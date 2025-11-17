Advertisement
अमेरिका जाने का बना रहे हैं मन तो जान लें पूरा प्लान, घूमने से लेकर रहने और खाने तक... कुल इतना पैसा होगा खर्च!

America trip plan: भारत से अमेरिका ट्रिप का कुल खर्च लगभग 5 से 7 लाख रुपये हो सकता है, जिसमें वीजा, फ़्लाइट, आवास और खान-पान शामिल है. वीजा (₹15,000-₹20,000) के लिए आपको DS-160 फॉर्म भरकर इंटरव्यू देना होगा. फ्लाइट की राउंड ट्रिप टिकट ₹27,000 से ₹1,50,000 तक हो सकती है. ट्रिप से पहले आपको ट्रैवल आइटनरी बनानी होगी और बैंक अकाउंट में 1 से 2 लाख रुपये दिखाने की आवश्यकता हो सकती है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:17 PM IST
अमेरिका जाने का बना रहे हैं मन तो जान लें पूरा प्लान, घूमने से लेकर रहने और खाने तक... कुल इतना पैसा होगा खर्च!

Total cost of travelling to America for Indians: अगर आप अमेरिका घूमने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इस ट्रिप का खर्चा कितना आएगा तो हम आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे. अगर आप घूमने, पढ़ने या काम करने के उद्देश्य से भारत से अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुल 5 से 7 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है. इस खर्च में वीजा शुल्क, फ्लाइट टिकट, रहना-खाना और घूमना-फिरना सब शामिल है. ट्रिप से पहले वीजा प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको अपनी ट्रिप का उद्देश्य (जैसे घूमना, पढ़ना, काम करना) बताना होगा. आपको अपनी ट्रिप की योजना (ट्रैवल आइटनरी) पहले से तैयार करनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स तैयार रखने होंगे.

भारत से अमेरिका ट्रिप का कुल खर्च (लगभग)
भारत से अमेरिका की ट्रिप में कुल 5 से 7 लाख रुपये तक का खर्चा आ सकता है. इस कुल खर्च में वीजा शुल्क, फ्लाइट टिकट, होटल में रहना, खाना-पीना और अमेरिका में लोकल ट्रैवलिंग का खर्च शामिल है. अमेरिका में डॉलर (USD) चलते हैं, इसलिए आपको अपनी करेंसी पहले से बदलवानी होगी.

वीजा और फीस
अमेरिका जाने के लिए आपको सबसे पहले वीजा के लिए अप्लाई करना होगा. वीजा के प्रकार का चयन आपकी ट्रिप के उद्देश्य पर निर्भर करेगा (जैसे घूमने, पढ़ने या काम करने के लिए). इसके लिए आपको DS-160 ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और वीजा की फीस जमा करनी होगी. वीजा के लिए अनुमानित खर्च ₹15,000 से ₹20,000 रुपये तक हो सकता है. फीस जमा करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा.

फ्लाइट का खर्चा (राउंड ट्रिप)
भारत से अमेरिका के लिए प्रति व्यक्ति राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट की कीमत ₹27,000 से शुरू होकर ₹1,50,000 तक या उससे अधिक भी हो सकती है. टिकट की कीमत एयरलाइंस, ट्रिप के समय और बुकिंग क्लास पर निर्भर करती है.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट डिटेल्स
वीजा इंटरव्यू के लिए आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकादमी या नौकरी से जुड़े दस्तावेज, परिवार का विवरण आदि. इसके साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट में 1 से 2 लाख रुपये के बीच राशि दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि वीजा इंटरव्यू में यह पूछा जाता है कि आप अपनी ट्रिप का खर्च कैसे उठाएंगे.

घूमने की जगहें और ट्रिप प्लान
अमेरिका में घूमने के लिए कई बड़े राज्य और शहर हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया (सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज, लॉस एंजिल्स, योसेमिटी नेशनल पार्क), फ्लोरिडा (डिज्नी वर्ल्ड) आदि. जानकारी के लिए बना दें कि अमेरिका जाने से पहले ही आपको यह तय करना होगा कि आप कहां-कहां घूमना चाहते हैं और कितने दिन रुकेंगे. यह ट्रैवल आइटनरी आपको वीजा फॉर्म पर भी भरनी होती है और इससे घूमने में आसानी होती है.

