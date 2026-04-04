Assam Tourist Places: स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे! असम की इन 5 जगहों की खूबसूरती देख फटी रह जाएंगी आंखें, फैमिली ट्रिप के लिए है स्वर्ग

अगर आप हिल स्टेशन जाकर बोर हो गए हो और आपका बजट विदेश जानें का नहीं तो आप असम के ये 5 स्थान का सैर जरुर करें. यहां चाहे आप परिवार के साथ आध्यात्मिक शांति चाहते हों या दोस्तों के साथ रोमांच, असम का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है. आइए जानते हैं असम की उन 5 जगहों के बारे में...
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अगर आप भी छुट्टियों में वही घिसे-पिटे हिल स्टेशंस जाकर बोर हो गए हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति अपनी गोद फैलाए आपका इंतज़ार कर रही हो, तो असम आपके लिए 'परफेक्ट डेस्टिनेशन' है. हरियाली से लदे पहाड़, दूर तक फैले चाय के बागान, ब्रह्मपुत्र की लहरें और दुर्लभ वन्यजीव असम की खूबसूरती किसी विदेशी लोकेशन से कम नहीं है. चाहे आप परिवार के साथ आध्यात्मिक शांति चाहते हों या दोस्तों के साथ रोमांच, असम का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है. आइए जानते हैं असम की उन 5 जगहों के बारे में जो आपकी ट्रिप को बना देंगी हमेशा के लिए यादगार.
गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर असम के सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थलों में से एक है. यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहां से दिखने वाला प्राकृतिक नजारा भी अद्भुत है. हर साल यहां लगने वाला 'अंबुबाची मेला' देशभर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है. अगर आप परिवार के साथ असम जा रहे हैं, तो देवी के इस शक्तिपीठ के दर्शन करना आपकी यात्रा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा. यहां की वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को एक अलग ही सुकून का अहसास कराता है.
वन्यजीव प्रेमियों के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क किसी जन्नत से कम नहीं है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह पार्क नागांव और गोलाघाट जिलों में फैला हुआ है. यह दुनिया भर में अपने 'एक सींग वाले गैंडे' के लिए मशहूर है. यहां की जीप सफारी और हाथी सफारी पर्यटकों के बीच बेहद पॉपुलर है, जहां आप खुले जंगल में गैंडे, बाघ और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देख सकते हैं. अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो यह एडवेंचर उनके लिए शिक्षा और मनोरंजन का बेहतरीन मेल साबित होगा.
ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों-बीच स्थित माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है. यहां के विभिन्न 'सत्र' (मठ) असमिया संस्कृति और वैष्णव धर्म की शिक्षा के केंद्र हैं. माजुली की शांति और यहां के लोगों का सरल जीवन आपको आधुनिक दुनिया के शोर-शराबे से दूर ले जाएगा. यहां की कला, हस्तशिल्प और सूर्यास्त का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आप स्विट्जरलैंड की वादियों को भी भूल जाएंगे.
शिवसागर को असम की ऐतिहासिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां आज भी 600 साल पुरानी शाही विरासत की झलक मिलती है. यहां की शानदार वास्तुकला और प्राचीन मंदिर पर्यटकों को इतिहास के पन्नों में ले जाते हैं. रांगघर (एशिया के सबसे पुराने खेल स्टेडियमों में से एक), तालातल घर (भव्य महल) और शिवडोल मंदिर यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. अगर आप इतिहास और पुरानी इमारतों के शौकीन हैं, तो शिवसागर की ये ऐतिहासिक जगहें आपके परिवार के लिए ज्ञानवर्धक और दर्शनीय पर्यटन स्थल साबित होंगी.
अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित दीफू आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. अपनी प्राकृतिक खूबसूरती आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर यह जगह बेहद सुकून देने वाली है. यहां का 'कार्बी आंगलोंग इकोलॉजिकल पार्क' टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहां आप प्रकृति के बीच परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं. दीफू की ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली हरियाली आपकी सारी थकान मिटा देगी और आपको तरोताजा महसूस कराएगी.