ट्रैवल में कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से नहीं होती कोई परेशानी, न ही होते हैं मोशन सिकनेस! जानें 5 टिप्स

Republic Day 2026: रिपब्लिक डे हमें अपनी जड़ों, पहचान और घर की याद दिलाता है, खासकर तब जब हम किसी और शहर में रहते हों. भागदौड़ भरी जिंदगी में घर जैसा खाना बनाना हर दिन मुमकिन नहीं होता, लेकिन मन को वही सुकून चाहिए जो बचपन के खाने से मिलता था. फिलहाल, ट्रैवल के वक्त ज्यादातर लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है. लंबी यात्रा के दौरान खाली पेट रहना भी मुश्किल भरा हो सकता है. ऐसे में अगर आप ट्रैवल में अपने साथ एक चीज रखते हैं तो वो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकती है और वो है अचार. अचार किसी भी चीज के साथ फिट बैठ सकती है.

लोगों के लिए क्यों है परफेक्ट?

गरम भाप उठते चावल, थोड़ा सा घी और उसके ऊपर एक चम्मच आम, हरी मिर्च या सब्जी का अचार, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में पूरा भोजन बन जाता है. चाचा के होमस्टाइल अचार के साथ यह प्लेट ऐसा एहसास देती है जैसे मां ने रसोई में परोसा हो. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना झंझट के सुकून भरा खाना चाहते हैं.

कम समय वाले क्या करें?

जिनके पास समय कम है उनके लिए रोटी, पराठा या लहसुन वाला नान और उसके साथ बोनलेस चिकन अचार एक स्मार्ट ऑप्शन है. मसालों में धीरे-धीरे पका हुआ यह अचार प्रोटीन से भरपूर होता है और बिना सब्जी बनाए भी पेट और मन दोनों भर देता है. यह हॉस्टल, ऑफिस या देर रात के खाने के लिए आदर्श बन गया है.

ट्रैवल में हल्का खाना हो तो क्या करें?

जब हल्का और पेट के लिए अच्छा खाना चाहिए तब दही-चावल या खिचड़ी सबसे पहले याद आती है. उसमें एक चम्मच नींबू या मिक्स वेजिटेबल अचार स्वाद में जान डाल देता है. यह कॉम्बिनेशन बिना भारी हुए खाने को पूरा और संतुलित बनाता है और देसी फ्लेवर भी देता है.

ट्रेन, बस या ऑफिस के लिए क्या है बेस्ट?

आज के किचन में टोस्ट, रैप या एग टोस्ट आम हो गए हैं. लेकिन जब इनके साथ तीखा मिक्स वेज या हरी मिर्च का अचार जुड़ता है तो एक देसी ट्विस्ट आ जाता है. यह जल्दी बनने वाला आधुनिक खाना भी घर की याद दिलाने लगता है. ट्रेन, बस या ऑफिस के लंच बॉक्स में सादा चावल या रोटी और साथ में नूर-ए-गुड़ या नींबू का अचार सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है. थोड़ा सा अचार पूरे खाने को स्वाद और अपनापन दे देता है, खासकर जब आप घर से दूर हों. रिपब्लिक डे पर अगर सफर कर रहे हैं तो आपको अपने पास एक डिब्बी में जरूर रखनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर इंटरनेट पर सर्च की गई डिटेल्स के अनुसार बनाई गई है. जी न्यूज इसकी सत्यता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. यदि कोई मेडिकल समस्या है तो सफर से पहले चिकित्सक सलाह जरूर लें.