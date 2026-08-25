/नारियल के पेड़, बैकवाटर्स और शांत टापू! कोच्चि के इन 5 द्वीपों की खूबसूरती देख भूल जाएंगे विदेश; नजारा कर देगा हैरान

कोच्चि के आसपास घूमने के लिए कडमक्कुडी आइलैंड्स सबसे अलग अनुभव देने वाली जगहों में शामिल है. यह करीब 14 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है, जो वेम्बनाड झील के आसपास फैला हुआ है. यहां पहुंचते ही आपको बड़े टूरिस्ट स्पॉट की जगह शांत गांव, धान के खेत, नारियल के पेड़ और छोटे जलमार्ग नजर आते हैं. कडमक्कुडी की खासियत यह है कि यहां घूमने के लिए किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं पड़ती. साइकिल लेकर गांव की सड़कों पर निकल जाइए या पैदल ही आसपास की गलियों में घूमते रहिए. रास्ते में मछुआरों को काम करते और स्थानीय लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते देख सकते हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है. खेती, मछली पकड़ना, नारियल से जुड़े काम और स्थानीय परंपराएं आज भी यहां की जिंदगी का हिस्सा हैं.