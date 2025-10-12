देखकर आंखें फटी रह जाएंगी! 21 KM लंबा 'अटल सेतु' हो या गंगा पर बना 9 KM का ब्रिज, ये हैं भारत के 5 सबसे शानदार पुल!

Five longest bridges of India: पहले कहीं जाने में घंटों लगते थे, लेकिन अब बड़े-बड़े पुलों ने वो रास्ता मिनटों में तय करवा दिया है. पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर नहीं होते, ये देश की स्पीड बढ़ाते हैं. इंडिया में कई ऐसे धांसू और सुपर-लॉन्ग पुल बने हैं, जो इंजीनियरिंग का दम दिखाते हैं. ये पुल दूरियां मिटाते हैं, ट्रैवल टाइम कम करते हैं और इकॉनमी को बूस्ट देते हैं. चाहे वो मुंबई का 'अटल सेतु' हो या अरुणाचल को जोड़ने वाला 'भूपेन हजारिका सेतु', ये भारत की नई सोच और तेज रफ्तार की कहानी कहते हैं. चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप 5 सबसे लंबे और सबसे जरूरी पुलों के बारे में...

अटल सेतु (Atal Setu - MTHL)

यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल है. यह 6 लेन का पुल है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 21.5 किमी है (जिसमें समुद्र पर लगभग 16.5 किमी और जमीन पर लगभग 5.5 किमी शामिल है). यह पुल मुंबई को पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक यात्रा के समय को काफी कम करता है.

बीदुपुर गंगा पुल (Bidupur Ganga Bridge)

इसे कच्ची दरगाह पुल के नाम से भी जाना जाता है. यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ है, जो बिहार में पटना को हाजीपुर के बीदुपुर से जोड़ने का काम करता है. इसकी कुल लंबाई 9,760 मीटर है.

Add Zee News as a Preferred Source

भूपेन हजारिका सेतु (Bhupen Hazarika Setu)

यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है. 9,150 मीटर लंबा यह पुल असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साल 2017 में किया गया था और यह पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

दिबांग नदी पुल (Dibang River Bridge)

यह पुल दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है. यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी कुल लंबाई 6,200 मीटर है.

महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Setu)

यह पुल बिहार में स्थित है और गंगा नदी पर बना है. इसकी कुल लंबाई 5,750 मीटर है. यह पुल उत्तर बिहार को पटना (दक्षिण बिहार) से जोड़ता है और यह भारत के सबसे बिजी पुलों में से एक रहा है.