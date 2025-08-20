भारत के इतिहास की गवाह हैं ये गुफाएं, दूर- दूर से देखने आते हैं लोग
Advertisement
trendingNow12889160
Hindi Newsट्रैवल

भारत के इतिहास की गवाह हैं ये गुफाएं, दूर- दूर से देखने आते हैं लोग

किसी भी देश का इतिहास उसके कण कण में बसा होता है, ऐसे में भारत का इतिहास अपने आप में ही बहुत गाथाओं से भरा है. इसी क्रम में हम कई ऐतिहासिक गुफाएं भी देखने को मिलती है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इतिहास की गवाह हैं ये गुफाएं, दूर- दूर से देखने आते हैं लोग

भारत का इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है और यह बहुत समृद्ध है, अब चाहे बात सांस्कृतिक विरासत की हो या फिर धरोहरों की भारत हर चीज में समृद्ध रहा है. इतिहास में कई कई ऐसी भी गुफाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें बहुत पहले बनाया गया था जो आज भी इतिहास के बारे में बताती हैं. आप भी चाहें तो इन गुफाओं को देखने का लिए यहां पहुंच सकते हैं. आज हम आपको प्राचीन गुफाओं के बारे में बताएंगे.

बादामी गुफाएं 
यह गुफाएं कर्नाटक में है और इसको चालुक्य वास्तुकला से बनाया गया है. यहां पर चार गुफाएं हैं और इसमें से 3 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं और एक गुफा जैन धर्म से जुड़ी हुई थी. यहां पर आने वाले लोग देवी-देवताओं के दर्शन भी करते हैं और इन गुफाओं में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर शानदार नक्काशी देखने को मिलेगी. 

अजंता की गुफाएं
अजंता गुफाओं के बारे में हर किसी ने सुना होगा क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है. यह औरंगाबाद जिले में है और इसका निर्माण 480 ईसा पूर्व बताया जाता है, इस गुफा में दीवारों पर शानदार चित्रों को बनाया गया है और इसे देखने के लिए काफी लोग आते रहते हैं. यहां पर आपको बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र देखने को मिल जाएंगे. 

एलीफेंटा गुफाएं
महाराष्ट्र में स्थित ये एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं. यहां पर आपको त्रिमूर्ती नाम की मूर्ति देखने को मिलेगी और यह मूर्ति भगवान शिव के तीनों रूपों को दिखाती है. 

एलोरा
महाराष्ट्र में मौजूद ये गुफाएं कुल 34 हैं और यह अलग अलग धर्मों को लेकर बनी हैं जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म आदि शामिल हैं. इन गुफाओं में हाथों से शानदार नक्काशी की गई है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

oldest caves of india

Trending news

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
;