असम से सिर्फ 70 KM दूर छिपी है ये 'जन्नत' जैसी खूबसूरत जगह! इसका नाम जानकर तुरंत बैग पैक कर लेंगे आप

Umiam Lake Meghalaya: असम से सिर्फ 70 किमी दूर स्थित यह अनदेखी जगह पहाड़ों, झीलों और बादलों से घिरी जन्नत जैसी खूबसूरत डेस्टिनेशन है. शांत वातावरण, सस्ता ठहराव और अद्भुत नजारे इसे ट्रैवलर्स की नई फेवरेट जगह बना रहे हैं. यह नेचर और एडवेंचर प्रेमियों दोनों के लिए परफेक्ट स्पॉट है.
Trending Photos
अगर आप भीड़भाड़ और भागदौड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में हैं तो असम से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है, जिसे देखकर आप कहेंगे. “ये तो जन्नत है.” पहाड़ों से घिरी ये जगह बादलों में लिपटी रहती है और यहां की हवा में एक अलग ही सुकून है. यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो. पर्यटक इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं. यह जगह है उमियम झील (Umiam Lake), जो मेघालय की गोद में बसी हुई है और हर साल हजारों सैलानियों को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देती है.
बादलों के बीच बसा स्वर्ग
उमियम झील असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में स्थित है. गुवाहाटी से इसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है. झील चारों ओर से हरे-भरे पहाड़ों से घिरी हुई है और यहां का नजारा हर मौसम में अलग कहानी कहता है. सुबह के समय जब धुंध झील पर उतरती है तो दृश्य किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है. यहां पर्यटक बोटिंग, कायकिंग और फोटोग्राफी का भरपूर मज़ा लेते हैं. यह झील शिलॉन्ग जाते वक्त रास्ते में पड़ती है, इसलिए इसे “Gateway to Meghalaya” भी कहा जाता है.
यह जगह नेचर लवर्स और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां आप बोटिंग, वॉटर स्कूटर और यॉटिंग का मज़ा ले सकते हैं. झील के किनारे बने व्यू पॉइंट्स से सनसेट देखना बहुत रोमांटिक अनुभव होता है. वहीं पास में बने Lum Nehru Park और Shillong View Point घूमने लायक जगहें हैं. झील के आसपास कुछ सुंदर रिजॉर्ट और कॉटेज भी हैं जहां से पूरे इलाके का पैनोरमिक व्यू दिखता है.
कैसे पहुंचे और कब जाएं
उमियम झील पहुंचना बहुत आसान है. गुवाहाटी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस लेकर लगभग दो घंटे में यहां पहुंचा जा सकता है. घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, जब मौसम साफ और ठंडा होता है. बारिश के मौसम में भी यहां की खूबसूरती अपने चरम पर होती है. अगर आप नेचर और सुकून पसंद करते हैं तो उमियम झील आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं.