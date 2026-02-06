तस्वीरों में कैद आस्था का महासागर! ‘महाकुंभ: ए स्पिरिचुअल ओडिसी’ ने कैसे दिखाया विश्वास का असली रूप

तस्वीरों की दुनिया सिर्फ एक क्लिक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह यादों को संजोने और इतिहास को जीवंत रखने का एक सशक्त माध्यम है. जब कैमरा किसी मंजर को कैद करता है, तो वह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और उद्देश्य का परिणाम होता है. हाल ही में फोटोग्राफी की इसी विरासत और बारीकियों को समझाने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में फोटोग्राफी के बदलते स्वरूप और इसकी शिल्पकारी पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान 'महाकुंभ: ए स्पिरिचुअल ओडिसी' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जो आस्था के सबसे बड़े समागम को तस्वीरों के जरिए बयां करती है. यह आयोजन कला प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक वैचारिक सफर की तरह रहा.

चार पीढ़ियों की विरासत और...

फोटोग्राफी की यात्रा को समझने के लिए महत्ता की विरासत को जानना जरूरी है, जो पिछले 111 वर्षों और चार पीढ़ियों से इस कला को सींच रही है. 19 और देखभाल पर टिका है.

15 में श्रीनगर में खुले पहले स्टूडियो से लेकर आज के आधुनिक दौर तक, पवन महत्ता, पंकज महत्ता और अर्जुन महत्ता ने इस विरासत को बखूबी संभाला है. विशेषज्ञों का मानना है कि फोटोग्राफी महज एक तस्वीर खींचना नहीं, बल्कि एक सोची-समझी प्रक्रिया है. इसमें लाइट, टाइमिंग, फ्रेमिंग और सही दृष्टिकोण का तालमेल होता है. इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, जहाँ फोटोग्राफर केवल दृश्य कैद नहीं करता, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण भी करता है. यह कला और संरक्षण का एक अनूठा संगम है, जो निरंतरता

वास्तविकता को पूर्णता देने का जरिया

आज के डिजिटल युग में एडिटिंग को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लेकिन इस चर्चा में इसे एक सकारात्मक नजरिए से पेश किया गया. विशेषज्ञों ने साफ किया कि एडिटिंग या पोस्ट-प्रोडक्शन का मतलब असलियत से छेड़छाड़ करना या धोखा देना नहीं है, बल्कि यह तस्वीर को पूर्णता देने की एक प्रक्रिया है. पंकज महत्ता के अनुसार, एडिटिंग का उद्देश्य इमेज को उस अनुभव के करीब लाना है जिसे फोटोग्राफर की आंखों और दिमाग ने महसूस किया था. डिजिटल दौर में भी फोटोग्राफी का मूल उद्देश्य वही रहता है यानी कि तस्वीर के जरिए सही भावना को व्यक्त करना. यह तकनीक केवल उस पल को और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का एक माध्यम है, जिससे दर्शकों तक सटीक संदेश पहुंच सके.

महाकुंभ की आध्यात्मिक यात्रा और पुस्तक का विमोचन

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'महाकुंभ: ए स्पिरिचुअल ओडिसी' पुस्तक का विमोचन रहा, जो 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दृश्यों का एक शानदार संग्रह है. यह कॉफी टेबल बुक दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक जमावड़े को एक नए नजरिए से दिखाती है. इसमें केवल भीड़ की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना के भाव, श्रद्धालुओं की थकान और उनकी अटूट आस्था के शांत पलों को बारीकी से उकेरा गया है. इस किताब के जरिए आस्था को एक जीवित अनुभव के रूप में पेश किया गया है. अंत में, कलाकारों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति जताई कि फोटोग्राफी हमारी सामूहिक यादों को आकार देने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.