Advertisement
trendingNow13030108
Hindi Newsट्रैवल

इंडिया में ढाई महीने रही ये विदेशी, फिर बताया अमेरिका से कितना अलग है हिंदुस्तान? उड़ी सबकी नींद

American Family Experience: एक अमेरिकी महिला ने अपने परिवार के साथ ढाई महीने भारत में रहने के बाद अमेरिका और भारत के बीच मौजूद 9 बड़े सांस्कृतिक अंतर बताए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडिया में ढाई महीने रही ये विदेशी, फिर बताया अमेरिका से कितना अलग है हिंदुस्तान? उड़ी सबकी नींद

India vs USA Cultural Differences: अमेरिका से आई एना हाकेंसन (Anna Haakenson) अपने दो बच्चों के साथ ढाई महीने भारत में रहीं. उन्होंने एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्हें पता था भारत अलग होगा, लेकिन इतना अलग होगा यह उन्होंने नहीं सोचा था. सबसे पहला अंतर उन्होंने ट्रैफिक में हॉर्न बजाने के तरीके में देखा. अमेरिका में हॉर्न का मतलब गुस्सा होता है, जबकि भारत में हॉर्न का मतलब होता है, “मैं यहां हूं, ध्यान रखना, धन्यवाद.”

खाने को लेकर अमेरिकी परिवार?

एना ने बताया कि अमेरिका में ‘स्पाइसी’ का मतलब हल्का तीखा होता है. लेकिन भारत में स्पाइसी खाना विदेशी लोगों के लिए पाचन संबंधी परेशानी भी पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखापन अमेरिकी लोगों के लिए नया अनुभव था. अमेरिका में लोग एक-दूसरे की ओर ध्यान नहीं देते, जैसे सामने वाला मौजूद ही नहीं है. लेकिन भारत में लोग जरूर पूछेंगे- आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों. यह अपनापन एना को काफी अच्छा लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

कचरे और सड़क व्यवस्था में क्या अंतर दिखा?

अमेरिका में कचरा हमेशा कूड़ेदान में जाता है. लेकिन भारत में कचरा अक्सर वहीं फेंक दिया जाता है जहां लोग खड़े होते हैं. वहीं सड़क पर कार चलाने के मामले में अमेरिका में नियम साफ हैं, जबकि भारत में यह ‘कंट्रोल्ड कैओस’ है जिसे विदेशी लोग समझ नहीं पाते. अमेरिका में चार प्रमुख मौसम होते हैं, लेकिन भारत में तीन- गर्मी, मानसून और सरप्राइज एक्स्ट्रा हीट.

 

 

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

अमेरिका में ज्यादातर कैथोलिक चर्च और शांत सभाएं होती हैं, जबकि भारत में हर जगह मंदिर हैं और त्योहार पूरे शहर को घेर लेते हैं. एना ने कहा कि अमेरिका में हर चीज महंगी है, लेकिन भारत में रहना काफी सस्ता और आसान है. सबसे अनोखी बात उन्हें भारत का संयुक्त परिवार सिस्टम लगा, जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं. यह बात दुनिया भर में भारत की खास पहचान बन चुकी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

indiaustravel

Trending news

भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
white collar terror module
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
Vladimir Putin
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग