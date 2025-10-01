Advertisement
trendingNow12943085
Hindi Newsट्रैवल

स्वर्ण मंदिर से लेकर जलियांवाला बाग तक... इस शहर का हर कोना कहता है बलिदान की कहानी, अमृतसर के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें

Amritsar History: अगर आप सिर्फ घूमने के लिए अमृतसर जा रहे हैं तो थोड़े ठहर जाइए. इस शहर के बारे में हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे, जो आपको बताएंगी कि यह शहर कितना विशाल और ऐतिहासिक है. यहां आप जब भी जाएं तो घूमने के साथ ही शहर की हर जगह को इतिहास की दृश्टि से भी देखें. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्वर्ण मंदिर से लेकर जलियांवाला बाग तक... इस शहर का हर कोना कहता है बलिदान की कहानी, अमृतसर के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें

Amritsar tourism: भारत में कई ऐसे शहर हैं, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं. ऐसा ही एक शहर अमृतसर है, जो सिर्फ घूमने की जगहें के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है. ये शहर सिर्फ अपनी लस्सी और कुलचों के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. माना जाता है कि यहां भगवान राम के बेटे लव और कुश पैदा हुए थे. इस शहर में एक ऐसा मंदिर है, जो पूरा सोने का है और एक ऐसी जगह भी है जो आजादी की कहानी कहती है. यानी अमृतसर आना स्पिरिचुअल भी है और हिस्टोरिकल भी. ऐसे में आपको यहां जरूर विजिट करना चाहिए और यहां की कई चीजों का बारीकी से देखना चाहिए. 

लव-कुश का जन्म
पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृतसर सिर्फ 400-500 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसका एक कनेक्शन सीधा रामायण काल से है. माना जाता है कि राम तीर्थ नाम की जो जगह है, वो असल में वही जंगल था, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था. जब माता सीता को भगवान राम से अलग होना पड़ा था, तब वो यहीं रही थीं और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था. यानी ये जगह हजारों सालों से खास रही है.

गुरु रामदास ने रखी थी नींव
आज का जो अमृतसर है, उसे 1574 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु, गुरु रामदास जी ने बसाया था. पहले इस जगह का नाम रामदासपुर था. बाद में गुरु रामदास जी ने यहां एक पवित्र सरोवर खुदवाया, जिसे 'अमृत सरोवर' (यानी अमृत का तालाब) कहा जाता है. कहते हैं कि इस सरोवर में इतना चमत्कारी पानी था कि कई बीमारियां ठीक हो जाती थीं. इसी 'अमृत सरोवर' के नाम पर शहर का नाम अमृतसर पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

गोल्डन टेंपल
श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर की जान है,जिसे लोग स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) कहते हैं. यह सिख धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन, पूरा गर्भगृह असली सोने की परत से ढका हुआ है. रात में जब ये चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो. यहां की दूसरी सबसे बड़ी बात लंगर है. यह दुनिया की सबसे बड़ी फ्री किचन है, जहां रोज़ाना एक लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के खाना खिलाया जाता है. अमीर हो या गरीब, इंडियन हो या फॉरेनर, यहां एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. 

जलियांवाला बाग
स्वर्ण मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर जलियांवाला बाग है. ये वो जगह है, जहां आकर हर इंडियन का दिल भारी हो जाता है. 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यहां हजारों निहत्थे लोग (बच्चे, औरतें, बुजुर्ग) एक पार्क में इकट्ठा थे. ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना किसी वॉर्निंग के एंट्री गेट बंद करके उन पर गोलियां चलवा दी थीं.आज भी यहां की दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं और वो शहीदी कुआं भी है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी. यह बाग सिर्फ एक गार्डन नहीं है. यह देश आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की यादों का एक ऐसा तीर्थ स्थल है, जिसे देखकर देश को अपने शहीदों के बलिदान पर गर्व होता है.

 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Amritsar Historyamritsar tourismtravel

Trending news

इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
;