स्वर्ण मंदिर से लेकर जलियांवाला बाग तक... इस शहर का हर कोना कहता है बलिदान की कहानी, अमृतसर के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें

Amritsar tourism: भारत में कई ऐसे शहर हैं, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं. ऐसा ही एक शहर अमृतसर है, जो सिर्फ घूमने की जगहें के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है. ये शहर सिर्फ अपनी लस्सी और कुलचों के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. माना जाता है कि यहां भगवान राम के बेटे लव और कुश पैदा हुए थे. इस शहर में एक ऐसा मंदिर है, जो पूरा सोने का है और एक ऐसी जगह भी है जो आजादी की कहानी कहती है. यानी अमृतसर आना स्पिरिचुअल भी है और हिस्टोरिकल भी. ऐसे में आपको यहां जरूर विजिट करना चाहिए और यहां की कई चीजों का बारीकी से देखना चाहिए.

लव-कुश का जन्म

पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृतसर सिर्फ 400-500 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसका एक कनेक्शन सीधा रामायण काल से है. माना जाता है कि राम तीर्थ नाम की जो जगह है, वो असल में वही जंगल था, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था. जब माता सीता को भगवान राम से अलग होना पड़ा था, तब वो यहीं रही थीं और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था. यानी ये जगह हजारों सालों से खास रही है.

गुरु रामदास ने रखी थी नींव

आज का जो अमृतसर है, उसे 1574 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु, गुरु रामदास जी ने बसाया था. पहले इस जगह का नाम रामदासपुर था. बाद में गुरु रामदास जी ने यहां एक पवित्र सरोवर खुदवाया, जिसे 'अमृत सरोवर' (यानी अमृत का तालाब) कहा जाता है. कहते हैं कि इस सरोवर में इतना चमत्कारी पानी था कि कई बीमारियां ठीक हो जाती थीं. इसी 'अमृत सरोवर' के नाम पर शहर का नाम अमृतसर पड़ा.

गोल्डन टेंपल

श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर की जान है,जिसे लोग स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) कहते हैं. यह सिख धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन, पूरा गर्भगृह असली सोने की परत से ढका हुआ है. रात में जब ये चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो. यहां की दूसरी सबसे बड़ी बात लंगर है. यह दुनिया की सबसे बड़ी फ्री किचन है, जहां रोज़ाना एक लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के खाना खिलाया जाता है. अमीर हो या गरीब, इंडियन हो या फॉरेनर, यहां एक साथ बैठकर खाना खाते हैं.

जलियांवाला बाग

स्वर्ण मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर जलियांवाला बाग है. ये वो जगह है, जहां आकर हर इंडियन का दिल भारी हो जाता है. 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यहां हजारों निहत्थे लोग (बच्चे, औरतें, बुजुर्ग) एक पार्क में इकट्ठा थे. ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना किसी वॉर्निंग के एंट्री गेट बंद करके उन पर गोलियां चलवा दी थीं.आज भी यहां की दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं और वो शहीदी कुआं भी है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी. यह बाग सिर्फ एक गार्डन नहीं है. यह देश आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की यादों का एक ऐसा तीर्थ स्थल है, जिसे देखकर देश को अपने शहीदों के बलिदान पर गर्व होता है.