भारत के इतिहास की गवाह हैं ये गुफाएं, दूर- दूर से देखने आते हैं लोग

भारत का इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है और यह बहुत समृद्ध है, अब चाहे बात सांस्कृतिक विरासत की हो या फिर धरोहरों की भारत हर चीज में समृद्ध रहा है. इतिहास में कई कई ऐसी भी गुफाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें बहुत पहले बनाया गया था जो आज भी इतिहास के बारे में बताती हैं. आप भी चाहें तो इन गुफाओं को देखने का लिए यहां पहुंच सकते हैं. आज हम आपको प्राचीन गुफाओं के बारे में बताएंगे.

बादामी गुफाएं

यह गुफाएं कर्नाटक में है और इसको चालुक्य वास्तुकला से बनाया गया है. यहां पर चार गुफाएं हैं और इसमें से 3 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं और एक गुफा जैन धर्म से जुड़ी हुई थी. यहां पर आने वाले लोग देवी-देवताओं के दर्शन भी करते हैं और इन गुफाओं में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर शानदार नक्काशी देखने को मिलेगी.

अजंता की गुफाएं

अजंता गुफाओं के बारे में हर किसी ने सुना होगा क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है. यह औरंगाबाद जिले में है और इसका निर्माण 480 ईसा पूर्व बताया जाता है, इस गुफा में दीवारों पर शानदार चित्रों को बनाया गया है और इसे देखने के लिए काफी लोग आते रहते हैं. यहां पर आपको बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र देखने को मिल जाएंगे.

एलीफेंटा गुफाएं

महाराष्ट्र में स्थित ये एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं. यहां पर आपको त्रिमूर्ती नाम की मूर्ति देखने को मिलेगी और यह मूर्ति भगवान शिव के तीनों रूपों को दिखाती है.

एलोरा

महाराष्ट्र में मौजूद ये गुफाएं कुल 34 हैं और यह अलग अलग धर्मों को लेकर बनी हैं जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म आदि शामिल हैं. इन गुफाओं में हाथों से शानदार नक्काशी की गई है.

