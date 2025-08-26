थाईलैंड और मालदीव छोड़ इस देश में घूमना पसंद कर रहे हैं भारतीय, सस्ते में मौज काटने के लिए है एकदम परफेक्ट
थाईलैंड और मालदीव छोड़ इस देश में घूमना पसंद कर रहे हैं भारतीय, सस्ते में मौज काटने के लिए है एकदम परफेक्ट

भारतीयों के लिए थाईलैंड और मालदीव अच्छे टूरिस्ट प्लेसेज हैं. यहां घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, लेकिन भारतीय टूरिस्ट्स को ऑफबीट डेस्टिनेशन के रूप में अजरबैजान काफी पसंद आ रहा है. यहां घूमकर आप बेहतरीन अनुभव ले सकते हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:29 PM IST
थाईलैंड और मालदीव छोड़ इस देश में घूमना पसंद कर रहे हैं भारतीय, सस्ते में मौज काटने के लिए है एकदम परफेक्ट

फॉरेन ट्रिप के लिए अगर आप किसी शानदार जगह का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. बता दें कि भारतीय थाईलैंड और मालदीव की ट्रिप का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये महंगे होने के चलते कई भारतीय अब अजरबैजान की ट्रिप का भी प्लान बना रहे हैं. वैसे भी इन दिनों लोगों को ऑफबीट डेस्टिनेशन काफी पसंद आ रही हैं. इसलिए भी टूरिस्ट्स को अजरबैजान पसंद आ रहा है. यहां आप कई खूबसूरत जगहों पर विजिट कर सकते हैं. वहीं यहां की ट्रिप भी कई महंगे देशों की तुलना में सस्ती हो सकती है. 

बाकू
अजरबैजान की राजधानी बाकू घूमने के लिए काफी शानदार है. दरअसल यहां आप ओल्ड सिटी घूम सकते हैं, जो यूनेनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसके अलावा, फ्लेम टावर्स, हेयदर अलियेव सेंटर और बाकू बुलेवार्ड भी घूमने के लिए एकदम बेस्ट हैं. 

गोबुस्तान रॉक आर्ट पार्क 
अजरबैजान में घूमने के लिए गोबुस्तान एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेज में शामिल है. यहां आप 5,000 से 40,000 साल पुरानी नक्काशी देख सकते हैं, जो उस समय के लोगों के जीवन को दिखाती है. 

यानार डाग 
जलने वाला पहाड़ के नाम से फेमस यानार डाग एक नेचुरल गैस से जलने वाला पहाड़ है. यहां जमीन से निकलने वाली नेचुरलक गैस हवा के संपर्क में आकर लगातार जलती रहती है, जो एक अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य लगता है. 

शेकी
अजरबैजान में घूमने के दौरान आप कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेज का भी प्लान बना सकते हैं, जो काफी फेमस हैं. इनमें से एक शेकी भी है, जो सिल्क रोड के लिए जाना जाता है. शेकी में आप शानदार शेकी खान्स पैलेस और कारावनसेराय देख सकते हैं, जो अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए फेमस है. 

कुल खर्च (संभावित)
अगर आप भारत से अजरबैजान घूमने जाते हैं तो आपका खर्च बहुत ज्यादा नहीं होगा. दरअसल आप रहने के साथ ही खाने-पीने के लिए कम खर्च में ही ट्रिप कर सकते हैं. 

फ्लाइट का खर्च- 35 हजार से 45 हजार रुपये तक
खाने-पीने का खर्च- सामान्य कैफे में करीब 200-600 रुपये तक और पॉपुलर कैफे में करीब 1500-2000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. 
रुकने का खर्च-  लक्जरी स्टे के लिए लगभग 4 हजार रुपये और अपार्टमेंट का खर्च 1500-2000 रुपये हो सकता है. 
रोजाना घूमने का खर्च- प्राइवेट टैक्सी के लिए 500-1500 रुपये तक और लोकल टैक्सी के लिए 200-800 रुपये तक खर्च आ सकता है. 

Note- इस तरह एक व्यक्ति का यहां घूमने के कुल खर्च 50 से 80 हजार तक के बीच में आ सकता है. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की सुविधाएं लेते हैं. यह खर्च केवल एक संभावित खर्च के रूप में है. स्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव भी हो सकता है. 

