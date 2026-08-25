/नारियल के पेड़, बैकवाटर्स और शांत टापू! कोच्चि के इन 5 द्वीपों की खूबसूरती देख भूल जाएंगे विदेश; नजारा कर देगा हैरान

केरल का नाम आते ही आंखों के सामने हरे-भरे पहाड़, नारियल के पेड़, बैकवाटर और शांत पानी की तस्वीर बनने लगती है. यही वजह है कि हर साल देश-दुनिया से बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने पहुंचते हैं. लेकिन केरल की खूबसूरती सिर्फ उसके मशहूर टूरिस्ट स्पॉट तक सीमित नहीं है.
अगर आप कोच्चि जा रहे हैं और फोर्ट कोच्चि, चाइनीज फिशिंग नेट और कैफे घूमने के बाद कुछ नया देखना चाहते हैं, तो शहर के आसपास बसे द्वीप आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं. इन जगहों पर आपको शहर की भागदौड़ से दूर गांव की जिंदगी और प्रकृति के काफी करीब जाने का मौका मिलेगा. कहीं शांत बैकवाटर आपका इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं समुद्र की लहरें और मछुआरों की नावें आपका ध्यान खींचेंगी. कुछ जगहों पर इतिहास और धर्म की झलक मिलेगी, तो कुछ द्वीप कोच्चि के समुद्री कारोबार की कहानी सुनाते हैं.
कोच्चि के आसपास घूमने के लिए कडमक्कुडी आइलैंड्स सबसे अलग अनुभव देने वाली जगहों में शामिल है. यह करीब 14 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है, जो वेम्बनाड झील के आसपास फैला हुआ है. यहां पहुंचते ही आपको बड़े टूरिस्ट स्पॉट की जगह शांत गांव, धान के खेत, नारियल के पेड़ और छोटे जलमार्ग नजर आते हैं. कडमक्कुडी की खासियत यह है कि यहां घूमने के लिए किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं पड़ती. साइकिल लेकर गांव की सड़कों पर निकल जाइए या पैदल ही आसपास की गलियों में घूमते रहिए. रास्ते में मछुआरों को काम करते और स्थानीय लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते देख सकते हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है. खेती, मछली पकड़ना, नारियल से जुड़े काम और स्थानीय परंपराएं आज भी यहां की जिंदगी का हिस्सा हैं.
अगर आप केरल की असली गांव वाली जिंदगी को करीब से देखना चाहते हैं, तो कुंबलांगी को मिस करना आसान नहीं होगा. यह कोच्चि के पास मौजूद एक बैकवाटर गांव है, जो अपनी पारंपरिक मछली पकड़ने की संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां आपको केरल की पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीक देखने और नाव की सवारी करने का मौका मिल सकता है. मैंग्रोव से घिरे जलमार्ग, छोटी नावें, झींगे, केकड़े और मछलियां इस जगह को बाकी टूरिस्ट स्पॉट से अलग बनाते हैं.
कुंबलांगी में घूमने का एक बड़ा हिस्सा लोकल फूड भी है. यहां के पारंपरिक केरल खाने का स्वाद आपकी ट्रिप को और खास बना सकता है. कुछ खास मौसम और परिस्थितियों में पानी में हल्की चमक यानी बायोल्यूमिनेसेंस दिखाई देने की बात भी सामने आती है, हालांकि इसे देखने की कोई गारंटी नहीं होती.
कोच्चि के बड़े द्वीपों में वायपिन का नाम खास तौर पर लिया जाता है. यह अरब सागर और वेम्बनाड झील के बीच बसा है और गोश्री ब्रिज के जरिए मुख्य शहर से जुड़ा हुआ है. वायपिन में आपको समुद्र किनारे का माहौल, मछुआरों के गांव और पुराने ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं. अगर आपको समुद्र के साथ इतिहास में भी दिलचस्पी है, तो यहां का पल्लिपुरम किला आपको पसंद आ सकता है. 16वीं सदी में पुर्तगालियों से जुड़े इस किले में कोच्चि के पुराने समुद्री इतिहास की झलक मिलती है. वहीं, शांत समुद्र किनारे बैठकर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो द्वीप के तटीय इलाकों का रुख किया जा सकता है.
वेम्बनाड झील में स्थित वल्लारपदम आइलैंड कोच्चि की आधुनिक जिंदगी और धार्मिक माहौल का अलग मेल दिखाता है. यहां मौजूद बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ रैनसम यानी वल्लारपदम चर्च श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है. चर्च के आसपास का इलाका सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही खास नहीं है. यहां पानी, हरियाली और आसपास का शांत माहौल भी लोगों को आकर्षित करता है. अगर आपकी यात्रा में धार्मिक जगहों के साथ बैकवाटर का अनुभव भी शामिल है, तो वल्लारपदम एक अच्छा पड़ाव हो सकता है.
अब बात उस द्वीप की, जो बाकी चार जगहों से बिल्कुल अलग है. विलिंगडन आइलैंड प्राकृतिक रूप से बना द्वीप नहीं है, बल्कि इसे इंसानों ने तैयार किया था. कोच्चि पोर्ट के विकास के दौरान समुद्र से निकाली गई मिट्टी और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल करके इस द्वीप को तैयार किया गया. इसका विकास 20वीं सदी में कोच्चि पोर्ट के विस्तार के साथ हुआ और आज यह शहर के पोर्ट, शिपिंग और व्यापारिक इतिहास का अहम हिस्सा है. यहां घूमते हुए आपको कोच्चि का वह चेहरा देखने को मिलता है, जो सामान्य टूरिस्ट तस्वीरों में अक्सर नजर नहीं आता. अगर आप समुद्र किनारे बैठने के बजाय यह समझना चाहते हैं कि कोच्चि एक बड़े समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में कैसे विकसित हुआ, तो विलिंगडन आइलैंड आपके लिए दिलचस्प जगह हो सकती है.
कोच्चि की पहचान सिर्फ पुराने बाजार, फोर्ट और समुद्र से नहीं है. शहर के आसपास फैले ये द्वीप बताते हैं कि केरल की खूबसूरती उसकी प्रकृति के साथ-साथ वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी छिपी है. कडमक्कुडी में गांव की शांति मिलेगी, कुंबलांगी में मछुआरों की दुनिया दिखेगी, वायपिन में समुद्र और इतिहास साथ मिलेंगे, वल्लारपदम में आस्था और बैकवाटर का अनुभव होगा, जबकि विलिंगडन आइलैंड कोच्चि के समुद्री कारोबार की कहानी बताएगा. इसलिए अगर अगली बार केरल की ट्रिप में आप सिर्फ मशहूर जगहों की तस्वीरें खींचकर वापस नहीं आना चाहते, तो कोच्चि के इन द्वीपों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए. यहां की धीमी रफ्तार, शांत पानी और साधारण गांव की जिंदगी शायद आपकी पूरी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा बन जाए.