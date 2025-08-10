Pregnancy Travel Tips: गर्भावस्था में सफर करते हुए इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो सकती है दिक्कत!

गर्भावस्था एक खूबसूरत सफर है, लेकिन इस दौरान यात्रा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहें. अगर आप प्रेग्नेंसी में सफर करने जा कर रही हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी ट्रिप को यादगार और सुखद बना सकती हैं.

गर्भावस्था में सफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान-

डॉक्टर से सलाह जरूर लें:

यात्रा पर निकलने से पहले अपनी डॉक्टर से सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है. डॉक्टर आपकी गर्भावस्था की स्थिति को देखते हुए यह बता सकती हैं कि आपके लिए सफर करना सुरक्षित है या नहीं. आमतौर पर, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही (14 से 28 सप्ताह) यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इस समय मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है और ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है.

सावधानियां और तैयारी:

यात्रा के दौरान आरामदायक कपड़े पहनें और ढीले जूते चुनें. साथ ही, अपनी सभी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और जरूरी दवाएं अपने साथ रखें. अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले वहां के नजदीकी अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें.

क्या खाएं और क्या नहीं:

सफर के दौरान खाने-पीने का खास ध्यान रखें. हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन का सेवन करें, हर कुछ घंटों में थोड़ा-थोड़ा खाते रहें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। यात्रा में बाहर के अस्वच्छ खाने से बचें.

सफर के दौरान आराम जरूरी है:

अगर आप कार से यात्रा कर रही हैं, तो हर 1-2 घंटे में रुककर थोड़ा टहलें. इससे रक्त संचार बेहतर होगा और पैरों में सूजन की समस्या नहीं होगी. फ्लाइट में सफर करते समय भी हर थोड़ी देर में सीट पर ही पैरों को हिलाती रहें. बैठने की सही पोजिशन का ध्यान रखें और पीठ को सहारा देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करें.

किस तरह की यात्रा से बचें:

गर्भावस्था में उबड़-खाबड़ सड़कों पर लंबे समय तक यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे झटके लग सकते हैं. एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि रिवर राफ्टिंग या लंबी पैदल यात्रा, से दूर रहें. ज्यादा ऊंचे स्थानों पर जाने से भी बचें, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है.

