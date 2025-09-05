बजट कम है तो क्या हुआ? भारत में ही हैं ये 3 'मिनी तिब्बत', जहां घूमकर आपको आएगी विदेश जैसी फीलिंग
Advertisement
trendingNow12909820
Hindi Newsट्रैवल

बजट कम है तो क्या हुआ? भारत में ही हैं ये 3 'मिनी तिब्बत', जहां घूमकर आपको आएगी विदेश जैसी फीलिंग

क्या आप घूमने के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बजट बीच में आ जा रहा है? अगर ऐसी दिक्कत है तो हम आपको भारत में ही ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आपको तिब्बत जैसी खूबसूरती मिलेगी. इन जगहों को 'छोटा तिब्बत' कहा जाता है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट कम है तो क्या हुआ? भारत में ही हैं ये 3 'मिनी तिब्बत', जहां घूमकर आपको आएगी विदेश जैसी फीलिंग

Mini Tibet in India: भारत में घूमने के लिए वैसे तो आपको कई खूबसूरत जगहें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर विजिट करने के दौरान विदेश वाली फीलिंग आने लगती है. दरअसल इंडिया में फॉरेन जैसी भी लोकेशन हैं. आज हम आपको भारत के मिनी तिब्बत के बारे में बताएंगे, जो लोगों के बीच काफी फेमस हैं. दरअसल ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई जगहों को भारत में मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है. यहां आप तिब्बती संस्कृति और परंपरा की खूबसूरती को भी महसूस कर पाएंगे. यही कारण है कि लोग काफी तादाद में यहां के नजारों का दीदार करने आते हैं. 

मैक्लॉडगंज
हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लॉडगंज को भारत का 'छोटा तिब्बत' कहा जाता है. इसका मुख्य कारण यहां रहने वाले बहुत सारे तिब्बती लोग और उनकी संस्कृति है. यहां आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों. यहां के झरने और बौद्ध मठ मन को शांति देते हैं. यहां के गुरु दलाई लामा भी यहीं रहते हैं, जिससे इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है. मैक्लॉडगंज घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है.

मसूरी
खूबसूरत वादियों में बसे मसूरी में भी एक 'छोटा तिब्बत' है, जिसे 'हैप्पी वैली' के नाम से भी जाना जाता है. यह मसूरी बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है. यह एक ऐसी बस्ती है, जहां तिब्बती लोग रहते हैं. यहां आकर आप उनके रहन-सहन और उनके पारंपरिक खाने को करीब से देख और समझ सकते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो प्राकृतिक खूबसरती के साथ-साथ तिब्बती संस्कृति को भी देखना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लद्दाख
लद्दाख भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे भी 'छोटा तिब्बत' कहते हैं. यहां की संस्कृति पर तिब्बत का गहरा असर दिखता है. यहां आपको कई खूबसूरत बौद्ध मठ मिलेंगे, जैसे हेमिस मठ, दुग्पा कारग्युटपा और थिकसे मठ. ये सभी मठ भगवान बुद्ध और तिब्बती संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं. भारत के अलावा विदेश से भी बहुत से लोग लद्दाख की खूबसूरती और यहां की संस्कृति को देखने आते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Mini Tibet in Indiatravel

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;