हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा बार-बार लौटना चाहते हैं. यही वजह है कि कॉन्सर्ट टूरिज्म अब एक ट्रेंड नहीं, बल्कि युवा भारत की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है.
पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें