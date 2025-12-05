इंडिया में ढाई महीने रही ये विदेशी, फिर बताया अमेरिका से कितना अलग है हिंदुस्तान? उड़ी सबकी नींद

India vs USA Cultural Differences: अमेरिका से आई एना हाकेंसन (Anna Haakenson) अपने दो बच्चों के साथ ढाई महीने भारत में रहीं. उन्होंने एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्हें पता था भारत अलग होगा, लेकिन इतना अलग होगा यह उन्होंने नहीं सोचा था. सबसे पहला अंतर उन्होंने ट्रैफिक में हॉर्न बजाने के तरीके में देखा. अमेरिका में हॉर्न का मतलब गुस्सा होता है, जबकि भारत में हॉर्न का मतलब होता है, “मैं यहां हूं, ध्यान रखना, धन्यवाद.”

खाने को लेकर अमेरिकी परिवार?

एना ने बताया कि अमेरिका में ‘स्पाइसी’ का मतलब हल्का तीखा होता है. लेकिन भारत में स्पाइसी खाना विदेशी लोगों के लिए पाचन संबंधी परेशानी भी पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखापन अमेरिकी लोगों के लिए नया अनुभव था. अमेरिका में लोग एक-दूसरे की ओर ध्यान नहीं देते, जैसे सामने वाला मौजूद ही नहीं है. लेकिन भारत में लोग जरूर पूछेंगे- आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों. यह अपनापन एना को काफी अच्छा लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

कचरे और सड़क व्यवस्था में क्या अंतर दिखा?

अमेरिका में कचरा हमेशा कूड़ेदान में जाता है. लेकिन भारत में कचरा अक्सर वहीं फेंक दिया जाता है जहां लोग खड़े होते हैं. वहीं सड़क पर कार चलाने के मामले में अमेरिका में नियम साफ हैं, जबकि भारत में यह ‘कंट्रोल्ड कैओस’ है जिसे विदेशी लोग समझ नहीं पाते. अमेरिका में चार प्रमुख मौसम होते हैं, लेकिन भारत में तीन- गर्मी, मानसून और सरप्राइज एक्स्ट्रा हीट.

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

अमेरिका में ज्यादातर कैथोलिक चर्च और शांत सभाएं होती हैं, जबकि भारत में हर जगह मंदिर हैं और त्योहार पूरे शहर को घेर लेते हैं. एना ने कहा कि अमेरिका में हर चीज महंगी है, लेकिन भारत में रहना काफी सस्ता और आसान है. सबसे अनोखी बात उन्हें भारत का संयुक्त परिवार सिस्टम लगा, जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं. यह बात दुनिया भर में भारत की खास पहचान बन चुकी है.