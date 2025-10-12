Advertisement
trendingNow12959128
Hindi Newsट्रैवल

देखकर आंखें फटी रह जाएंगी! 21 KM लंबा 'अटल सेतु' हो या गंगा पर बना 9 KM का ब्रिज, ये हैं भारत के 5 सबसे शानदार पुल!

5 longest bridges in India: पुलों का निर्माण सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि किसी भी देश की प्रगति को भी गति देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है. ये इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने न केवल यात्रा के समय को कम करते हैं, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों को भी जोड़ते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देखकर आंखें फटी रह जाएंगी! 21 KM लंबा 'अटल सेतु' हो या गंगा पर बना 9 KM का ब्रिज, ये हैं भारत के 5 सबसे शानदार पुल!

Five longest bridges of India: पहले कहीं जाने में घंटों लगते थे, लेकिन अब बड़े-बड़े पुलों ने वो रास्ता मिनटों में तय करवा दिया है. पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर नहीं होते, ये देश की स्पीड बढ़ाते हैं. इंडिया में कई ऐसे धांसू और सुपर-लॉन्ग पुल बने हैं, जो इंजीनियरिंग का दम दिखाते हैं. ये पुल दूरियां मिटाते हैं, ट्रैवल टाइम कम करते हैं और इकॉनमी को बूस्ट देते हैं. चाहे वो मुंबई का 'अटल सेतु' हो या अरुणाचल को जोड़ने वाला 'भूपेन हजारिका सेतु', ये भारत की नई सोच और तेज रफ्तार की कहानी कहते हैं. चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप 5 सबसे लंबे और सबसे जरूरी पुलों के बारे में...

अटल सेतु (Atal Setu - MTHL)
यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल है. यह 6 लेन का पुल है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 21.5 किमी है (जिसमें समुद्र पर लगभग 16.5 किमी और जमीन पर लगभग 5.5 किमी शामिल है). यह पुल मुंबई को पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक यात्रा के समय को काफी कम करता है.

बीदुपुर गंगा पुल (Bidupur Ganga Bridge)
इसे कच्ची दरगाह पुल के नाम से भी जाना जाता है. यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ है, जो बिहार में पटना को हाजीपुर के बीदुपुर से जोड़ने का काम करता है. इसकी कुल लंबाई 9,760 मीटर है.

Add Zee News as a Preferred Source

भूपेन हजारिका सेतु (Bhupen Hazarika Setu)
यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है. 9,150 मीटर लंबा यह पुल असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साल 2017 में किया गया था और यह पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

दिबांग नदी पुल (Dibang River Bridge)
यह पुल दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है. यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी कुल लंबाई 6,200 मीटर है.

महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Setu)
यह पुल बिहार में स्थित है और गंगा नदी पर बना है. इसकी कुल लंबाई 5,750 मीटर है. यह पुल उत्तर बिहार को पटना (दक्षिण बिहार) से जोड़ता है और यह भारत के सबसे बिजी पुलों में से एक रहा है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

5 longest bridges in Indiatravel

Trending news

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
West Bengal
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात