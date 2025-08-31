हैदराबाद में नहीं खलेगी समंदर की कमी! टूरिस्ट्स के लिए 'प्रकट' होने जा रहा बीच

Artificial Beach in Hyderabad: समंदर किनारे मस्ती करने के शौकीन टूरिस्ट्स को गोवा बहुत अट्रैक्ट करता है. यहां के बीच काफी शानदार और आकर्षक हैं. हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे शहर में, जहां दूर-दूर तक कोई समंदर नहीं है, वहां आपको समंदर जैसी फीलिंग मिल जाएगी? बता दें कि ऐसा हैदराबाद में होने जा रहा है. ये कोई सपना नहीं, बल्कि तेलंगाना सरकार की एक कमाल की योजना है. जो हैदराबाद अपनी बिरयानी और चारमीनार के लिए फेमस है, अब जल्द ही एक आर्टिफिशियल बीच के लिए भी जाना जाएगा. यहां स्थानीय लोगों के साथ ही दूर-दूर से घूमने आने वाले टूरिसट्स भी बिना समंदर वाले शहर में बीच किनारे बैठकर मस्ती कर सकेंगे.

225 करोड़ रुपये होंगे खर्च

तेलंगाना सरकार हैदराबाद के पास कोतवाल गुडा नाम की जगह पर करीब 225 करोड़ रुपये खर्च करके एक ऐसी जगह बना रही है, जो बिल्कुल असली समुद्र तट जैसी लगेगी. यहां एक बड़े से तालाब या झील को इस तरह से सजाया जाएगा कि लोगों को लगेगा जैसे वो किसी बीच पर ही आ गए हैं. इस प्रोजेक्ट में सिर्फ पानी ही नहीं होगा, बल्कि इसके किनारे रेत भी बिछाई जाएगी, ताकि पूरा माहौल बीच वाला और बिल्कुल असली लगे. यह प्रोजक्ट कुल 35 एकड़ में शुरू होगा. इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद यहां टूरिसट्स की संख्या भी काफी बढ़ सकती है.

होंगी ये सुविधाएं

कोतवाल गुडा में आर्टिफिशियल बीच बनाने के लिए सिर्फ पानी और रेत का ही इंतजाम नहीं होगा, बल्कि इस जगह को एक पूरा टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्लान है. यहां पर लोग सिर्फ घूमने नहीं आएंगे, बल्कि उनके लिए कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी इंतजाम होगा. जहां लोगों के लिए वेव पूल, पार्क, प्ले जोन, साइकिल ट्रैक, फूड कोर्ट और सिनेमाघर होंगे. इसके अलावा यहां होटल, रेस्टोरेंट और बाकी सारी सुविधाएं भी होंगी, ताकि लोग अपने परिवार के साथ आराम से पूरा दिन बिता सकें. यानी पिकनिक के लिए एक शहर में एक नई और शानदार जगह मिल जाएगी.

इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिसंबर मे शुरू करने की योजना है. दिसंबर में शुरू करने की तैयारी है और इसका मकसद साफ है कि हैदराबाद को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लाना है. अभी तक लोग हैदराबाद को सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और आईटी सेक्टर के लिए जानते हैं, लेकिन इस बीच के बनने के बाद यहां घूमने आने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त उछाल आएगा.