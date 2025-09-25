महाराष्ट्र का 'ऑटोमोबाइल फ्री' स्वर्ग! ये है वो हिल स्टेशन जहां कार चलाना और हॉर्न बजाना है सख्त मना

Matheran Hill Station: घूमने के लिए अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं और एडवेंचर आपको काफी पसंद है? तो ऐसे में हम आपको राज्य के एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे, जहां आप कार से नहीं जा सकते और हॉर्न भी बजाना यहां मना है. इसकी खूबसूरत इतनी जबरदस्त है कि आपका यहां से वापस घर लौटने का मन नहीं करेगा.
Matheran ban on cars and horns: महाराष्ट्र को भारत के उन राज्यों में गिना जाता है, जो टूरिस्ट्स को बहुत पसंद आते हैं. यह राज्य घूमने के लिहाज से काफी शानदार माना जाता है. यहां लोनावाना और खंडाला जैसे बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन हैं. हालांकि इस राज्य में एक ऐसा हिल स्टेशन भी है, जहां आप अपनी कार से नहीं जा सकते और न ही हॉर्न बजा सकते हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं माथेरान की, जो रायगढ़ जिले में स्थित है और इसे देश का सबसे छोटा, लेकिन एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल-मुक्त हिल स्टेशन माना जाता है.
कार और हॉर्न पर क्यों है बैन?
माथेरान को सरकार ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है. यहां की हवा और नेचुरल शांति को बचाने के लिए कार, मोटरसाइकिल या किसी भी तरह के मोटर वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा यहां हॉर्न बजाना भी पूरी तरह से मना है, जिससे यहां की शांति भंग न हो और ध्वनि प्रदूषण न फैले. यह जगह समुद्र तल से करीब 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और टूरिस्ट्स को बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगती है.
घूमने कैसे जाएं?
आप अपनी गाड़ी से इस हिल स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते तो यहां पहुंचने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं.
घोड़े या पैदल
मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर, आपको एक निर्धारित दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी. इसके बाद आप या तो पैदल ट्रेकिंग करते हुए इस हरी-भरी जगह का आनंद ले सकते हैं या फिर घोड़े की सवारी का सहारा ले सकते हैं.
टॉय ट्रेन
माथेरान पहुंचने का एक और शानदार तरीका यहां की फेमस टॉय ट्रेन है.यह एक मजेदार और धीमी ट्रिप है, जो आपको रास्ते के खूबसूरत नजारों का दीदार कराती है.
यहां क्या-क्या है खास?
माथेरान में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है. आप यहां के शांत वातावरण में ट्रेकिंग कर सकते हैं और कई शानदार 'प्वाइंट' (View Points) से आसपास की घाटियों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. लुइसा पॉइंट और चार्लोट झील यहां के मुख्य टूरिस्ट्स प्लेक्स में से हैं. चार्लोट झील एक शानदार जगह है, जहां आप शांति से बैठकर प्राकृतिक खूबसूरती का मजा ले सकते हैं.