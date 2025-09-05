बजट कम है तो क्या हुआ? भारत में ही हैं ये 3 'मिनी तिब्बत', जहां घूमकर आपको आएगी विदेश जैसी फीलिंग

Mini Tibet in India: भारत में घूमने के लिए वैसे तो आपको कई खूबसूरत जगहें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर विजिट करने के दौरान विदेश वाली फीलिंग आने लगती है. दरअसल इंडिया में फॉरेन जैसी भी लोकेशन हैं. आज हम आपको भारत के मिनी तिब्बत के बारे में बताएंगे, जो लोगों के बीच काफी फेमस हैं. दरअसल ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई जगहों को भारत में मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है. यहां आप तिब्बती संस्कृति और परंपरा की खूबसूरती को भी महसूस कर पाएंगे. यही कारण है कि लोग काफी तादाद में यहां के नजारों का दीदार करने आते हैं.

मैक्लॉडगंज

हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लॉडगंज को भारत का 'छोटा तिब्बत' कहा जाता है. इसका मुख्य कारण यहां रहने वाले बहुत सारे तिब्बती लोग और उनकी संस्कृति है. यहां आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों. यहां के झरने और बौद्ध मठ मन को शांति देते हैं. यहां के गुरु दलाई लामा भी यहीं रहते हैं, जिससे इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है. मैक्लॉडगंज घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है.

मसूरी

खूबसूरत वादियों में बसे मसूरी में भी एक 'छोटा तिब्बत' है, जिसे 'हैप्पी वैली' के नाम से भी जाना जाता है. यह मसूरी बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है. यह एक ऐसी बस्ती है, जहां तिब्बती लोग रहते हैं. यहां आकर आप उनके रहन-सहन और उनके पारंपरिक खाने को करीब से देख और समझ सकते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो प्राकृतिक खूबसरती के साथ-साथ तिब्बती संस्कृति को भी देखना चाहते हैं.

लद्दाख

लद्दाख भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे भी 'छोटा तिब्बत' कहते हैं. यहां की संस्कृति पर तिब्बत का गहरा असर दिखता है. यहां आपको कई खूबसूरत बौद्ध मठ मिलेंगे, जैसे हेमिस मठ, दुग्पा कारग्युटपा और थिकसे मठ. ये सभी मठ भगवान बुद्ध और तिब्बती संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं. भारत के अलावा विदेश से भी बहुत से लोग लद्दाख की खूबसूरती और यहां की संस्कृति को देखने आते हैं.