स्वच्छता और हरियाली की मिसाल है ये गांव, पूरे एशिया में है इसका बोलबाला

एशिया के कई देशों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन एक खास गांव ऐसा है जो अपनी साफ-सफाई और स्वच्छता के लिए पूरे एशिया में मशहूर हैं. ये गांव न केवल अपने साफ-सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है बल्कि यहां के माहौल में यहां की स्थानीय जनता की मेहनत और जिम्मेदारी भी दिखाई देती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:43 PM IST
मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित मावलिननॉन्ग गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है. ये गांव अपनी सफाई और हरियाली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. ये खासी जनजाति का गांव है. यहां की समाज व्यवस्था मातृसत्तात्मक है. यानि संपत्ति और परिवार की विरासत महिलाओं को मिलती है और महिलाएं अपने घर और गांव की व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभाती हैं.

जिम्मा
गांव की सफाई का पूरा जिम्मा यहां के निवासियों और सरकार के पास है. हर सुबह लोग अपने घर और गलियों की सफाई में जुट जाते हैं. यहां की हर गलियां हमेशा साफ-सुथरी रहती हैं और कचरे के लिए बांस से बने डस्टबिन हर घर के बाहर रखे जाते हैं. यहां के लोगों ने कचरे को अलग-अलग करके उसे खाद में बदलने की व्यवस्था भी कर रखी है. प्लास्टिक बैग का उपयोग यहां पूरी तरह से बंद है और धूम्रपान पर भी रोक है. 

सुंदरता
मावलिननॉन्ग सिर्फ स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी टूरिस्ट को आकर्षित करती है. गांव के चारों ओर हरे-भरे बाग-बगिचे और स्वच्छ लेक हैं. यहां का वातावरण शांति और ताजगी से भरा हुआ है. यहांं पर एक लिविंग रूट ब्रिज भी है जो टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचता है. ये पुल पीपल के पेड़ की जड़ों से बना है और दिखाता है कि मानव और प्रकृति कितने सुंदर तरीके से साथ रह सकते हैं.

जीवन शैली
यहां की सफाई की आदत सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन शैली बन चुकी है लोग अपने घर, गलियों और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. मावलिननॉन्ग की सफलता का सबसे बड़ा राज यहां की जनता की जागरूकता और सामूहिक प्रयास है. ये गांव ये भी साबित करता है कि छोटे-छोटे बदलाव, सामूहिक प्रयास से लोग किसी भी जगह की काया पलट कर सकते हैं. भारत का ये गांव साफ-सफाई और अनुशासन की मिसाल है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

Mawlynnongasia famous cleanest village

