भारत के 4 स्वर्ग जैसे सुंदर गांव! खूबसूरती ऐसी कि शहरों को छोड़ यहीं बसने का बना लेंगे प्लान; हर भारतीय को करते हैं अट्रैक्ट

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:11 AM IST
Beautiful village of India: भारत गांवों का देश है और यहां  की असली खूबसूरती इसके गांवों में ही बसी हुई है. जब हम शहरों की भाग-दौड़ और प्रदूषण से थक जाते हैं, तो मन को शांत करने के लिए गांवों से बेहतर जगह और कोई नहीं होती. भारत के गांव सिर्फ मिट्टी और कच्चे घर नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति का जीता-जागता नमूना हैं, जहां की हवा शुद्ध होती है और नजारे दिल को छू जाते हैं. पहाड़, रेगिस्तान, हरियाली या समुद्र तट, हर जगह कुछ ऐसे गांव हैं, जो अपनी अनोखी सुंदरता और शांति के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. इन गांवों में जाकर हमें लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही, बहुत शांत और खूबसूरत दुनिया में आ गए हैं.

मावलिननॉन्ग, मेघालय (Mawlynnong, Meghalaya)
मावलिननॉन्ग को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है, और यह वाकई में स्वर्ग जैसा लगता है. मेघालय में बसा यह गांव अपनी बेमिसाल सफाई के लिए जाना जाता है. यहां के लोग सफाई को लेकर बहुत गंभीर हैं. आपको हर जगह बांस के कूड़ेदान (डस्टबिन) मिलेंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद है. गांव चारों ओर से घनी हरियाली से घिरा हुआ है और यहां  के लकड़ी के बने छोटे-छोटे घर बहुत प्यारे लगते हैं. यहां  का सबसे खास आकर्षण है 'लिविंग रूट ब्रिज', यानी पेड़ों की जड़ों से बना हुआ पुल, जो प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है. मावलिननॉन्ग की शांति और सुंदरता आपका मन मोह लेगी.

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश (Ziro Valley, Arunachal Pradesh)
अरुणाचल प्रदेश की ज़ीरो वैली एक ऐसी जगह है, जहां की सुंदरता शब्दों में बयां करना मुश्किल है. यह घाटी ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, घने देवदार के जंगलों और धान के हरे-भरे खेतों से घिरी हुई है. यहां  की 'अपतानी' जनजाति (Apatani Tribe) अपनी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण-अनुकूल खेती के तरीकों के लिए जानी जाती है. ज़ीरो का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है और यहां  हर साल होने वाला ज़ीरो म्यूजिक फेस्टिवल इसे और भी खास बना देता है. अगर आप प्रकृति और संगीत दोनों से प्यार करते हैं, तो यह गांव आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.

खिमसर, राजस्थान (Khimsar, Rajasthan)
राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान आता है, लेकिन खिमसर गांव रेगिस्तान के बीच में एक अनोखा नखलिस्तान (Oasis) है. यह गांव थार रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ है और यहां  का नजारा बाकी गांवों से बिल्कुल अलग है. यहां  आपको सुनहरी रेत के टीले (Sand Dunes) मिलेंगे, जहां आप ऊंट या जीप सफारी का मजा ले सकते हैं. इस गांव का मुख्य आकर्षण है खिमसर फोर्ट (किला), जो अब एक शानदार हेरिटेज होटल बन चुका है. रेगिस्तान की सुनसान शांति, रात में तारों से भरा आसमान और शाही इतिहास का अनुभव खिमसर को खास बनाता है.

लामायुरू, लद्दाख (Lamayuru, Ladakh)
लामायुरू को अक्सर 'मूनस्केप' (चांद जैसी धरती) कहा जाता है. लद्दाख में, लेह से थोड़ी दूर स्थित यह गांव अपने अजीब और अद्भुत भू-दृश्य के कारण जाना जाता है. यहां  के पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें तराशकर अलग-अलग रूप दे दिए हों. गांव की सुंदरता का मुख्य केंद्र यहां  का प्राचीन लामायुरू मठ (Monastery) है, जो इस शांत जगह पर और भी आध्यात्मिकता जोड़ देता है. ठंडी, शुष्क हवा, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों की शांति और मठों की गूंज – लामायुरू में आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो शहर में मिलना नामुमकिन है. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दुनिया से दूर, एकदम शांत और प्राकृतिक नजारों के बीच रहना चाहते हैं.

