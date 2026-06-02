महीनों पहले ट्रिप प्लान करने वालों सावधान! Gen-Z अब ऐसे मना रही है छुट्टियां, पुराना ट्रेंड हुआ फेल

Gen-Z Travel Trends: आज के दौर में लाइफस्टाइल से लेकर पसंद तक, हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है. बात जब घूमने-फिरने की हो, तो भारत की नई पीढ़ी यानी Gen-Z पुराने सारे रिकॉर्ड और तौर-तरीकों को पीछे छोड़ रही है. पहले जहां लोग महीनों पहले प्लानिंग करके साल में एक बार लंबी छुट्टी पर जाते थे, वहीं अब युवा इस ढर्रे को बदल रहे हैं. दिग्गज ट्रैवल कंपनी Airbnb की ताज़ा रिपोर्ट ‘नेवर द सेम: द न्यू रूल्स ऑफ जेन-जी ट्रैवल इन इंडिया’ में कुछ बेहद दिलचस्प खुलासे हुए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, आजकल के युवाओं के लिए घूमना सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि खुद की पहचान को बयां करने का एक बड़ा जरिया बन गया है.

साल में एक छुट्टी का चलन अब हुआ पुराना

पुराने समय में गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में एक बार बड़ा टूर प्लान होता था. लेकिन आज का युवा इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता. रिपोर्ट के अनुसार, 10 में से 7 Gen-Z युवा अब साल में एक लंबी छुट्टी मनाने के बजाय कम से कम तीन छोटी-छोटी यात्राएं करना ज्यादा पसंद करते हैं. आंकड़े बताते हैं कि करीब 87% युवा एक हफ्ते से कम समय की ट्रिप को चुन रहे हैं. अचानक मिले वीकेंड का फायदा उठाना या बिना किसी बड़ी प्लानिंग के झोला उठाकर निकल पड़ना अब नया नॉर्मल बन चुका है. यही वजह है कि 2 से 6 रातों की छोटी घरेलू यात्राओं की बुकिंग में लगभग 80% का तगड़ा उछाल देखा गया है.

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यात्रा अब सोशल स्टेटस नहीं बल्कि खुद की पहचान है

इस पीढ़ी के लिए सफर का मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं है. 87% युवाओं का साफ मानना है कि वे जिस तरह से यात्रा करते हैं, वह उनके अपने व्यक्तित्व और पहचान को दर्शाता है. लगभग 95% युवा चाहते हैं कि उनकी यात्रा बिल्कुल उनके मूड के हिसाब से कस्टमाइज्ड हो. इतना ही नहीं, करीब 90% युवा उन जगहों पर जाने से बचते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल या ओवररेटेड हो चुकी हैं. वे ऐसी अनजानी जगहों को तलाश रहे हैं जहां वे स्थानीय बाजारों, छोटे दुकानदारों और वहां की असली लाइफस्टाइल को करीब से महसूस कर सकें.

होटल के अलग-अलग कमरों से तौबा

रहने की जगह को लेकर भी इस पीढ़ी की सोच काफी अलग है. 63% यात्रियों ने किसी डेस्टिनेशन को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें वहां ठहरने की जगह का सेटअप बेहद यूनीक और कम्फर्टेबल लगा. आज के युवा होटल के बोरिंग और अलग-अलग कमरों में बंद होने के बजाय एक ऐसा विला या शेयर्ड होम पसंद करते हैं जहां पूरा ग्रुप एक साथ रह सके. ग्रुप में ट्रैवल करने वाले आधे से ज्यादा युवा एक ही छत के नीचे ठहरना पसंद करते हैं, ताकि वे देर रात तक बातें कर सकें, साथ में खाना बना सकें और सुकून के पल बिता सकें. यही कारण है कि घरेलू ग्रुप ट्रैवल में साल-दर-साल 55% की भारी बढ़ोतरी हुई है.

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जगह से ज्यादा मायने रखते हैं सफर के साथी

Gen-Z के लिए यह बात बहुत मायने रखती है कि वे किसके साथ जा रहे हैं. 4 में से 3 युवाओं का कहना है कि डेस्टिनेशन चाहे जो हो, उनके ट्रैवल पार्टनर बेस्ट होने चाहिए. सफर की प्लानिंग में सबसे पहली प्राथमिकता दोस्तों को मिलती है और उसके बाद परिवार का नंबर आता है. इसके अलावा, ये युवा किसी कड़े शेड्यूल या टाइम-टेबल के गुलाम बनकर नहीं घूमते. 64% युवा जानबूझकर अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा बिना किसी प्लानिंग के खाली छोड़ देते हैं, ताकि वे वहां पहुंचकर नई चीजों को खुद एक्सप्लोर कर सकें. उनके लिए सफर का असली मतलब है पूरी आजादी और ऐसी यादें जो हमेशा के लिए दिल में बस जाएं.