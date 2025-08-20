बारिश के दिनों में दोगुनी हो जाती है गोवा के इन बीचों की खूबसूरती, मजे के साथ लीजिए सुकून का एहसास!
बारिश के दिनों में दोगुनी हो जाती है गोवा के इन बीचों की खूबसूरती, मजे के साथ लीजिए सुकून का एहसास!

बारिश के दिनों में गोवा का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है. हर तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है. अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, सुकून भरे माहौल में कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो मॉनसून में गोवा जाना एक शानदार अनुभव हो सकता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:19 PM IST
goa beaches
goa beaches

गोवा सिर्फ मौज-मस्ती का ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास है. जो उत्तर से दक्षिण तक खूबसूरत समुद्र तटों से घिरा है. जो इसे देश की समुद्र तट राजधानी बनाती है. यहां आप एक हाथ में आइस्ड कॉकटेल और दूसरे हाथ में लिए बीच चेयर पर बैठकर सुकून और मजे दोनों ले सकते हैं.

वहीं, बारिश के दिनों में गोवा का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है. हर तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है. अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, सुकून भरे माहौल में कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो मॉनसून में गोवा जाना एक शानदार अनुभव हो सकता है.

अंजुना बीच (Anjuna Beach): 

अंजुना बीच का नजारा बारिश में बिल्कुल बदल जाता है. यहां की हलचल थोड़ी कम हो जाती है और बीच का शांत और चट्टानी किनारा बादलों से भरे आसमान के साथ मिलकर एक अलग ही खूबसूरती पेश करता है. यहां आप किनारे पर बैठकर लहरों को देख सकते हैं और सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं.

वागाटोर बीच (Vagator Beach):

वागाटोर बीच के लाल रंग के चट्टानी किनारे और चारों तरफ की हरियाली मॉनसून में मंत्रमुग्ध कर देती है. बारिश में यहां का माहौल शांत हो जाता है और आप बिना भीड़-भाड़ के समुद्र के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां से आप चापोरा किला (Chapora Fort) भी देख सकते हैं, जो बारिश में और भी हरा-भरा और खूबसूरत लगता है.

कैंडोलिम बीच (Candolim Beach)-

कैंडोलिम बीच भी मॉनसून के लिए एक बेहतरीन जगह है. यह भी कम भीड़-भाड़ वाला बीच है जहां आप शांति से बीच पर टहल सकते हैं.  यह बागा और कलंगुट जैसे लोकप्रिय बीचों की तुलना में काफी शांत और सेफ माना जाता है.

पालोलेम बीच (Palolem Beach)-

दक्षिण गोवा का पालोलेम बीच अपनी शांत लहरों और ताड़ के पेड़ों से सजे किनारों के लिए जाना जाता है. मॉनसून में यहां का माहौल और भी शांत हो जाता है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ एकांत में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है.

मोर्जिम बीच (Morjim Beach)-

यह नॉर्थ गोवा के सबसे साफ और सुरक्षित बीचों में से एक है. मॉनसून में यहां भीड़ काफी कम होती है, जिससे आप शांति से समय बिता सकते हैं. इस बीच के आसपास का जंगल बारिश में और भी घना और हरा-भरा हो जाता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाता है.

कोलवा बीच (Colva Beach)-

कोलवा बीच बारिश के मौसम में भी काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यहां लाइफगार्ड मौजूद होते हैं. कम भीड़ और शांत वातावरण के साथ, यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो शांति और सुरक्षा दोनों चाहते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान-

मॉनसून में समुद्र की लहरें काफी तेज और खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए समुद्र में तैरने से बचें.

इस समय वॉटर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी अक्सर बंद रहती हैं.

