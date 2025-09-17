गुजरात में एक ऐसा शहर, जहां पॉल्यूशन नहीं, हरियाली है! जानें क्यों इसे कहा जाता है 'ग्रीन सिटी'

Environmental benefits Gandhinagar: जब भी आप किसी शहर के बारे में सोचते होंगे तो हमारे दिमाग में ऊंची-ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और पॉल्यूशन का का ख्याल आता भी आता होगा, लेकिन भारत में एक ऐसा शहर भी है, जो अपनी हरियाली और साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. दरअसल हम बात कर रहे हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर की, जिसे 'ग्रीन सिटी' यानी हरित शहर के नाम से भी जाना जाता है. यह शहर न सिर्फ प्रशासन का केंद्र है, बल्कि यहां की खूबसूरती और शांत माहौल इसे बाकी शहरों से अलग बनाते हैं. हालांकि आप शायद ही ये जानते होंगे कि गांधीनगर को 'ग्रीन सिटी' कैसे बनाया गया.

गांधीनगर को 'ग्रीन सिटी' क्यों कहते हैं?

गुजरात की राजधानी और बेहद खूबसूरत शहर गांधीनगर को एक खास योजना के तहत बसाया गया था, जिसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया. यहां पर सड़कों को बहुत चौड़ा बनाया गया है और सड़कों के किनारे और बीच में पेड़ों की कतारें लगाई गई हैं. शहर का लगभग आधा हिस्सा पेड़ों, पार्कों और खाली मैदानों से भरा हुआ है. यहां हरियाली इतनी ज्यादा है कि यह भारत के सबसे हरे-भरे शहरों में से एक है.

यह सिर्फ एक प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्रयास भी है. बता दें कि 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर को हरा-भरा बनाने और मॉडर्न बनाने का सुझाव दिया था. इसके बाद से यहां सोलर एनर्जी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे शहर में प्रदूषण कम हुआ. साबरमती नदी, जो शहर के पास से बहती है और इंद्रोड़ा नेचर पार्क जैसी जगहों ने भी शहर की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाया है.

गांधीनगर का इतिहास और उसका महत्व

गांधीनगर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है. इस शहर की स्थापना 1960 में हुई थी, जब बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था. उस समय अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया था, लेकिन बाद में गांधीनगर को नई राजधानी के रूप में विकसित किया गया. यहां की हवा साफ रहती है और गर्मी के मौसम में भी तापमान बाकी शहरों की तुलना में कम होता है.

ग्रीन सिटी में रहने के फायदे

गांधीनगर में रहने के कई फायदे हैं. यहां का शांत और हरा-भरा माहौल लोगों को सुकून देता है. साफ हवा से सेहत अच्छी रहती है और प्रदूषण का स्तर भी कम होता है. यह शहर उन लोगों के लिए एक एकदम बेस्ट जगह है, जो शांति और नेचर के बीच रहना चाहते हैं.